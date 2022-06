Wie die EU ihre diplomatischen Verbindungen zu Russland zerstört

Diplomatie? Nein Danke!

Westliche Staaten haben in den letzten Monaten über 400 russische Diplomaten ausgewiesen. Aber wie will der Westen den Konflikt entschärfen, wenn er die diplomatischen Kontakte zu Russland praktisch auf Null senkt?

Wie will man eine Krise, wie die aktuelle um die Ukraine, lösen, wenn man nicht miteinander redet? Der Westen ist dabei, sämtliche Gesprächsfäden zu kappen, indem er hunderte russische Diplomaten ausweist. Da Russland auf so etwas immer „gespiegelt“ – also exakt genauso – reagiert, mussten auch viele westliche Diplomaten Russland verlassen. Nur: Wie will man verhandeln und nach Lösungen suchen, wenn man keine Vertreter hat, die miteinander reden können?

Ich habe schon Anfang April aufgelistet, wie viele russische Diplomaten die Staaten des Westens ausgewiesen haben. Da diese mutwillige Zerstörung der diplomatischen Kontakte zu Russland auch danach weitergegangen ist, werde ich die Ereignisse seit Anfang April chronologisch aufzeigen.

5 April

Am 5. April gab es ein regelrechtes Feuerwerk an Ausweisungen russischer Diplomaten. Während sich der Westen früher noch die Mühe gemacht hat, angebliche Spionage als Grund für die Ausweisungen anzuführen, sind diese Zeiten vorbei. Der alleinige angegebene Grund ist meist die russische Intervention in der Ukraine, die als völkerrechtswidrig bezeichnet wird.

Ich frage mich, warum all diese – angeblich so um das Völkerrecht besorgten – Staaten, zum Beispiel während des offensichtlich und unbestritten völkerrechtswidrigen Angriffs der USA auf den Irak, keine US-Diplomaten ausgewiesen haben. Daran kann man sehen, dass es den westlichen Staaten nur um Macht- und Geopolitik im Interesse der USA geht, nicht aber um Völkerrecht, Demokratie oder Menschenrechte.

Ich werde die Meldungen über Ausweisungen russischer Diplomaten vom 5. April 2022 hier im Telegramm-Stil zusammenfassen, denn für ausführliche Beschreibungen waren es zu viele.

Lettland hat 13 russische Diplomaten ausgewiesen und die Schließung von zwei russischen Konsulaten angeordnet, Estland hat 14 russische Diplomaten ausgewiesen. Slowenien erklärte, die Zahl russischer Diplomaten in seinem Land die Zahl slowenischer Diplomaten in Russland angleichen zu wollen. Laut Medienberichten betraf das 33 russische Diplomaten.

Frankreich kündigte die Ausweisung von 35 russischen Diplomaten an, Schweden und Norwegen die Ausweisung von jeweils 3 russischen Diplomaten, Spanien die Ausweisung von „etwa 25“ russischen Diplomaten, die EU die Ausweisung von 19 russischen Diplomaten, Rumänien und Portugal die Ausweisung von jeweils 10 russischen Diplomaten, Griechenland die Ausweisung von 12 russischen Diplomaten und Luxemburg von einem russischen Diplomaten.

Die russische Nachrichtenagentur TASS fasste die Gesamtzahl der bis dahin vom Westen ausgewiesenen russischen Diplomaten in einer Meldung zusammen, in der jedoch noch nicht alle an dem Tag angekündigten Ausweisungen berücksichtigt waren:

„Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine am 24. Februar haben westliche Länder insgesamt 315 russische Diplomaten zur Persona non grata erklärt. Polen (45), Deutschland (40), die Slowakei (35), Frankreich (35) und Italien (30) wiesen die meisten russischen Diplomaten aus. Mitglieder der russischen diplomatischen Vertretungen wurden auch von Belgien (21), den Niederlanden (17), Dänemark (15), Bulgarien (13), Nordmazedonien (5), Irland (4), Litauen (4), Lettland (16), Schweden (3), Estland (17), Montenegro (1) und der Tschechischen Republik (1) zur Persona non grata erklärt. Die USA wiesen einen Berater der russischen Botschaft aus und erklärten 12 Mitarbeiter der russischen Mission bei den Vereinten Nationen zur Persona non grata.“

Der Kreml kommentierte dieses „Massaker an den diplomatischen Beziehungen“ (das ist meine Formulierung) an diesem Tag mit den Worten, dass jede Ausweisung von Diplomaten „ein Fenster in den Beziehungen schließt“ und warnte davor, dass diese Maßnahmen zu einem faktischen Abbruch der diplomatischen Beziehungen führen können.

6 April

Kroatien kündigte ebenfalls die Ausweisung „eines Teils des russischen diplomatischen Korps“ an, wobei als Grund nur „Solidarität mit den Staaten der EU und der NATO“ genannt wurde.

7 April

Österreich hat die Ausweisung von 4 russischen Diplomaten verkündet.

8 April

Japan kündigte die Ausweisung von 8 russischen Diplomaten und Vertretern der russischen Handelsvertretung an, Finnland die Ausweisung von 2 russischen Diplomaten.

11 April

Frankreich fügte seiner Liste ausgewiesener russischer Diplomaten weitere 6 Namen hinzu.

16 April

Russland teilte mit, dass es dem britischen Premierminister Boris Johnson, der Außenministerin Liz Truss, dem Verteidigungsminister Ben Wallace und zehn weiteren britischen Regierungsmitgliedern und Politikern die Einreise in das Land verweigert hat. Zu der Liste würden später weitere westliche Politiker hinzugefügt, hieß es.

19 April

Russland hat als Antwort auf die österreichische Ausweisung russischer Diplomaten ebenfalls 4 österreichische Diplomaten des Landes verwiesen, was das österreichische Außenministerium wie folgt kommentiert hat:

„Wir bedauern diese ungerechtfertigte russische Entscheidung, die jeglicher sachlichen Grundlage entbehrt.“

25 April

Als Antwort auf die deutsche Ausweisung von 40 russischen Diplomaten hat Russland ebenfalls 40 deutsche Diplomaten des Landes verwiesen.

Das russische Fernsehen fasste die Gesamtzahl der in den letzten zwei Monaten vom Westen ausgewiesenen Diplomaten an dem Tag mit bereits „etwa 400“ zusammen.

5 Mai

Nachdem Russland als Reaktion auf die dänische Ausweisung von 15 Diplomaten 7 dänische Diplomaten des Landes verwiesen hat, kündigte Dänemark an, über weitere Schritte nachzudenken.

6 Mai

Spanien kündigte an, insgesamt 27 russische Diplomaten auszuweisen und bezeichnete die Tatsache, dass der russische Botschafter nicht des Landes verwiesen wurde, als „Demonstration der Gesprächsbereitschaft“ mit Russland.

12 Mai

Litauen kündigte die Abberufung seines Botschafters aus Russland für den 1. Juli an.

13 Mai

Russland hat als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Rumänien und Bulgarien 10 rumänische und einen bulgarischen Diplomaten ausgewiesen.

Nachdem Polen die Bankkonten der russischen Botschaft gesperrt hat, wurden in Russland die Konten der polnischen Botschaft gesperrt. Auch in Rumänien wurde „finanzieller Druck“ auf die russische Botschaft gemeldet und Moskau drohte an, genauso zu reagieren. Und auch Portugal hat die Konten der russischen Botschaft an diesem Tag bis Anfang September gesperrt. Dass solche Kontensperrungen dem Wiener Abkommen über die Immunität diplomatischer Vertretungen widersprechen, erwähne ich nur der Form halber.

In Genf gab es mehrere Morddrohungen gegen den russischen UNO-Botschafter.

18 Mai

Nach der Abberufung des Botschafters in Russland hat Litauen auch die Abberufung seines Geschäftsträgers verkündet.

Auf die Ausweisung seiner Diplomaten hat Russland mit der Ausweisung von 24 italienische, 27 spanische und 34 französische Diplomaten reagiert.

27 Mai

Wir erinnern uns, dass Kroatien russische Diplomaten nur mit der Begründung der Solidarität mit EU und NATO ausgewiesen hat. Später stellte sich heraus, dass Kroatien 24 Russen des Landes verwiesen hat. Als Russland als Reaktion die Ausweisung von nur 5 kroatischen Diplomaten verkündet hat, war die Reaktion des kroatischen Außenministeriums folgende:

„Das Außenministerium betont, dass es für diese Entscheidung keine rechtliche Grundlage gibt, da die betreffenden Mitarbeiter ihre Aufgaben im Rahmen des Wiener Übereinkommens über diplomatische und konsularische Beziehungen professionell wahrgenommen haben und die Zahl der Mitarbeiter der kroatischen Botschaft derzeit mit der Zahl der Mitarbeiter der russischen Botschaft vergleichbar ist. In dieser Hinsicht wird Kroatien diese Entscheidung der russischen Regierung analysieren und weitere Schritte und Verfahren in Betracht ziehen.“

1 Juni

Großbritannien hat der russischen Botschaft den Zugang zu seinen Konten und auch zu dem „Notfallknopf“, mit dem bei Gefahr die Polizei gerufen werden kann, eingeschränkt.

6 Juni

Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro haben ihren Luftraum für das Flugzeug des russischen Außenministers Lawrow gesperrt, der Serbien besuchen wollte, wozu sich der russische Außenminister in einer Pressekonferenz, die ich übersetzt habe, sehr deutlich geäußert hat.

Es ist bemerkenswert, dass die NATO- und EU-Staaten sich darauf berufen, dass jedes Land seine Partner frei wählen dürfen soll, wenn es um den Beitritt zu EU und NATO geht. Wenn aber Serbien aufgrund uralter Verbindungen Russland als Partner wählt, gilt dieses freie Wahlrecht der Staaten plötzlich nicht mehr und die EU- und NATO-Staaten verhindern sogar Staatsbesuche.

