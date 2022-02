Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Hat BionTech schon 2019 über den Covid-Impfstoff berichtet?

Bleiben Sie kritisch!

Ich bekomme Mails und Telegram-Nachrichten, die aufgrund des Jahresberichtes von BionTech für 2019 behaupten, BionTech habe den Covid-Impfstoff schon 2019 entwickelt. Was ist da dran?

Derzeit geistert ein Post bei Telegram herum, der einiges an Verwirrung stiftet und der offenbar auch der Grund dafür ist, dass Leser mich per Mail auf den Jahresbericht von BionTech für das Jahr 2019 hinweisen. In dem Jahresbericht – so die Aussage – soll BionTech geschrieben haben, die Firma habe schon 2019 an dem Covid-Impfstoff gearbeitet. Die Behauptung ist, dass BionTech an dem Impfstoff schon gearbeitet hat, als es Covid-19 noch gar nicht gegeben hat.

Das geht aus dem Jahresbericht aber gar nicht hervor, im Gegenteil. Und ich bin mal wieder schockiert darüber, wie leicht und unkritisch die Menschen sich desinformieren lassen. Aber der Reihe nach.

Die Meldung auf Telegram

Auf Telegram geistert die Meldung herum, BionTech habe schon 2019 an dem Covid-19-Impfpstoff gearbeitet. Der gerade viral gehende Telegram-Post beginnt wie folgt:

„Brisante Fragen an Biontech: Weshalb ist Cov-19-Impfung im 2019 Geschäftsbericht?

Eine kluge deutsche Bürgerin wandte sich mit einem offenen Brief an Biontech – mehrfach. Sie hat die Geschäftsberichte genau studiert und mit der offiziellen “Timeline” der Pandemie verglichen.

Quelle: Report24″

Das klingt wichtig, sogar eine Quelle wird angegeben. Das jedoch ist Quatsch, denn es ist dort nichts verlinkt, man kann also die Quelle nicht überprüfen, es klingt nur wichtig. Auf Seite 6 des Jahresberichtes, so wird behauptet, finde sich die Information, dass BionTech schon 2019 an dem Impfstoff gearbeitet habe. In dem Post wird das so formuliert:

„Hier kann man auf Seite 6 sehen, an welchen Projekten, Medikamenten, Immuntherapeutika und Impfstoffen das Unternehmen aktuell arbeitet und wie weit fortgeschritten der Prozess bereits ist. Hier wird als Immuntherapeutikum basierend auf der mRNA Technologie ein Medikament gegen COVID 19 aufgeführt.

Man kann sehen, dass die präklinische Studienphase bereits abgeschlossen ist und die Phase 1 der Testung läuft. Weiter kann man lesen, dass das Medikament/Therapeutikum/der Impfstoff mit BNT 162 bezeichnet wird. Der ergänzende Hinweis lautet (Sternchen), dass dies seit 2020 der Fall ist …“

Der Jahresbericht von BionTech

Wir müssen uns also anschauen, was in dem Jahresbericht von BionTech steht. Dazu ist eines wichtig, worauf man schon kommen kann, ohne den Jahresbericht zu lesen: Einen Jahresbericht für 2019 schreibt man, wenn das Jahr vorbei ist, also irgendwann im Jahre 2020. Und siehe da, auf Seite 197 sehen wir, dass der Dank des Aufsichtsrates von BionTech das Datum 15. Mai 2020 trägt. Der Bericht wurde also erst im Mai 2020 fertiggestellt und unterschrieben.

Es ist nicht verwunderlich, dass BionTech in einem im Mai 2020 geschriebenen Bericht bereits über den Covid-19-Impfpstoff berichtet, denn zu dem Zeitpunkt haben Pharmafirmen weltweit bereits an Covid-19-Impfpstoffen gearbeitet, auch BionTech.

Wer die erwähnte Seite 6 des Jahresberichtes für 2019 von BionTech liest, der stellt fest, dass da nichts Überraschendes geschrieben steht. Der Abschnitt des Berichtes ist das Vorwort von Ugur Sahin, dem CEO von BionTech, in dem er den Investoren kurz das Jahr 2019 zusammenfasst und auch über den Ausblick für 2020 berichtet. Und natürlich berichtet er dabei über die Forschung von BionTech an dem Covid-19-Impfpstoff, denn das war im Frühjahr 2020 das beherrschende Thema und die große Hoffnung von BionTech.

Immer die Quellen prüfen!

Wer sich Seite 6 des Jahresberichtes anschaut, der stellt fest, dass da nichts Verdächtiges über Forschungen in 2019 an dem Impfstoff geschrieben steht. Es wird im Gegenteil ausdrücklich erwähnt, dass es sich um 2020 handelt, denn dort steht geschrieben:

„Als Anfang des Jahres 2020 der Ausbruch eines neuen Virus in China öffentlich wurde, haben wir nicht gezögert.“

Danach berichtet Ugur, dass BionTech Anfang 2020 sofort mit der Entwicklung eines Impfstoffes begonnen hat, was wir aber ohnehin alle schon lange wissen.

Man kann in dem Jahresbericht von BionTech also ganz deutlich lesen, dass sie nicht 2019 mit der Arbeit an dem Impfstoff begonnen haben, sondern erst 2020. Wer immer den Post auf Telegram online gestellt hat, ist entweder des Lesens nicht mächtig, oder verbreitet bewusst Unwahrheiten.

Fakes diskeditieren die Suche nach der Wahrheit

In meinem Buch „Inside Corona“ belege ich, dass die Pandemie von langer Hand vorbereitet wurde. Außerdem sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe in meinen Augen keine Impfstoffe. Sie sind – und das ist die medizinische Definition dieser Technologie – eine Gentherapie, wie ich hier aufgezeigt habe.

Das ändert aber nichts daran, dass dieser Post auf Telegram schlicht frei erfundener Unsinn oder das Werk eines strohdummen, des Lesen nicht mächtigen Menschen ist. Mit so einem Unsinn wird die Suche nach der Wahrheit diskeditiert, denn anstatt sich auf die überprüfbaren Fakten zu konzentrieren, werden die Menschen mit leicht überprüfbare Unwahrheiten auf’s Glatteis geführt.

Ich schreibe es immer wieder: Bleiben Sie kritisch! Und ich schreibe immer dazu, dass Sie niemandem blind glauben sollten – auch mir nicht -, sondern die Quellen immer genau überprüfen müssen, wenn Sie sich nicht verar***en lassen wollen. Dabei muss nicht einmal böser Wille im Spiel sein, Menschen machen auch mal Fehler. Ich schreibe etwa 1.000 Artikel pro Jahr und dabei unterlaufen mir pro Jahr drei bis fünf Fehler, auf die ich – Gott sei dank – schnell von kritischen Lesern hingewiesen werde, sodass ich sie richtigstellen kann. Genau deshalb darf man nicht blind glauben, sondern muss immer die Quellen prüfen.

Dieser Telegram-Post, der gerade überall viral geht, ist ein klassisches Beispiel dafür, denn in dem Telegram-Post wird weiter unten sogar der Jahresbericht verlinkt, man muss die Quelle also nicht einmal suchen, man muss den Link nur öffnen und den Bericht kurz überfliegen, um zu sehen, dass der Post Blödsinn ist.

Ich bin wieder mal schockiert, wie einfach es ist, viele Menschen mit so leicht überprüfbaren (und wahrscheinlich bewusst gestreuten) Unwahrheiten auf’s Glatteis zu führen. Sollten auch Sie darauf reingefallen sein, ziehen Sie daraus die Lehre: Immer die Quellen überprüfen!

In diesem Sinne wiederhole ich mein Motto nochmal:

Bleiben Sie kritisch!



