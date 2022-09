Wie in Russland über die Thronbesteigung von Charles berichtet wird

Großbritannien

Obwohl es eigentlich viel wichtigere Themen gibt, beherrscht der Tod der britischen Königin und die Thronbesteigung ihres Nachfolgers die Schlagzeilen.

Da der Tod der britischen Königin und die Thronbesteigung ihres Nachfolgers die Schlagzeilen in Deutschland die Schlagzeilen beherrscht, will ich zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird. Dazu sei gesagt, dass das Thema in Russland weit weniger Aufmerksamkeit findet als im Westen. In Russland schaut man mit einer gewissen Belustigung auf die Tatsache, dass einige westliche „Demokratien“ keine gewählten Staatsoberhäupter haben, sondern ihnen Familien nach Regeln vorstehen, die teilweise aus dem Mittelalter stammen.

Dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens waren die Ereignisse in Großbritannien einen Kommentar wert, den man im deutschen Fernsehen kaum gesendet hätte. Ich habe den Kommentar übersetzt. Zum Verständnis sei hinzugefügt, dass die britischen Könige, die auf Englisch Charles hießen, in russischen Geschichtsbüchern Karl heißen.

Beginn der Übersetzung:

Karl III. und sein schweres Erbe

Großbritannien hat einen neuen König. Es ist Karl III. In Russland ist er besser bekannt als Prinz Charles. Zumindest in den letzten 70 Jahren haben wir den Thronfolger Prinz Charles genannt. Und jetzt wurde aus Charles plötzlich Karl. Tatsächlich hat Charles seinen Namen nicht geändert. So wie er in auf Englisch Charles war, so ist er Charles geblieben. Aber sein offizieller Thronname ist jetzt Karl III. Wir sind daran gewöhnt, sie Karl zu nennen. Im 17. Jahrhundert gab es Karl I., er wurde durch enthauptet. Sein Sohn Karl II. hatte mehr Glück, regierte 25 Jahre lang und überlebte die Pest und den großen Brand in London. Er starb eines natürlichen Todes. Im Englischen wurden diese beiden Karls jedoch Charles genannt. Deshalb nennen wir den neuen König der Briten der Einfachheit halber auch Karl.

Seine Majestät Karl III. ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte Großbritanniens und Oberster Herrscher der Kirche von England, außerdem ist er Feldmarschall, Admiral der Marine und Generalleutnant der Luftwaffe. Karl III. hat nicht einen Tag im Krieg gekämpft, wurde aber in Großbritannien und im Ausland mit den höchsten Orden geehrt. Er war bekannt für seine Liebe zur Natur und zur Gartenarbeit. Daher trägt er, neben anderen Auszeichnungen, die Ehrenmedaille der Royal Horticultural Society. Seine Bemühungen um den Naturschutz wurden belohnt, indem ein bisher unbekannter Hochlandfrosch in Afrika nach ihm benannt wurde – Hyloscirtus princecharlesi. Na und? Er ist doch niedlich.

Der frischgebackene Königs war kein guter Schüler. Er wurde mit einem mittelmäßigen Schulabschluss an der Universität Cambridge aufgenommen, wo er 1970 den Bachelor of Arts erwarb. Und später bekam der Prinz, ohne am Unterricht oder an Prüfungen teilzunehmen, von Cambridge höflich den Grad eines Master of Arts verliehen. Alexander Puschkin hat es treffend so formuliert: „Harte Arbeit war ihm zu hart.“

Der Butler von Prinzessin Diana, Paul Burrell, verriet interessante Details über das Leben des heutigen Königs, als er noch Prinz war. Er berichtete auch, dass die Schnürsenkel von Charles jeden Tag gebügelt werden und zwei Lakaien den Prinzen jeden Morgen anziehen.

Wie auch immer, das Erbe Karls III. ist ein schwieriges Erbe. Die britische Monarchie ist im Niedergang und Großbritannien selbst ist nicht im Aufstieg. Prinz Harry, Sohn von Karl III., hat den Lebensstil der königlichen Familie als buchstäblich „parasitär“ bezeichnet, eine extravagante Mulattin aus Kalifornien geheiratet und will nichts mit seiner Vergangenheit zu tun haben. Seine verstorbene Oma selbst entzog ihm offiziell alle Privilegien und das Recht, die königliche Familie zu vertreten. Der jüngere Bruder des neuen Königs, Prinz Andrew, hat eine ebenso bewegte Geschichte. In Amerika wird gegen ihn wegen Pädophilie ermittelt, er trieb seine Mutter, die Königin, zur Verzweiflung und sie hat auch ihm Rechte und Rente entzogen.

Die Funktion von Karl III. ist repräsentativ. Und ohne jegliche Verantwortung. Alles macht der Premierminister. Der König verliest im Parlament die vom Premierminister verfassten Reden. Der Premierminister kann den Monarchen absichtlich täuschen, ihn in die Irre führen, und niemand wird bestraft. Nun, so ist das System dort. Hier nennen wir zwei Beispiele.

Das Jahr 2002. Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair ist im Sommer zu Gast beim damaligen US-Präsidenten Bush Jr. auf dessen Ranch in Texas. Sie beschließen heimlich und unter verlogenen Vorwänden, den Irak anzugreifen. Noch ist nichts bekannt, aber zurück in England schreibt Blair einen Brief an Bush mit einem wortwörtlichen Treueschwur: „Ich werde mit Ihnen sein, was auch immer geschieht.“ Das heißt, die Loyalität gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Bush hat Priorität. „Egal, was auch immer geschieht.“ Haben Sie das gehört? Im März des darauffolgenden Jahres haben sie den Irak gemeinsam angegriffen. In der Folge starben im Irak eine halbe Million Menschen, der Staatschef Saddam Hussein wurde gehängt, und der IS entstand.

Beide Gründe, warum die USA und Großbritannien die Aggression vorantrieben, wurden nicht bestätigt. Im Irak wurden keine Massenvernichtungswaffen gefunden und es wurde keine Verbindung zwischen Hussein und der Al-Qaida festgestellt. Eine spätere Untersuchungskommission über das irakische Abenteuer unter dem Vorsitz von Sir John Chilcote kam zu dem Schluss, dass es keinen wirklichen Grund für den Krieg gegeben hat. Das ist weich formuliert, aber im Kern bedeutet es, dass Premierminister Tony Blair nicht nur das Volk und die Armee, sondern auch Königin Elisabeth II. persönlich getäuscht hat. Immerhin waren es seine Worte, die die Oma sechs Monate nach Beginn der Irak-Invasion im Parlament vorgelesen hat: „Meine Regierung wird die Politik des Wiederaufbaus Afghanistans und des Iraks fortsetzen, um den Nahen Osten zu befrieden und die Ursachen von Konflikten und Extremismus zu beseitigen.“ Heute, fast zwanzig Jahre später, ist uns alles über Afghanistan und den Irak und über die verbrecherischen und sinnlosen anglo-britischen Kriege dort klar.

Ein weiterer Fall, in dem Königin Elisabeth direkt und absichtlich von einem jüngeren Premierminister getäuscht wurde. Boris Johnson hat das Staatsoberhaupt dazu gebracht, das Parlament unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auszusetzen. Diese Tatsache wurde später durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs bestätigt. Oma hat mit ihrer Entscheidung das englische Parlament ausgeschaltet, Boris hat einen taktischen Sieg errungen und wurde dann des Betrugs für schuldig befunden, aber er kam trocken wieder aus dem Wasser. Und Elisabeth II. war in einer seltsamen Lage.

Karl III. erbte auch den Ruf der rassistischen Familie, der er nun vorsteht. Die mulattische Ehefrau von Prinz Harry hat Oprah Winfrey in einem Interview erzählt, wie sie während ihrer Schwangerschaft von Verwandten des Königshauses besorgt gefragt wurde, welche Hautfarbe das zukünftige Kind haben könnte. Meghans Interview löste seinerzeit einen großen Skandal aus.

Doch man muss der verstorbenen Königin Elisabeth anrechnen, dass sie standhaft blieb. Natürlich war es nie leicht, wenn sie an diese Chronik erinnert wurde. Im Alter von zehn Jahren hat Elizabeth vor Kameras noch den Hitlergruß gezeigt. (Anm. d. Übers.: Das ist wahr, allerdings werden diese Bilder im Westen praktisch nie gezeigt) Sie hat sich die Geste nicht selbst ausgedacht, sondern sie hat sie von den Erwachsenen in der Familie übernommen. Und Elizabeths Onkel Edward, Herzog von Windsor, war im Oktober 1937 auf Einladung Hitlers in Deutschland. Nun, wohl nicht nur zum Spaß, oder? Der Ehemann von Königin Elisabeth II., Herzog Philip, verhielt sich diskreter, aber seine drei Schwestern Margaret, Cecilia und Sophia waren eng mit dem Reich verbunden. Die Ehemänner von ihnen allen bekleideten hohe Ämter bei Hitler.

Es war also nie leicht für die Königin. Während ihre monarchischen Vorgänger in einer Atmosphäre heiliger Ehrfurcht und hinter einem Schleier der Geheimhaltung lebten, gehören zu ihrem Zeitalter das Fernsehen, die britische Boulevardpresse und das Internet. Unter solchen Umständen ist es zum Beispiel viel schwieriger, Verdächtigungen im Zusammenhang mit dem Autounfall von Prinzessin Diana auszuräumen. Sie starb, weil der Fahrer der Prinzessin betrunken war? Das ist die offizielle Geschichte, nicht wahr? Nicht jeder glaubt daran. Das hat Spuren hinterlassen. Immerhin hat Diana verhindert, dass der zukünftige Charles III. seine langjährige Geliebte Camilla Parker Bowles heiratet.

In Großbritannien herrscht 10 Tage lang Trauer. Karl III. beschloss, das Ende der Trauertage nicht abzuwarten, und beeilte sich, den Thron zu besteigen. Schließlich hat er am längsten gewartet. Das Archaische geht weiter. Es ist die Aufgabe von Karl III., das Archaische irgendwie lebendig scheinen zu lassen.

Ein weiterer wertvoller Aktivposten von Karl III. ist die frischgebackene Premierministerin Liz Truss. Gewählt von den 80.000 Konservativen. Das ist mal ein System! Nun regieren zwei Neulinge.

Scherz beiseite, genauer hat es der altgediente britische Politiker, Margaret Thatchers Nachfolger als Premierminister, John Major formuliert. Vor ein paar Jahren stellte er eine Diagnose. In einer Vorlesung für Juristen sagte Major: „Wir sind keine Großmacht mehr. Wir werden nie wieder eine sein. In einer Welt mit fast 8 Milliarden Menschen machen die Briten weniger als ein Prozent aus. Wenn wir so weitermachen, wird unsere gesamte Politik verabscheuungswürdig und niemand wird unserem Wort als Nation Glauben schenken. Wir müssen die Idee des ‚britischen Exzeptionalismus‘ aufgeben. Es ist ein Hirngespinst, das in die Köpfe derer eingedrungen ist, die nicht wissen, wie sehr sich die Welt verändert hat.“

Ende der Übersetzung

