Wie in Russland über die Enthüllung der Twitter-Zensur berichtet wird

Die Enthüllungen der Twitter-Files sind die vielleicht sensationellste Enthüllung der letzten Jahrzehnte. Im Gegensatz zu westlichen Medien wird der Skandal von russischen Medien mit Interesse verfolgt.

Die Twitter-Files sind eine Sensation und übertreffen sogar Watergate bei weitem, denn sie zeigen, wie das FBI, immerhin eine US-Regierungsbehörde, Zensur ausgeübt und den US-Wahlkampf 2020 zugunsten des Herausforderers gegen den amtierenden Präsidenten beeinflusst hat, indem es dafür gesorgt hat, dass alle kompromittierenden Informationen über Joe Biden zensiert und vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurden. Eine Zusammenfassung der ersten fünf Enthüllungen finden Sie hier, die sechste Enthüllung finden Sie hier im Wortlaut.

Aber die westlichen Medien sehen darin nichts, was sie ihren Lesern oder Zuschauern berichten müssten. Die Zensur fanden sie in Ordnung und haben sie sogar gefeiert. Erst jetzt, als Elon Musk einige Vertreter der westlichen Medien vorübergehend auf Twitter gesperrt hat, fanden sie Zensur durch Twitter plötzlich skandalös und haben entrüstet berichtet.

Während die westlichen „Qualitätsmedien“ den Skandal, den Elon Musk gerade öffentlich machen lässt, weitgehend verschweigen, berichten russische Medien darüber. Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens waren die Twitter-Files sogar das einzige Thema des Beitrages des russischen USA-Korrespondenten. Ich habe den russischen Korrespondentenbericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das Wahrheitsministerium: Wie die Twitter-Zensur funktioniert hat

Edward Snowden hat einst gezeigt, wie die US-Geheimdienste in der Lage sind, jeden im Internet aufzuspüren. Jetzt zeigt Elon Musk, dass sie auch in der Lage sind, jeden zum Schweigen zu bringen.

„Die Dokumente beweisen, dass das FBI direkt mit Twitter zusammengearbeitet hat, um uns den Mund zu verbieten. In nur zwei Jahren erhielt der Leiter der Zensurabteilung des Unternehmens 150 E-Mails vom FBI. 150! Das ist die Art von Beziehung, die wir normalerweise ‚privilegierte Freundschaft‘ nennen“, berichtet Fox News.

Der Herr der Twitter-Zensur bevorzugt keine Blondinen. Der von Musk entlassene ehemalige Sicherheitschef des sozialen Netzwerks, Yoel Roth, ist kürzlich mit seinem Freund aus einer noblen Villa in San Francisco geflohen. Er fürchtete um sein Leben, nachdem der neue Chef in Roths Diplomarbeit nachgeforscht und bekannt gegeben hatte, dass Roth vorgeschlagen hat, Kindern den Zugang zur schwulen Dating-App Grindr zu ermöglichen.

„Yoel scheint in seiner Doktorarbeit dafür einzutreten, dass Kinder Zugang zu Internetdiensten für Erwachsene haben sollten“, so Musk abschließend.

Der Zufall wollte es, dass Roth seine Dissertation im Jahr 2016 fertiggestellt hat, also genau zu dem Zeitpunkt, als das FBI im Zuge des Skandals um die angebliche Wahleinmischung Russlands die Foreign Influence Response Unit gründete. Innerhalb weniger Jahre war die Gruppe auf 80 Personen angewachsen. Sie waren für die sozialen Medien zuständig. Ihr Gegenpart bei Twitter war Sicherheitschef Yoel Roth, den der ehemalige US-Präsident Donald Trump immer für einen schlechten Menschen gehalten hat. Im wahrsten Sinne des Wortes.

„Er ist unser Schiedsrichter, der entscheidet, was auf Twitter sein darf und was nicht. Er hat sich ein Beispiel an CNN, diesen Fake-News-Medien, genommen, sein Name ist Yoel Roth“, sagte Trump seinerzeit.

Es war Roth, an den sich das FBI wandte, als es darum gebeten hat, den einen oder anderen Nutzer zu sperren, der das Ergebnis der Wahl 2020 öffentlich in Frage stellte. Mit ihm hat das FBI zusammengearbeitet, um vor der Wahl alle Informationen über den Laptop von Hunter Biden zu löschen.

„Erinnern Sie sich, wie unklar damals alles war? Wir wussten nicht, was wir glauben sollten, wir wussten nicht, wo die Wahrheit lag, alles war undurchsichtig, und ich kann nicht sagen, dass ich mich wohl dabei gefühlt habe, diese Inhalte von Twitter zu löschen“, gab Roth später zu.

Aber wenn er es nicht gelöscht hätte, hätte es jemand anderes getan. Unter den Tweets des Enthüllungsjournalisten Matt Taibbi, dem Musk die Gelegenheit gab, die Geschichte auszugraben, findet sich auch dieser:

„Ein FBI-Agent hat uns soeben kontaktiert und uns von Twitters „unhöflicher Unterwerfung“ gegenüber dem FBI berichtet: „Viele Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, sind uns gegenüber feindlich eingestellt. Wie auch T-Mobile, es ist total feindselig. Sie lassen gerne durchsickern, was wir sagen, wenn etwas schief läuft.“

Allerdings hat das FBI nicht verlernt, Angebote zu machen, die man nicht ablehnen kann. Die Zensur erstreckte sich, wie Taibbi feststellte, oft sogar auf Humor über den Wahlkampf. Sogar Meme und Witze wurden gesperrt.

„Zweifellos ist das ein klarer Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz. Wir haben von neuen geheimen plattforminternen Informationskanälen erfahren, von denen wir vorher nichts wussten, und das alles nur, um ständig in Kontakt zu bleiben. Wenn das zur Zeit der Pentagon Papers geschehen wäre und wir dasselbe Ausmaß an Absprachen zwischen dem FBI, der CIA, der US-Regierung und der New York Times gesehen hätten, oder – wenn wir über unsere Zeit sprechen – Absprachen zwischen Fox News und der US-Regierung zur Zeit der Wahlen, hätte das alles zu Protesten geführt“, sagt Charlie Hurt, Meinungsredakteur des Washington Examiner.

Fox News – in diesem Jahr der beliebteste Nachrichtensender in den USA – und vielleicht sogar der konservative News Max tun sich jetzt zusammen, um über die Veröffentlichung der skandalösen Twitter-Files zu berichten.

„Alle großen Fernsehsender verbreiten die Geschichte über die neuen Twitter-Files in Windeseile. 14 Minuten Sendezeit insgesamt bei CNN, MSNBC, NBC, ABC und CBS sind so viel für fantastische journalistische Arbeit“, berichtet News Max ironisch.

Nachdem Musk jedoch liberale Journalisten bei Twitter gesperrt hatte, weil sie auf dem Account „Elon Jet“ über die Bewegung des Flugzeugs des Milliardärs und seinen eigenen Aufenthalt gepostet hatten, ging es los.

„Elon Musk hat sich als sehr dünnhäutig erwiesen: Er mag es nicht, wenn man aggressiv über ihn oder seine Unternehmen spricht, er akzeptiert keine Kritik, und das ist es, was all die Menschen vereint, die gesperrt wurden“, sagt CNN-Reporter Oliver Darcy.

Im Ergebnis ließ Musk über die Frage abstimmen. Nach der Umfrage, an der vier Millionen Nutzer teilgenommen hatten, wurden seine liberalen Kritiker aus dem digitalen Gefängnis entlassen.

Aber die Republikaner werden nicht so freundlich zu den Angestellten des US-amerikanischen „Wahrheitsministeriums“ sein – sie werden wohl mit den Angestellten anfangen, aber sich früher oder später auch den freien Mitarbeiter zuwenden.

„Heute haben wir erfahren, dass das FBI sein eigenes Propagandaministerium hat. 80 Agenten haben die freie Meinungsäußerung im Internet zensiert. Das hat den Steuerzahler etwa 12 Millionen Dollar gekostet. Das ist ein Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz. Das muss aufhören und das wird eine der obersten Prioritäten für die republikanische Mehrheit im Januar sein“, sagte das republikanische Mitglied des Repräsentantenhauses, James Comer.

Das FBI hat sich jedoch nicht nur auf Zensur beschränkt. Twitter versorgte die Bundespolizei mit Informationen, die Menschen leicht ins Gefängnis bringen konnte. Das FBI forderte das soziale Netzwerk auf, Daten über den Aufenthaltsort von Nutzern weiterzugeben, die nicht der Meinung waren, dass Trump bei der letzten Wahl verloren und Biden gewonnen hatte. Es wird vermutet, dass die Informationen auch zur Organisation von Razzien nach dem Angriff auf das Kapitol verwendet wurden.

Ende der Übersetzung

Da auch von Facebook bekannt ist, dass es den „Empfehlungen“ des FBI gefolgt ist, und sich genauso verhalten hat, wie Twitter, dürfen wir annehmen, dass der Verdacht, dass die amerikanischen sozialen Netzwerke generell den politischen Anweisungen der US-Behörden folgen und sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten, der Wahrheit entspricht. Wer nach diesen Enthüllungen noch soziale Medien wie Facebook oder WhatsApp nutzt, oder Google und YouTube vertraut, und sie für private, gewinnorientierte Unternehmen hält, dem ist nicht mehr zu helfen.

Dass Google und Facebook von der CIA gegründet wurden und von ihr kontrolliert werden, ist kein Geheimnis. Hier habe ich das für Google aufgezeigt und hier für Facebook. Beide Internetkonzerne sind Instrumente der US-Geheimdienste, mit denen sich Menschen ausspionieren und die öffentliche Meinung kontrollieren lassen. Und beides wird, wie die Twitter-Files zeigen, ganz offensichtlich auch intensiv getan.



