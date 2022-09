Wie sich der Anti-Spiegel finanziert

In eigener Sache

Obwohl ich darüber schon oft geschrieben habe, will ich aus aktuellem Anlass noch einmal berichten, wie ich meine Arbeit mit dem Anti-Spiegel finanziere.

Den Anti-Spiegel zu betreiben, ist mein Hauptberuf und meine einzige Einnahmequelle. Ich finanziere mich durch Spenden meiner Leser (denen ich an dieser Stelle herzlich dafür danke), durch Autorenhonorare meiner verkauften Bücher, durch das Werbebanner auf der Seite und durch das Partnerprogramm meines Verlegers. Wenn Sie auf eines der Buchcover auf dem Anti-Spiegel klicken, kommen Sie in den Onlineshop meines Verlegers und für alle Einkäufe, die Sie dabei tätigen, bekomme ich eine Provision.

Ich bekomme für meine Arbeit kein Geld von staatlichen Stellen irgendeines Landes, NGOs oder Medienkonzernen. Wenn ich im russischen Fernsehen auftrete, bekomme ich dafür in der Regel kein Geld, sondern nur das Taxi ins Studio und wieder zurück erstattet. Es gab erst einmal eine Ausnahme, als ich zu einer russischen Sendung eingeladen wurde, deren Aufzeichnung einen halben Tag gedauert hat. Dafür habe ich einmalig etwa 160 Euro bekommen.

Auch für die Teilnahme an Konferenzen, zu denen ich als Speaker eingeladen werde, werde ich nicht bezahlt. Ich bekomme lediglich die Reisekosten erstattet, wobei ich aber trotzdem auf einem Teil meiner Kosten sitzen bleibe, weil mir niemand die Kosten für das Hundehotel erstattet, in dem ich meinen Hund unterbringen muss, wenn ich auf Reisen bin. Auch meine sonstigen Reisen in den Donbass oder nach Moskau bezahle ich meistens selbst, nur selten bekomme ich einen Teil der Kosten zum Beispiel für Hotelübernachtungen von irgendeiner einladenden Organisation erstattet.

Ich schreibe das nicht, um Mitleid zu heischen, das sind schlicht die Fakten. Wenn es mir bei meiner Arbeit um Geld ginge, könnte ich wesentlich mehr verdienen, indem ich zum Beispiel kostenpflichtige Newsletter anbieten, Pop-Up-Fenster mit Werbung in die Seite einbauen und noch andere Dinge tun könnte. Aber ich mache meine Arbeit aus Idealismus und schreibe das, was ich für die Wahrheit halte.

Angebote, die ich durchaus bekomme, auf dem Anti-Spiegel bezahlte Artikel zu veröffentlichen, lehne ich immer ab. Meine Freiheit ist mir zu wichtig. Ich meine damit die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann ich morgens aufstehe, wann ich welchen Artikel schreibe, welche Themen ich bearbeite und welche nicht, und so weiter. Diese Freiheit ist mit Geld nicht zu bezahlen.

Manchmal bekomme ich allerdings Anfragen, einen Artikel für ein anderes Portal oder eine Zeitung zu schreiben. Dafür wird Geld geboten, in der Regel sind das etwa 150 Euro pro Din-A-4-Seite. Darauf gehe ich ein, wenn ich gebeten werde, über ein Thema zu schreiben, aber dabei keinerlei Vorgaben gemacht werden, was ich schreiben soll. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich schreibe. Solche Anfragen bekomme ich aber nur ein oder zwei Mal pro Jahr, sie sind die große Ausnahme.

Ich erlaube kleinen Portalen, meine Artikel – ordentliche Verlinkung auf meinen Originalartikel auf dem Anti-Spiegel vorausgesetzt – zu übernehmen. Ich mache meine Arbeit als Idealist und mir ist es wichtig, meine Sicht auf die internationale Politik zu verbreiten, damit Menschen darüber diskutieren können.

Wenn allerdings große Portale, die eine eigene Redaktion bezahlen können, bei mir um die Erlaubnis zur Veröffentlichung eines Artikels auf ihrem Portal bitten, nehme ich für diese Zweitverwertung meiner Artikel Geld, denn ich sehe es nicht ein, umsonst für andere Redaktionen zu arbeiten. Der handelsübliche Preis für solche Zweitverwertungen liegt ebenfalls bei etwa 150 Euro, wobei diese Artikel wesentlich länger sind als eine Din-A-4-Seite.

Aber auch diese Zweitverwertungen sind sehr selten, das letzte Mal wurde ich noch vor der Pandemie, also vor drei oder vier Jahren, darum gebeten.

Der Grund, warum ich heute diesen Artikel schreibe, ist, dass ich mal wieder um die Erlaubnis für eine Zweitverwertung gebeten wurde. RT-DE hat sich für meinen Artikel über die „Medien und ihre Suche nach den Schuldigen für die Gaskrise“ interessiert und ich habe ihnen erlaubt, den Artikel zu übernehmen.

Ich berichte aus Transparenzgründen darüber, bevor sich jemand fragt, der meinen Artikel bei RT entdeckt hat, ob ich nun auch für RT arbeite. Nein, ich arbeite nicht für RT, ich gebe RT zwar Interviews (für die kein Geld bezahlt wird), aber ich gebe grundsätzlich jedem größeren Medium Interviews, wenn garantiert wird, die Fragen und meine Antworten ungekürzt zu senden. Ich möchte damit verhindern, dass meine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Dass RT-DE nun einen Artikel von mir zur Zweitverwertung übernommen hat, ist eine Ausnahme und es ist das erste Mal, dass ich von RT Geld bekommen habe. Und mal ehrlich: Würden Sie es ablehnen, wenn Ihnen jemand Geld für eine Arbeit anbietet, die Sie sowieso schon gemacht haben?

Ich werde das Geld von RT nutzen und am Wochenende eine gute Freundin, die mir schon oft bei vielen Kleinigkeiten des Alltags geholfen hat, in ein nettes Restaurant und anschließend in eine gute Cocktailbar einladen, um mich bei ihr endlich mal erkenntlich zu zeigen.

In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen ein schönes Wochenende und

beiben Sie kritisch!

Thomas Röper

