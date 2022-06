Wie das russische Fernsehen über das Ölembargo der EU berichtet

Wirtschaftskrieg

Die EU hat das sechste Paket anti-russischer Sanktionen beschlossen, dessen wichtigster Bestandteil das teilweise Embargo gegen russisches Öl ist.

Warum das teilweise Ölembargo, das die EU nun in ihrem sechsten anti-russischen Sanktionspaket beschlossen hat, für die EU mindestens ein Schuss ins eigene Knie ist, Russland aber kaum treffen wird, habe ich schon aufgezeigt. Hier werde ich zeigen, wie das russische Fernsehen am 1. Juni in seinen Abendnachrichten über die Entscheidung der EU berichtet hat. Dazu habe ich den Bericht des russischen Deutschland-Korrespondenten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das sechste Paket anti-russischer Sanktionen erschüttert die europäischem Börsen

Die europäischen Börsen gehen auf Talfahrt, alle wichtigen Indizes sind heute gefallen. So reagiert der Aktienmarkt auf das sechste Paket anti-russischer Sanktionen, das in Kürze in Kraft treten wird. Denn die neuen Verbote werden die Preise noch weiter in die Höhe treiben und die Kaufkraft weiter senken. Sogar Deutschland, eines der reichsten Länder der EU, hat mit dem Sparen begonnen, und die Einzelhandelsumsätze sind 20-mal stärker zurückgegangen als vorhergesagt.

Ein Bericht unseres Deutschland-Korrespondenten.

„Krieg und Haushalt“ – unter diesem prägnanten Überschrift kam Olaf Scholz in die Parlamentsdebatte. Er rechnete offensichtlich damit, dass die Opposition ihn erneut für seine Passivität in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine kritisieren würde, und er hat sich nicht getäuscht. CDU-Chef Friedrich Merz hat genau das getan, aber der Kanzler hatte ein paar Trümpfe im Ärmel.

„Wir werden der Ukraine das modernste Verfolgungsradar liefern, mit dem man feindliche Haubitzen und Raketenartillerie aufspüren kann. Alles, was Sie hier gesagt haben, ist nicht wahr“, sagte Scholz.

Außerdem wird Deutschland vier amerikanische MARS II Mehrfachraketenwerfer, sieben Panzerhaubitzen sowie IRIS-T – ursprünglich ein Luft-Luft-System, das später für den Einsatz in bodengestützten Flugabwehrkomplexen aufgerüstet wurde – in die Ukraine schicken. Allerdings hat die Bundeswehr, wie später vom Verteidigungsministerium mitgeteilt wurde, diese Systeme nicht in ihrem Arsenal, sie müssen erst bestellt werden. Die Fristen sind also unbekannt. Aber wirtschaftliche Waffen werden bereits abgefeuert. In alle Richtungen.

„Die Benzin- und Dieselpreise sowie die Lebensmittelpreise steigen enorm an. Und Millionen von Bürgern fragen sich jeden Tag, ob sie bis zum Ende des Monats genug Geld haben. Dies ist eine sehr, sehr ernste Frage, die eine klare Antwort erfordert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: Natürlich ist das Problem der steigenden Preise noch nicht gelöst. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Der wichtigste davon ist der von Russland entfesselte Krieg. Warum lachen Sie?“, fragte Scholz.

Das ist eine interessante Frage. Normalerweise kann der Kanzler in den düstersten Situationen etwas lustiges finden, aber hier ist es aus irgendeinem Grund die Alternative für Deutschland, die lacht. Die Vorsitzende der Rechten hielt es für nötig, das zu erklären.

„Die Krise, in der sich unser Land befindet, ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde von Politikern provoziert. Inflation, steigende Energiepreise, Energieknappheit, Arbeitskräftemangel, kaputte Lieferketten, ein überlastetes Sozialsystem – das sind die Folgen der Fehlentscheidungen der Politiker in Berlin und Brüssel. Und nein, man kann die Schuld nicht allein auf Putin schieben“, sagte Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland im Bundestag.

Kurzfristig plant die deutsche Regierung, den Anstieg des Rohölpreises, der nun bei 124 Dollar pro Barrel lag, durch eine Senkung der Steuern auf Raffinerieprodukte für den Verbraucher auszugleichen. Gleich für den ganzen Sommer. Die vorhergesagte Auswirkung ist ein Minus von 35 Prozent des aktuellen Preises von Benzin und ein Minus von 16 Prozent für Diesel. Aber auf diese Weise wird es nur möglich sein, dem Markt ein wenig vom ersten Schrecken über das Embargo auf russische Öllieferungen über den Seeweg zu nehmen. Die Verknappung des Rohöls ist bereits spürbar und die Situation lässt den Preisen keine andere Möglichkeit, als zu steigen.

Eine kurze Prognose des ehemaligen griechischen Verteidigungsministers, Ehemalige sind in ihrer Wortwahl oft nicht wählerisch:

„Die Entscheidung der EU, ein Embargo gegen russisches Öl zu verhängen, anstatt Russland zu schaden, wird uns alle mit einem Preis von 5 Euro pro Liter Benzin treffen. Ihr seid verrückt geworden“, sagte der ehemalige Minister.

Im Idealfall, den Brüssel, Berlin und Paris anstreben, würde Europa auf 90 Prozent des billigen russischen Erdöls und der Erdölerzeugnisse verzichten und die fehlenden Mengen durch Käufe zu Marktpreisen – ohne jegliche Rabatte – ausgleichen. Die Tatsache, dass der französische Staatspräsident, der deutsche Bundeskanzler und der italienische Ministerpräsident dieses Ergebnis des Gipfels offen bejubeln, mag nicht als angemessene Reaktion erscheinen. Aber Herr Draghi rät, sich daran zu gewöhnen.

„Täuschen wir uns nicht. Diese Sanktionen werden für eine sehr lange Zeit in Kraft sein, so dass sich die kommerziellen Linien zwangsläufig ändern werden, möglicherweise für viele Jahre. Die Veränderungen werden die Europäer über Jahre hinweg, vielleicht sogar für immer, beeinflussen, daher müssen all diese Maßnahmen auf gemeinsamer Ebene vereinbart werden“, erklärte Mario Draghi.

Einen Tag nach der Einigung sind sie nicht nur erfreut, sondern auch erschrocken über die Früchte ihrer geschmiedeten Einigkeit. Der belgische Premierminister deutete sanft an, dass es vielleicht reicht, dass die EU vielleicht die Grenze ihrer Sanktionsmöglichkeiten erreicht hat.

„Von belgischer Seite denke ich, dass das sechste Paket ein großer Schritt nach vorne war, und ich denke, wir sollten jetzt eine Pause einlegen. Es ist notwendig, dieses Paket zu schnüren und die Folgen abzuschätzen“, sagte der belgische Premierminister Alexandre de Croix.

Die Folgen des Verzichts auf die meisten Öleinfuhren aus Russland zu beurteilen, wird erst in sechs Monaten möglich sein, wenn die Sanktionen in vollem Umfang in Kraft treten. Sie haben sich schließlich Zeit gelassen, um sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Trick des sechsten Pakets.

Die Sanktionen gegen russisches Öl sind eine rein politische Entscheidung, die sie gerade jetzt brauchen, weil sie erklären, dass die Sanktionen darauf abzielen, Russlands Militärhaushalt zu zerstören. Je früher, desto besser. Bei der derzeitigen Situation auf den Märkten, die durch das Embargo nur noch verschärft wird, ist aber wahrscheinlich auch Frau von der Leyen klar, dass das Ziel nicht erreichbar ist und angepasst werden muss. Es bleibt also die Frage, wie sich das sechste Paket in wirtschaftlicher Hinsicht auswirkt.

Ende der Übersetzung



