Wie in Russland über die polnischen Forderungen an Deutschland berichtet wird

Die polnische Regierung hat einen Bericht vorgelegt, der von Deutschland 1,3 Billionen an Reparationen für den Zweiten Weltkrieg fordert.

Der polnische Bericht, der von Deutschland Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen für die Schäden des Zweiten Weltkriegs fordert, hat auch in Russland Schlagzeilen gemacht. Hier habe ich eine Analyse der russischen Nachrichtenagentur TASS dazu übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Luft erbebt, oder wie Polen 1,3 Billionen Dollar Reparationen von Deutschland fordert

Irina Polina, Leiterin des TASS-Büros in Polen, über den Versuch Warschaus, „das Bewusstsein des deutschen Volkes zu umzubauen“

Die polnische Regierung hat die fünfjährige Arbeit an dem Bericht über die Schäden abgeschlossen, die Polen infolge des Angriffs von Nazi-Deutschland und der deutschen Besatzung in den Jahren 1939-1945 erlitten hat. Rund 30 Historiker und Experten haben alle denkbaren Aspekte unter Berücksichtigung der 5,2 Millionen Toten, der territorialen und materiellen Verluste sowie der wirtschaftlichen Faktoren, einschließlich der Verdienstausfälle der Überlebenden und der körperlichen Behinderungen vieler Menschen bewertet. Der Schaden belief sich am Ende auf 6.220.609.000 Zloty (etwa 1,3 Billionen Dollar).

Bei der Vorstellung des Berichts sagte Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, die Zahl sei auf der Grundlage eines „konservativen Ansatzes“ ermittelt worden und könne bei Bedarf deutlich erhöht werden. „Aus deutscher Sicht und in Anbetracht der Tatsache, dass solche Reparationen über Jahrzehnten abbezahlt werden, ist das ein für die deutsche Wirtschaft erschwinglicher Betrag“, sagte er zuversichtlich. „Der Weg [zum Erhalt der Reparationen] wird lang, aber wir sind zuversichtlich, dass wir eines Tages Erfolg haben werden“, sagte der Politiker.

Laut Kaczynski ist es das Ziel Polens, „eine Entschädigung für all das zu bekommen, was der deutsche Staat und das deutsche Volk Polen in den Jahren 1939-1945 angetan haben. Das ist unser Ziel, das sich in das Konzept der Wiederherstellung der Normalität der Funktionsweise des polnischen Staates einfügt“, fügte er hinzu und betonte, dass mehrere Dutzend Länder Entschädigungen von Deutschland erhalten haben, Polen jedoch nicht.

Der Umbau des Bewusstseins

Doch die wirtschaftliche Komponente ist nicht der einzige Grund für die Vorlage des Berichts, wie Jaroslaw Kaczynski versicherte. Ihm zufolge versteht die öffentliche Meinung in der BRD den enormen Schaden nicht, den Nazi-Deutschland in Polen angerichtet hat. „Einerseits gab es die Abolition (die Beendigung eines Strafverfahrens in einem Stadium, in dem die Schuld nicht rechtskräftig festgestellt ist, Anm. TASS) gegen Kriminelle“, erklärte der Politiker. „Auch die deutsche Pädagogik und die deutsche Geschichtspolitik haben sich noch nie mit den Verbrechen an Polen und dem polnischen Volk beschäftigt. Wir müssen einen wirklich tiefgreifenden Umbau des Bewusstseins des deutschen Volkes anstreben“, erklärte Kaczynski.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki äußerte sich in ähnlicher Weise. Er sagte, dass die gesamte deutsche Gesellschaft für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs verantwortlich sei:

„Die einfachen Deutschen – wenn man das so sagen kann, um diese Verbrecher, Banditen, Räuber und Vergewaltiger zu beschreiben – haben für sich selbst geraubt, während der deutsche Staat systematisch und planmäßig geraubt hat.“

Morawiecki sagte, der in Warschau vorgestellte Bericht könne als echte polnisch-deutsche Versöhnung dienen. „Ohne Wahrheit, ohne Entschädigung, ohne Wiedergutmachung kann es keine normalen Beziehungen zwischen Menschen, geschweige denn zwischen Staaten und Nationen geben. So zu tun, als ob nichts oder nur etwas Unbedeutendes passiert wäre, führt ins Leere“, sagte er.

„Dieser Bericht ist also eine Chance für Deutschland. Es ist gut für die deutsch-polnischen Beziehungen in der Zukunft, wenn die Deutschen seine tiefe politische, materielle, metaphysische und menschliche Bedeutung verstehen“, sagte er.

Der nächste Schritt

Die Bundesregierung hat wiederholt darauf hingewiesen, dass sie keinen Grund für Zahlungen sieht, da Polen 1953 offiziell auf Reparationen verzichtet hat. Diese Position wurde vom Außenministerium des Landes auch nach der Veröffentlichung des Berichts bekräftigt. „Die Frage der Reparationen ist abgeschlossen“, erklärte das deutsche Außenministerium.

Warschau behauptet, das Abkommen von 1953 sei auf Druck der UdSSR unterzeichnet worden und habe nur für die schon nicht mehr existierende Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen gegolten, die nach Ansicht polnischer Analysten kein souveräner Staat gewesen sei.

Wie Polen weiter vorgehen wird, ist noch nicht klar. Die Regierung hat keine Pläne angekündigt, offizielle Anfragen oder Dokumente nach Berlin zu schicken, eine Klage einzureichen oder das Thema in einem internationalen Forum zur Sprache zu bringen.

Aus den Worten von Premierminister Morawiecki geht hervor, dass die Veröffentlichung des Berichts nur der erste Schritt ist:

„Es hängt von unserer politischen Entscheidung ab, wann wir neue Schritte in diesem Fall unternehmen werden.“

Auch das polnische Außenministerium hat seine Pläne in diesem Fall nicht offengelegt. „Wir, das Außenministerium, sind nicht Eigentümer des Berichts. Dieser Bericht wird die Grundlage für weitere offizielle Maßnahmen bilden, aber ich denke, dass dies nicht etwas ist, das erst in den Medien veröffentlicht und dann erledigt wird“, sagte der stellvertretende Außenminister Piotr Wawrzyk auf die Frage nach den künftigen Maßnahmen des Außenministeriums.

Bisher sind nur Pläne zur Übersetzung des dreibändigen Berichts in verschiedene Sprachen bekannt. Die seit Jahren andauernden Gespräche bleiben offenbar – zumindest vorerst – nur Gespräche.

Präsentiert für Polen

Die polnische Opposition hält den von der Regierung vorgelegten Bericht für ein innenpolitisches Spiel, einen Versuch, die Aufmerksamkeit der Wählerschaft zu gewinnen. Donald Tusk, ehemaliger Ministerpräsident Polens und Vorsitzender der Bürgerplattform, Polens größter Oppositionspartei, sagte:

„Es geht nicht um irgendwelche Reparationen von Deutschland, sondern um eine politische Kampagne im Inneren. Jaroslaw Kaczynski macht keinen Hehl daraus, dass er mit dieser anti-deutschen Kampagne die Unterstützung für die Regierungspartei zurückgewinnen will“

Es ist bemerkenswert, dass die öffentliche Meinung in Polen fast gleichmäßig zwischen Befürwortern und Gegnern der Maßnahmen der Regierung aufgeteilt ist. Laut einer von der Zeitung Dziennik Gazeta Prawna veröffentlichten Umfrage halten 47,2 Prozent der Polen die Diskussion über die Reparationszahlungen für richtig, aber nur jeder Fünfte in Polen glaubt an die Möglichkeit, die Zahlungen zu erhalten. 26,8 Prozent sind pessimistisch und glauben überhaupt nicht an eine Entschädigung. 37,6 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Forderung Polens nach Reparationen durch die BRD falsch ist. Nach anderen Angaben der Zeitung Rzeczpospolita lehnen 41,5 Prozent der Befragten derartige Maßnahmen ab.

„Wenn wir uns fragen, warum mehr als 40 Prozent der Polen der Meinung sind, dass wir keine Reparationen von Deutschland fordern sollten, ist die Antwort sehr einfach: Das sind Menschen, die glauben, dass diese Forderung dem nationalen Interesse zuwiderläuft, dass es ein Versuch der Partei Recht und Gerechtigkeit sein könnte, dieses Thema für die Innenpolitik zu nutzen. Mehr noch, es könnte eine Form des Angriffs auf die europäischen Werte sein, eine Rache für die unterstellte Rolle Deutschlands, bei der Berlin, wie Kaczynskis Partei glaubt, versucht, unter dem Deckmantel der EU ein neues Reich zu schaffen. Das ist ein irrationaler und ungesunder Ansatz, der den Polen aufgezwungen wird“, sagte Bogusław Hrabota, Chefredakteur der Zeitung Rzeczpospolita.

Die deutsch-polnischen Beziehungen

Die polnische Regierung macht keinen Hehl aus ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Berlins Anspruch auf die Führung der Europäischen Union. Warschau ist der Ansicht, dass Deutschland die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten durch die Schaffung eines Superstaates unter seiner Herrschaft einschränken will. Polens Drängen auf Reparationen wird die Beziehungen zwischen den beiden Ländern eindeutig nicht aufwärmen. Die polnische Regierung scheint sich deswegen jedoch trotz ihrer Behauptungen, sie strebe „normale Beziehungen“ an, nicht allzu große Sorgen zu machen. Laut dem stellvertretenden polnischen Außenminister Piotr Wawrzyk kann man immer sagen, dass jetzt nicht der beste Moment ist:

„Die Frage ist nur, ob es nach 1989 einen solchen Moment gab, der gut gewesen wäre. Es wurde immer wieder behauptet, das Thema Reparationen lohne sich nicht oder der Zeitpunkt sei nicht günstig. Letzten Endes muss man es einfach tun.“

Die polnische Opposition vertritt eine andere Auffassung und ist der Meinung, dass die Beziehungen zu Deutschland für Polen von entscheidender Bedeutung sind. „Ich glaube, dass die heutigen schlechten Beziehungen zu Deutschland verbessert werden sollten“, sagte Grzegorz Schetyna, ehemaliger polnischer Außenminister und Mitglied der Bürgerplattform. Sollte seine Partei an die Macht kommen, werde es keine Reparationen geben, sagte er. „Dieses Thema ist abgeschlossen“, ist er sich sicher.

Ein geschickter Zug

Es wird auch die Meinung vertreten, dass Polen mit der Vorlage des Berichts über die Reparationen, der Deutschland überhaupt nicht gelegen kommt, versucht, Berlin dazu zu bewegen, die Gelder freizugeben, die Warschau aus dem europäischen Fonds für den Wiederaufbau nach der COVID-19-Pandemie zustehen. Bisher wurden diese Gelder von der Europäischen Kommission wegen des Konflikts um die Reform des polnischen Justizwesens eingefroren, die Polen nach Ansicht Brüssels unter Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durchgeführt hat.

Im Juni genehmigte die Europäische Kommission ein 35,4 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm für die polnische Wirtschaft nach der Pandemie: Die EU könnte 23,9 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und 11,5 Milliarden Euro in Form von Darlehen im Rahmen des Konjunktur- und Resilienzfonds bereitstellen. Wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen warnte, werden diese Mittel jedoch nur ausgezahlt, wenn Warschau alle von Brüssel gestellten Bedingungen bezüglich der Justizreform und der Auflösung der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs Polens erfüllt. Warschau hat letztere Bedingung bereits erfüllt, aber dieser Schritt war der Europäischen Kommission nicht ausreichend.

Während die Europäische Kommission auf weitere Zugeständnisse wartet und Polen behauptet, alles erfüllt zu haben, und im Gegenzug auf finanzielle Einnahmen wartet, stecken die riesigen Mittel fest und sind bereits zu einem schlagkräftigen Argument im Wahlkampf der bevorstehenden Parlamentswahlen in Polen im Jahr 2023 geworden. Die polnische Opposition, angeführt von Tusk, hat angekündigt, das Thema Reparationen aufzugeben und den Wählern versprochen, dass die EU-Gelder noch am selben Tag fließen werden.

Ende der Übersetzung



