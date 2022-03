Wie Flüchtlinge propagandistisch instrumentalisiert werden

Flüchtlinge

Die derzeitige Situation zeigt deutlich, wie Flüchtlinge je nach politischer Gemengelage von den Medien missbraucht werden.

Erinnern Sie sich noch an die Flüchtlingskrise im letzten Jahr? Damals hatte der Westen Sanktionen gegen Weißrussland verhängt und auch ein Abkommen ausgesetzt, in dem Weißrussland sich unter anderem verpflichtet hatte, mit der EU zusammenzuarbeiten und Flüchtlinge und Drogenschmuggel in die EU zu verhindern. Daraufhin hat der weißrussische Präsident Lukaschenko verkündet, er halte sich nicht mehr an das Abkommen, weil die EU es ausgesetzt hat und sich an ihre Verpflichtungen auch nicht mehr hält.

Danach haben sich Flüchtlinge aus Ländern, die der Westen in den letzten 20 Jahren zerstört hat, also vor allem Iraker und Afghanen, auf den Weg nach Weißrussland gemacht, um über die grüne Grenze in die EU zu kommen. Die Reaktion der EU und vor allem der polnischen Regierung war, Lukaschenko zu beschuldigen, er instrumentalisiere die Flüchtlinge. Polen hat die Flüchtlinge mit vorgehaltenen Waffen am Überschreiten der Grenze gehindert, wie wir uns alle noch erinnern. Und die EU hat allen Ernstes behauptet, die etwa 10.000 Flüchtlinge könnten die EU destabilisieren.

Das war lächerlich und eindeutig politisch motiviert, denn wir erinnern uns, dass im Jahre 2015 1,5 Millionen Flüchtlinge schulterzuckend mit einem „Wir schaffen das!“ in die EU kommen durften.

Wie lächerlich die Aussagen der EU-Politiker im letzten Jahr waren, zeigt sich nun wieder. Polen hat gerade verkündet, dass ukrainische Flüchtlinge willkommen sind, medizinische Versorgung erhalten und dass polnische Bürger, die ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen, 40 Zloty (etwa 10 Dollar) täglich an Unterstützung erhalten sollen.

Ist das Rassismus, wenn Kriegsflüchtlinge aus islamischen Ländern mit Waffengewalt aus Polen ferngehalten werden, ukrainische Flüchtlinge aber regelrecht eingeladen werden?

Natürlich ist das auch Rassismus, es ist aber vor allem Politik. Auf das Elend, das der Westen in seinen Kriegen mit weit über einer Million Toten ausgelöst hat, wird in den westlichen Medien nicht thematisiert und die Flüchtlinge, die der Westen selbst „produziert“ hat, werden mit vorgehaltener Waffe, Stacheldraht und Mauern an der EU-Grenze aufgehalten. Wenn aber ein nicht-westliches Land militärisch vorgeht, dann wird das Elend, das in solchen Fällen immer unvermeidbar ist, mit dem großen medialen Scheinwerfer beleuchtet.

Was ist das, wenn es nicht Kriegspropaganda ist?



