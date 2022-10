Italien

Italien hat eine neue Regierung, die in deutschen Medien gerne als "postfaschistisch" bezeichnet wird. Wie wird in Russland darüber berichtet?

Dass deutsche Medien die neue italienische Regierung gerne als „postfaschistisch“ bezeichnen, zeigt schon, welche Berichterstattung wir in Deutschland in der nächsten Zeit über die italienische Regierung zu erwarten haben. Das größte „Vergehen“ der neuen italienischen Regierung dürfte jedoch sein, dass ihre Mitglieder Sympathie für Russland empfinden und keine Freunde der Russland-Sanktionen sind. Um zu zeigen, wie in Russland über die neue italienische Regierung berichtet wird, habe ich einen Bericht aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Welche Gefahren die neue italienische Regierung für Brüssel birgt

In buchstäblich jedem Land der Alten Welt gibt es politische Spannungen. Italien hat eine neue Premierministerin, zum ersten Mal eine Frau. Giorgia Meloni hat eine Regierung gebildet. Wohin wird Italien in solch schwierigen Zeiten gehen? Ein Bericht unserer Korrespondentin.

Italien hat zum ersten Mal eine Ministerpräsidentin und deshalb hat das Land jedes Recht, über die Einzelheiten zu reden, nachzudenken und zu diskutieren. Sie trägt einen streng schwarzen Hosenanzug, niederhackige Pumps, Diamanten und eine neue Frisur mit glattem Haar. Es ist nicht zu übersehen, dass Georgia Meloni in ihre Rolle geschlüpft ist und ihren Stil verändert hat. Ihre Stimme zitterte beim Verlesen des Amtseids, aber im Unterschied zu allen Vorgängern konnte sie ihn auswendig aufsagen.

24 Minister wurden vereidigt, sechs von ihnen sind Frauen. Meloni ist der jüngste von ihnen. Ihre Familien sind im Publikum. In der ersten Reihe steht die Lebensgefährtin von Matteo Salvini mit ihren beiden Kindern. In der zweiten Reihe steht Melonis Lebensgefährte mit der gemeinsamen 5-jährigen Tochter Ginevra. Nächste Woche steht die Abstimmung über das rechtsgerichtete Kabinett an. Aber bei den Mehrheiten in beiden Häusern gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn die russische Frage die Koalition nicht versenkt…

Mitten in der angespannten Woche der Regierungsbildung ist in Italien eine Informationsbombe geplatzt. Am Dienstag um 18 Uhr – pünktlich zum Aperitif – erscheint ein rührendes Bild auf der offiziellen Seite von Silvio Berlusconi. Der Pfannkuchen war nur die Vorspeise für den „Hauptgang“ – eine minutenlange Tonaufnahme, die im Internet veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, dass Berlusconi vor seinem Besuch in einer Eisdiele mit Parteifreunden gesprochen und gesagt hat, er habe gute Beziehungen zu Wladimir Putin aufgebaut und sei einer seiner engsten Freunde.

„Russische Minister haben mir gesagt, dass wir uns bereits im Krieg mit Russland befinden, weil wir Waffen an die Ukraine liefern. Ich bin sehr besorgt. Ich habe ein gewisses Verhältnis zum russischen Präsidenten entwickelt. Zu meinem Geburtstag hat er mir 20 Flaschen Wodka und einen sehr herzlichen Brief geschickt. Ich habe mit einem Lambrusco und einer ebenso herzlichen Antwort reagiert. Er sagte, ich sei einer seiner fünf besten Freunde“, erzählte Berlusconi.

Die Passage über Wodka und Lambrusco war noch die harmloseste. Wer weiß nicht, dass Wladimir Putin und Silvio Berlusconi seit langem befreundet sind? Aber wer auch immer die Sitzung mit dem Telefon aufgezeichnet hat, hat es konsequent scheibchenweise veröffentlich und die Spannung erhöht. Im zweiten Audio bezeichnet Berlusconi ausdrücklich Selensky als Verantwortlichen für den Krieg in der Ukraine.

Seine Sicht auf die Ereignisse im Donbass und die NATO-Erweiterung hat Silvio Berlusconi bereits geäußert und hinzugefügt: „So denken viele.“ Aber vor der Vereidigung zu sagen, was man denkt, ist sehr gefährlich. Als die noch unbesetzten Sitze unter den künftigen Ministern wackelten, war der angehende Außenminister und die rechte Hand des Forza-Italia-Führers Tajani am meisten gefährdet. Rechte Zeitungen titelten sogar „Silvio, hör auf!“ Selbst das Klatschen der Abgeordneten nach Berlusconis Worten „Über Selensky will ich überhaupt nicht sprechen“ wurde als empörend bezeichnet. Allerdings bestreiten die bei den Gespräch Anwesenden, dass sie geklatscht haben.

Wer es aufgezeichnet und wer es veröffentlicht hat, wird man bald herausfinden. Wer davon profitiert hat auch. Der Verräter in den Reihen der Partei – es könnte jeder beliebige Zuhörer sein – ist vielleicht sogar schon gefunden, denn eine dritte Aufnahme wurde angekündigt. Aber sie ist nie erschienen.

Sowohl vor als auch nach der Vereidigung hat Meloni mit Selensky und der neue italienische Außenminister mit seinem Kollegen Kuleba Textnachrichten ausgetauscht. Aus Rom kam eine beruhigende Botschaft: Italien wird seine Position zur Ukraine nicht ändern, aber auch nicht seinen rechten Kurs. Trotz des Skandals wurde die komplette Koalition vereidigt. Meloni, Salvini und Berlusconi bestiegen gemeinsam den Hügel von Quirinale. Und wozu die Aufregung, die Regierung ist rechts, sie hat gewonnen, jeder weiß, wie sie reden und denken. Wenn man sich umschaut, findet man sogar in Giorgi Melonis Feed die kuriosesten Tweets.

Zum Beispiel über die russische Krim im Jahr 2014 – heute würde man mit so etwas nicht mehr zum Ministerpräsidenten ernannt werden. Und in Melonis Kabinett sind nur Rechte. Es gibt sogar Russlandexperten. Der neue Kulturminister Gennaro Sanjuliano ist Nachrichtendirektor beim Staatssender Rai 2. Er ist ein brillanter Journalist, Schriftsteller, Kulturexperte und Autor von Büchern über Lenin, wir haben ihn 2012 in Capri interviewt. Im Jahr 2015 veröffentlichte er eine Biografie über Wladimir Putin, die eine wahnsinnige Auflage hatte. Und hier ist sein klarer, detaillierter und faktenreicher Vortrag aus dem Jahr 2018 darüber, wie Ukrainer im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert, wie sie in Konzentrationslagern gearbeitet haben und über die Krim.

„Historisch gesehen war die Krim immer russisch. In Bezug auf Kultur, Religion, ethnische Zusammensetzung und Wirtschaft. 1954 gab Chruschtschow aufgrund interner Streitigkeiten innerhalb der Kommunistischen Partei und zur Aufrechterhaltung des Machtgleichgewichts die Krim ab und entzog sie damit dem russischen Staatsgebiet. Diese Entscheidung wurde unter einem totalitären Regime getroffen“, so Gennaro San Giuliano.

Das ist es, was Brüssel so sehr gefürchtet hat und immer noch fürchtet – Meloni hat ein zu rechtes Kabinett. Und es gibt zu viele Menschen in ihrem Umfeld, die mit Russland sympathisieren und weiterhin freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Wenn es könnte, würde Brüssel auch Freundschaften sanktionieren. Aber so bleibt nur, sich um Freundschaftsgeschenke zu kümmern. Die Absurdität der Woche ist die Erklärung der außenpolitischen Beauftragten der Demokratischen Partei Italiens, Lea Quartapelle, die beschlossen hat, die 20 Flaschen Wodka, die Berlusconi aus Moskau erhalten hat, ernsthaft zu untersuchen: „Die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass die 20 Flaschen Wodka, die Berlusconi als Geschenk erhalten hat, einen Verstoß gegen die Sanktionen darstellen. Ich werde eine parlamentarische Anfrage stellen, um von der italienischen Regierung zu erfahren, wie sie auf diese Verletzung der Sanktionen gegen Russland zu reagieren gedenkt.“

Der Wodka hatte damit natürlich nichts zu tun, die Abgeordnete hat sich nicht einmal informiert. Der Wodka wurde schließlich aus Russland geschickt. Wenn überhaupt, dann war der sprudelnde Lambrusco, der als Zeichen der Freundschaft von Berlusconi an Wladimir Putin zurückflog ein Verstoß. Das Internet lachte über die Initiative der Abgeordneten.

Die „Wodka-Frage“ hat die Koalition, die nach ihrer Vereidigung noch stärker wurde, nur leicht erschüttert. Sie haben noch fünf Jahre zusammen zu regieren. Glückwünsche kommen bereits aus der ganzen Welt. Kiew, wo man stärkere Substanzen als Wodka bevorzugt, gibt sich die größte Mühe. Dort hofft man sehr, dass Meloni ihren ersten Auslandsbesuch in der Ukraine absolvieren wird. Vorzugsweise allein, ohne die, die oft Meinungen äußern, die nicht mit dem allgemein akzeptierten europäischen Konsens übereinstimmen.

Ende der Übersetzung



