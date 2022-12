Wie und warum Indien zwischen Russland und den USA laviert

"Konstruktive Neutralität"

Die geopolitische Rolle Indiens im Ost-West-Konflikt ist ein sehr interessantes Thema. Hier zeige ich auf, welche Motive und Interessen die indische Politik leiten.

Der Westen hat in diesem Jahr so ziemlich alles versucht, um Indien auf seine Seite zu ziehen und zu einer anti-russischen Politik zu bewegen. Alle diese Versuche waren erfolglos, zuletzt hat sich Annalena Baerbock in Indien bei ihrem Besuch unbeliebt gemacht.

Der Indien-Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS hat die Gründe für die indische Politik in einer sehr interessanten Analyse aufgezeigt, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Zwischen den USA und Russland: Indiens „konstruktive Neutralität“ im Ukraine-Konflikt

Die neutrale Haltung Indiens zum Konflikt in der Ukraine und die demonstrative Weigerung Neu-Delhis, Russland zu verurteilen, hat im Westen Kritik und im Land selbst eine gemischte Reaktion hervorgerufen. Dennoch ist es der indischen Regierung bisher recht gut gelungen, sich von den Geschehnissen in der Ukraine fernzuhalten, aber niemand kann sagen, wie lange diese Politik ihren Interessen entsprechen wird.

„Historische Blockfreiheit“

Diese Position wurde in der UN-Generalversammlung offen zum Ausdruck gebracht, wo sich Indien einerseits bei der Abstimmung über die Resolutionen zur Verurteilung Moskaus der Stimme enthalten hat, ihr offizieller Vertreter andererseits aber in seinen Reden nicht müde wurde, die Notwendigkeit der „Achtung der territorialen Integrität von Staaten“ zu betonen und dazu aufgerufen hat, das Problem durch Verhandlungen und nicht mit militärischen Mitteln zu lösen.

Eine dem indischen Außenministerium nahestehende Quelle kommentierte die Position Neu-Delhis in einem Gespräch mit der TASS und sagte, der Kern der „konstruktiven Neutralität“ bestehe darin, „die Zusammenarbeit mit Russland fortzusetzen und gleichzeitig zum Frieden in der Ukraine aufzurufen.“

Diese Position erinnert an den heute vergessenen Begriff der „aktiven Neutralität“, den Neu-Delhi während der Ära seiner Blockfreiheit im Kalten Krieg ausgiebig verwendet hat. Nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 war es Indien, das die Bewegung der Blockfreien Staaten mitbegründete, in der sich 120 Nationen zusammenschlossen, und das Konzept der Blockfreiheit wurde zum Kernstück der indischen Außenpolitik.

Im Rashtrapati Bhavan (dem Präsidentenpalast in Neu-Delhi) meint man, dass das Land dank dieser Politik ausgezeichnete Beziehungen zur UdSSR aufbauen konnte, die die Inder beispielsweise bei den Diskussionen im UN-Sicherheitsrat über Kaschmir unterstützte und die bei der Durchführung verschiedener Projekte zur Entwicklung der nationalen Metallurgie und anderer Industrien half. Die beiden Länder entwickelten auch eine enge Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich: Während des Kalten Krieges war Moskau Indiens wichtigster Lieferant von Waffen und Verteidigungstechnologie.

Gleichzeitig wurden die Beziehungen zu Washington aktiv entwickelt, wenn auch nicht ohne Probleme. Wie ein politischer Beobachter vor Ort anmerkt, bezeichnet sich Indien ständig als Freund Moskaus, aber die Inder sind eher bereit, in die USA zu gehen, wo es eine riesige indische Gemeinschaft – bis zu fünf Millionen Menschen – gibt, um dort Geschäfte zu machen oder zu studieren. Im Jahr 2021 belief sich der Handel Indiens mit den USA auf 113 Milliarden Dollar, verglichen mit etwa 13,6 Milliarden Dollar mit Russland.

Es überrascht nicht, dass in Indien niemand bereit ist, die Beziehungen zu den USA zu riskieren. Gleichzeitig will Indien die bewährten und vielversprechenden Kontakte zu Russland nicht verlieren. Es ist kein Zufall, dass Neu-Delhi eine so entschiedene Haltung zum Kauf russischer Boden-Luft-Raketensysteme vom Typ S-400 eingenommen hat. „Die Position der Neutralität hat sich in der Zeit des Kalten Krieges bewährt, sie erlaubt es uns, mit niemandem zu streiten und nützliche Beziehungen zu allen verfeindeten Parteien zu unterhalten. Mit anderen Worten: Indien reproduziert jetzt eine Politik, die es seit Jahrzehnten verfolgt und die es für nützlich und erfolgreich hält“, ist die diplomatische Quelle überzeugt.

Die chinesische Warnung

Ein weiterer Grund, der Indiens neutrale Haltung zum Konflikt in der Ukraine untermauert, ist China, zu dem Indien in letzter Zeit äußerst schwierige Beziehungen unterhielt. Es sei daran erinnert, dass es im Mai 2020 in der Bergregion Ladakh an der Grenze zwischen den beiden Ländern zu Zusammenstößen kam, bei denen es auf beiden Seiten Tote gab. Nach einer Reihe von Gesprächen im vergangenen Jahr begannen Peking und Neu-Delhi mit einem gegenseitigen Truppenabzug von der Grenzlinie. Die Situation bleibt jedoch angespannt. Am 9. Dezember dieses Jahres kam es in der Nähe des indischen Bundesstaates Arunachal Pradesh erneut zu Zusammenstößen, die auf beiden Seiten Opfer forderten.

In der Auseinandersetzung mit China sucht Indien Unterstützung sowohl in Moskau, das gute Beziehungen zu Peking unterhält, als auch in Washington, das offen bereit ist, den Indern in ihrer Konfrontation mit China zu helfen. Nach Ansicht indischer Experten hat die Ukraine-Krise die Partnerschaft zwischen Russland und China belebt, so dass Neu-Delhi nicht die Absicht hat, sich mit Moskau zu streiten, das China bei Streitigkeiten mit Indien gegebenenfalls beeinflussen kann.

Der Standpunkt Neu-Delhis wurde von Heppimon Jacob, Professor an der Jawaharlal Nehru University School of International Studies in Delhi, kurz und bündig formuliert: „Russland ist ein Problem für die USA und den Westen, nicht für Indien. Die NATO-Erweiterung ist ein Problem für Russland, nicht für Indien. Das Problem für Indien ist China, und es braucht die USA, den Westen und auch Russland, um das China-Problem zu lösen. Ich würde Indiens Reaktion auf die Ukraine-Krise im Lichte dieser recht einfachen Logik betrachten“, so der Professor.

Das Öl und das Gesetz

Die vielleicht schärfste Kritik, der sich Indien im Westen ausgesetzt sieht, betrifft seine Käufe von russischem Öl. Außenminister Subramaniam Jaishankar muss die Position Neu-Delhis jetzt oft verteidigen. Auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock am 5. Dezember in Neu-Delhi wies er offen darauf hin, dass die EU selbst russische Energie und Waren kauft, Indien aber davon überzeugen will, das nicht zu tun: „Die Ölimporte der EU sind sechsmal so hoch wie die Indiens und die Gasimporte sind unendlich viel höher als die Indiens, weil wir keines importieren“, erklärte der indische Außenminister auf eine Frage zu Energieträgern aus Russland.

Der wachsende Anteil russischen Öls am indischen Ölkorb ist in der Tat beeindruckend: Bis zum 31. März dieses Jahres entfielen nur 0,2 Prozent der gesamten indischen Öleinfuhren auf Russland, aber im November überholte Russland den Irak und Saudi-Arabien als Hauptlieferanten. Laut dem wöchentlichen „Outlook“ haben die russischen Lieferungen 909.403 Barrel Rohöl pro Tag erreicht. Das entspricht mehr als 20 Prozent der indischen Ölversorgung.

Wie der indische Journalist Pandey Prakash gegenüber der TASS erklärte, ist es für Indien nicht vorteilhaft, sich den Sanktionen gegen Moskau anzuschließen, aber es ist vorteilhaft, Öl von Russland, „das es jetzt zu einem reduzierten Preis an uns liefert“, zu kaufen. „Das ist wirklich eine Angelegenheit von nationalem Interesse, es ist profitabel, auch wenn Neu-Delhi einige Aktionen Moskaus nicht gutheißen mag“, sagte er.

Indiens ständige Interessen

Indiens Position der „konstruktiven Neutralität“ scheint im Moment ziemlich stark zu sein. Niemand wagt jedoch eine Prognose über die langfristige Entwicklung dieser Politik. Wie der politische Journalist Pandey Prakash gegenüber der TASS erklärte, „werden globale Werte, der Schutz der Demokratie oder jahrzehntelange Freundschaften sicherlich berücksichtigt – in dem Maße und so lange, wie es den Interessen Indiens entspricht“. Mit anderen Worten: Indien will sich auf seine nationalen Interessen konzentrieren, und das ist das einzige Kriterium für seine politische Haltung.

Für Moskau und Washington steht außer Frage, dass die „konstruktive Neutralität“ so lange gewahrt wird, wie sie den politischen Zielen Indiens entspricht. In den 1970er Jahren paraphrasierte Premierministerin Indira Gandhi eine berühmte britische Maxime aus dem 19. Jahrhundert auf ihre Weise: „Indien hat keine ständigen Verbündeten, keine ständigen Freunde oder ständigen Feinde – Indien hat nur ständige Interessen.“ Seitdem folgt die Politik Neu-Delhis konsequent diesem Grundsatz.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen