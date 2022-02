Wie das russische Fernsehen über den Antrittsbesuch von Scholz in den USA berichtet

Scholz bei Biden

Der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz in den USA wurde auch in Russland aufmerksam verfolgt. Hier übersetze ich, wie das russische Fernsehen darüber berichtet hat.

Deutschland ist auch aus russischer Sicht das wichtigste Land in der EU und daher haben die russischen Medien den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz bei US-Präsident Biden genau beobachtet. Ich habe den Bericht des russischen Fernsehens über den Antrittsbesuch von Scholz übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Merkels rutschiges Erbe: Scholz weigert sich, Bidens Worte zu wiederholen

Sechs Zeitzonen und ein achteinhalbstündiger Flug in dem vierstrahligen Airbus, den Angela Merkel vor Olaf Scholz nutzte, trennen die beiden engsten Verbündeten, wie die USA und Deutschland öffentlich bezeichnen. Als sie Bundeskanzlerin wurde, hat sie sich mit ihrem ersten Besuch nicht so viel Zeit gelassen.

Die sechzigtägige Pause, die ihr Nachfolger eingelegt hat, ist darauf zurückzuführen, dass Scholz sein Bestes tut, um das Erbe seiner Vorgängerin zu bewahren. Der warme Sitz am Kamin des Weißen Hauses ist nicht so wichtig, schließlich wurde Scholz vom amerikanischen Präsidenten so nachdrücklich ins Weiße Haus gerufen.

„Deutschland ist einer der engsten Verbündeten der USA, mit dem wir eng zusammenarbeiten, um die russische Aggression in Europa zu verhindern, auf Bedrohungen aus China zu reagieren und die Stabilität auf dem westlichen Balkan zu fördern“, sagte Biden.

„Wir sind engste Verbündete und arbeiten intensiv zusammen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Schritte, die wir zum Beispiel gegen die russische Aggression gegen die Ukraine unternehmen müssen“, sagte Scholz.

Doch wo diese Schritte hinführen sollen, ist der wichtigste Streitpunkt zwischen Berlin und Washington. Was für die Amerikaner gut ist, ist für die deutsche Wirtschaft tödlich. „Wenn Russland einmarschiert, also wenn Panzer und Truppen die ukrainische Grenze überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende machen“, sagte der amerikanische Staatschef.

Von Scholz wurde anscheinend erwartet, Biden einfach nur nachzusprechen, aber der deutsche Bundeskanzler begann plötzlich, sowohl den amerikanischen als auch seinen eigenen Journalisten aus den Händen zu gleiten. Irgendwann glich das Ganze einem albernen Spiel, bei dem ein Reporter gegen den anderen und alle zusammen gegen Scholz antraten. Aber der Kanzler hat die Worte Nord Stream 2 nicht ein einziges Mal ausgesprochen.

„Wir haben alle Nuancen sorgfältig ausgearbeitet und uns auf die Verhängung von Sanktionen gegen Russland vorbereitet, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt. Es ist sehr wichtig, dass wir das im Voraus tun, denn auf diese Weise machen wir Moskau klar, dass es mit einer sehr harten Reaktion rechnen muss. Denn wir und unsere EU-Partner werden geschlossen auftreten“, sagte Scholz.

Und auf Nachfrage zu Nord Stream 2 fügte er hinzu: „Wie ich bereits sagte, handeln wir gemeinsam, und niemand wird allein entscheiden. Wir werden mit einer Stimme sprechen und die Konsequenzen für Russland werden sehr ernst sein, das müssen sie verstehen“

Im Informationskrieg befinden sich die USA und Deutschland jetzt in unterschiedlichen Schützengräben. Der CNN-Journalist Jake Taper bestätigte das mit seinem Tweet.

„Eine der ukrainischen Regierung nahestehende Quelle teilte mir mit, dass Präsident Selensky sein heutiges Treffen mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock abgesagt hat, weil die Ministerin sich weigerte zu sagen, dass Deutschland die Nord Stream 2-Pipeline auch dann aufgeben würde, wenn Russland nicht einmarschiert, und weil Deutschland sich weigerte, Kiew direkt oder indirekt militärische Hilfe zu leisten. Offiziell wurde es als Planungsfehler bezeichnet, aber das war nicht der Fall – es war Absicht, wie mir die Quelle mitteilte.“

Der Anfang des CNN-Interviews mit Scholz hat sich damit von selbst ergeben. Allerdings hat sich Scholz auch bei Nord Stream 2 nicht von Taper unterkriegen lassen.

„Sie und Ihre Außenministerin haben nie gesagt, dass Nord Stream 2 eingestellt wird, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert. Diese Unsicherheit hat Selensky so sehr verärgert, dass er sich sogar weigerte, sich mit Baerbock zu treffen.“

„Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Sie ist jetzt dort und ist an die Front gefahren.“

„Sie hat sich mit dem ukrainischen Premierminister und nicht mit Selensky getroffen.“

Selensky interessiert sich nicht für die Probleme der deutschen Wirtschaft, er will mehr Waffen. Aber auch die Vereinigten Staaten haben sich nichts ausgedacht, um die Gaslieferungen auf den europäischen Markt kompensieren könnte, wenn diese Waffen tatsächlich eingesetzt werden.

Von Außenminister Blinken und dem Chef der europäischen Diplomatie, Borrell, hört man nichts über lebensrettendes Flüssiggas. Nur Phrasen.

„Wir sind in Gesprächen mit anderen Regierungen und wichtigen Produzenten auf der ganzen Welt über die Erhöhung ihrer Produktionskapazitäten, um uns mit unseren Verbündeten und Partnern im Energiesektor abzustimmen, einschließlich der Frage, wie die Energielieferungen am besten aufgeteilt werden können, falls Russland den Hahn zudreht oder einen Konflikt auslöst, der die Gaslieferungen durch die Ukraine unterbricht“, sagte Blinken.

Russland hat natürlich nie daran gedacht, den Hahn zuzudrehen. Die USA hingegen anscheinend schon. Der Zustrom von Waffen in die Ukraine versiegt nicht. Nach Angaben von Blinken hat der Gesamtbetrag der Lieferungen bereits 650 Millionen Dollar überschritten.

Auch Bidens Äußerungen tragen zur Nervosität bei. Der US-Präsident empfahl, dass alle Amerikaner, nicht nur die Diplomaten, die Ukraine verlassen sollten. Was die diplomatische Vertretung betrifft, so wird einigen Berichten zufolge in der US-Botschaft in Kiew bereits die Möglichkeit eines Umzugs in die Nähe der polnischen Grenze erörtert.

Ende der Übersetzung



