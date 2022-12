Wie die deutsche Regierung ohne russisches Gas auskommen will

Wirtschaftskrieg

Die Parolen der Bundesregierung, sie wolle und Deutschland werde ohne billiges russisches Gas auskommen, sind hinlänglich bekannt. Aber ist das in der Praxis möglich?

In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist eine Analyse der Energiepolitik der Bundesregierung erschienen, die interessante Fakten enthält und interessante Themen anspricht. So wird in deutschen Medien zum Beispiel kaum thematisiert, dass die geplanten deutschen LNG-Terminas nur knapp die Hälfte des Gases ersetzen können, das vor kurzem noch über Nord Stream 1 nach Deutschland gekommen ist. Dass Deutschland außerdem noch Gas über die Jamal-Pipeline bezogen hat, die durch Weißrussland und Polen nach Deutschland führt, und seit fast einem Jahr kein Gas mehr liefert, weil Polen das blockiert hat, ist da noch gar nicht eingerechnet. Und es ist nicht eingerechnet, dass Nord Stream 2 gebaut wurde, um die erwartete steigende Nachfrage nach Gas zu decken, das zum Beispiel für den Strom für die E-Autos gebraucht wird, die massiv beworben werden.

Da stellt sich die Frage, wie der fehlende Strom in Zukunft produziert werden soll. Noch dazu zu vertretbaren Preisen.

Dass die LNG-Terminals außerdem noch extrem schmutzig sind, wird in deutschen Medien auch nicht thematisiert. Das schwimmende Terminal, das gerade vor Wilhelmshaven eröffnet wurde, wird beispielsweise 178 Millionen Kubikmeter Giftstoffe, darunter Chlor und andere Chemikalien, in die Nordsee einleiten.

Aber die Grünen sind davon ganz begeistert. Und sie verschweigen ihren Wählern das lieber.

Da ich den TASS-Artikel sehr interessant fand, habe ich ihn übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Versuche, russisches Gas zu ersetzen: Erfolg oder Misserfolg der Berliner Politik?

Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine hat sich Deutschland den weitreichenden Wirtschaftssanktionen gegen seinen wichtigsten Energielieferanten Russland angeschlossen und sucht fieberhaft nach alternativen Gaslieferoptionen. Um russisches Gas zu ersetzen, muss die BRD die fehlenden Mengen zu überhöhten Preisen auf dem Weltmarkt einkaufen, indem es „schmutziges“ Fracking-Flüssigerdgas (LNG) aus den USA bezieht. Aber ob das Gas „schmutzig“ ist oder nicht, interessiert praktisch niemanden – nicht einmal Umweltschützer von den Grünen.

Bereits im Februar erklärte Außenministerin Annalena Baerbock die Bereitschaft Berlins, „einen hohen wirtschaftlichen Preis für die Sicherheit der Ukraine zu zahlen“. Jetzt wird klar, um welchen es geht. „Früher galten diejenigen als arm, die mehr als 10 Prozent ihres Nettoeinkommens für Energie ausgeben mussten. Das hat hat jetzt auch die Mittelschicht erreicht“, erklärte Christoph Butterwegge, ein bekannter Politikwissenschaftler und Experte für Armutsbekämpfung in Deutschland. Er wies darauf hin, dass die Mehrheit der Mieter in Deutschland bereits mehr als 40 und sogar 50 Prozent ihres Einkommens für Miete, Heizung und Strom ausgeben muss.

Die deutsche Regierung versucht, eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern, indem sie immer mehr Hilfspakete für die Bevölkerung beschließt, aber viele Deutsche fragen sich bereits, wie lange das noch so weitergehen kann. „Vor uns liegen härtere, anstrengendere Jahre. Diese Krise verlangt, dass wir wieder lernen, sparsam zu sein“, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Oktober.

Das Schiff der Hoffnung oder der Versuch, Sand in die Augen zu streuen?

Am 17. Dezember wurde in Wilhelmshaven das erste schwimmende LNG-Terminal Deutschlands eröffnet. Die Höegh Esperanza war in Spanien mit rund 165.000 Kubikmetern LNG aus Nigeria beladen worden.

Die deutsche Regierung hat angesichts der Ablehnung von russischem Gas beschlossen, in Rekordzeit LNG-Terminals zu bauen. Neben Wilhelmshaven sollen sie in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein), Stade (Niedersachsen) und Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) gebaut werden. Ihre jährliche Gesamtkapazität wird auf 33 Milliarden Kubikmeter Erdgas geschätzt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2021 allein durch Nord Stream rund 60 Milliarden Kubikmeter geliefert.

Esperanza bedeutet auf Spanisch „Hoffnung“. Die Einweihungsfeier des Terminals sollte den Deutschen wohl Hoffnung machen, dass die Energiekrise endlich erfolgreich gelöst werden würde. Die Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), dem Spitzentrio der Ampelkoalition, zeigt, welche Bedeutung die Bundesregierung dem Projekt beimisst.

Scholz kündigte die Einrichtung der Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel bereits am 27. Februar im Bundestag an, als er auf über die Ukraine sprach und betonte, das sei ein „Wendepunkt“ in der Geschichte. Der Kanzler galt bereits vor Beginn der Militäroperation als Befürworter des Imports von Flüssiggas, das angesichts des günstigeren und umweltfreundlicheren russischen Gases in Deutschland keine Zukunftschance hatte. Die Ereignisse in der Ukraine haben die Dinge dramatisch verändert. Im Jahr 2021 bezog Deutschland 55 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland. Ende dieses Jahres wird das auf 20 Prozent sinken, so die vorläufigen Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Seit September 2022 kommt gar kein russisches Pipelinegas mehr nach Deutschland.

Die schwimmenden Terminals sind das Herzstück der Bemühungen um eine Abkehr vom russischen Gas in Deutschland. Sie sollen in Zukunft ein Drittel des deutschen Erdgasbedarfs decken. Für Scholz sind sie wahrscheinlich ein Symbol für den „Wendepunkt“.

Was ist eigentlich mit dem Umweltschutz und der Abhängigkeit von Lieferanten?

In den Unterlagen, die für die Genehmigung des Terminals in Wilhelmshaven eingereicht wurden, heißt es, dass allein die Höegh Esperanza 178 Millionen Kubikmeter Giftstoffe, darunter Chlor und andere Chemikalien, in die Nordsee einleiten wird. Umweltschützer, Fischer und Anwohner befürchten große Schäden für das Meer und das Ökosystem.

„Wir können nicht verstehen, warum diese sechs Monate nicht genutzt wurden, um das Schiff entsprechend umzubauen“, sagte Imke Zwoch vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die Regierung hat jedoch zugesichert, dass die anderen Terminals keine sogenannten Biozide (giftige Stoffe) verwenden werden.

Umweltschützer befürchten jedoch auch andere Folgen. Die Bundesrepublik Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein und vollständig auf „grüne“ Energien umsteigen, aber sie baut nun ein ganzes Netz von LNG-Terminals. Mit anderen Worten: Anstatt sich aktiv um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bemühen und entsprechende Mittel bereitzustellen, gibt die Regierungskoalition Geld und Kraft für fossile Brennstoffe aus. Umweltschützer glauben, dass die Einführung von LNG den Übergang zu grüner Energie verlangsamen wird. Die Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat deshalb beschlossen, die Arbeitsdauer der Terminals gerichtlich zu begrenzen.

Scholz zeigte sich Ende November stolz und euphorisch, als er sagte, er sei „sehr erfreut“ über die Unterzeichnung des Vertrages mit Katar über die Lieferung von LNG nach Deutschland. Im Rahmen des Abkommens würde das Land zwei Millionen Tonnen Flüssiggas einführen. Aber die Lieferungen beginnen erst 2026 und zwei Millionen Tonnen sind nur etwa drei Prozent des jährlichen Gasbedarfs in Deutschland. Bis vor kurzem schimpften die Grünen noch über Katar wegen seines „Autoritarismus“. Jedoch diktiert die Politik die Bedingungen und drängt die parteipolitischen Prinzipien in den Hintergrund. Das Foto, das Wirtschaftsminister Habeck bei der Verbeugung vor dem Scheich zeigt, ging um die Welt.

„Deutschland sucht nach neuen Partnern in der ganzen Welt, um sich aus der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu befreien. Allerdings werden Energieträger auf allen Kontinenten als politisches Druckmittel eingesetzt“, erinnerte Die Welt. Die Energiekrise hat den Staaten am Persischen Golf neuen Auftrieb gegeben und nun riskiert Deutschland in seinem Bemühen, seine Abhängigkeit von Russland zu verringern, unter den Einfluss anderer Ländern zu geraten.

Die Lichter gehen aus

Jetzt sind die Energiepreise für viele mittelständische deutsche Unternehmen einfach exorbitant hoch. Die Sparmaßnahmen sind mit bloßem Auge zu erkennen: In Berlin gehen nachts die Lichter am Brandenburger Tor aus, in Köln am gleichnamigen Dom, in Frankfurt am Main an der Paulskirche und am alten Römer, in Hamburg an der Michaelskirche, der „Visitenkarte“ der Stadt, und in Dresden an der Frauenkirche. Die Illuminationen von Schloss Heidelberg (Baden-Württemberg) und Neuschwanstein in Bayern sind Vergangenheit.

Trotz der Maßnahmen der deutschen Regierung, insbesondere zur Senkung der Energiepreise, erwarten die Gasverbraucher in Deutschland erhebliche Preissteigerungen. Laut der Online-Plattform Verivox muss ein Haushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden ab Januar durchschnittlich 2.756 Euro pro Jahr bezahlen, das ist ein Anstieg von 1.457 Euro oder 112 Prozent seit Beginn der Preiserhöhung im Herbst 2021.

Und es besteht keine Hoffnung, dass sie in absehbarer Zeit fallen werden. „Nach dem, was wir hören, können wir sagen: Niemand rechnet damit“, sagte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. LNG aus Katar oder den USA ist teurer als Pipelinegas aus Russland. Energieintensive Unternehmen in Deutschland müssen über die Rentabilität ihrer Produktion nachdenken. Die Ampelkoalition hat noch keine Antwort auf die Frage gegeben, wie ihr Fortbestand gesichert werden soll.

Es entsteht der Eindruck, dass die deutsche Regierung in ihrem Bemühen, russische Energieträger zu verbannen, die Probleme der deutschen Bevölkerung völlig vergessen hat. Unterdessen haben die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland in diesem Jahr Rekordhöhen erreicht. Nach Angaben des ADAC lag der Jahresdurchschnittspreis für E10-Benzin bei 1,86 Euro pro Liter und für Diesel bei 1,95 Euro. Die Preise an den Tankstellen in der Bundesrepublik waren noch nie so hoch. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2012: Damals kostete der Liter E10 im Jahresdurchschnitt 1,5 Euro und der Liter Diesel 1,4 Euro.

Wie Umfragen zeigen, glauben die Deutschen nicht so recht an die Versprechungen ihrer eigenen Regierung, die behauptet, die Gasversorgung Deutschlands sei sicher. Laut einer Umfrage des Instituts YouGov erwarten 29 Prozent der Befragten in diesem Winter Engpässe bei der Erdgasversorgung. Weitere 26 Prozent glauben, dass es im nächsten Winter zu einem Engpass kommen wird. 29 Prozent erwarten keine Engpässe. Die Mehrheit der Deutschen (50 Prozent) glaubt auch, dass die Inflation im Jahr 2023 weiter steigen wird. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt zu und es stellt sich die Frage, wie sie sich äußern wird.

Ende der Übersetzung



