Wohin gehen die Milliarden, die nach Kiew überwiesen werden?

Korruption

Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder der Welt, aber sie bekommt ohne jeden Kontrollmechanismus Dutzende Milliarden überwiesen. Wohin geht das Geld?

Ich habe bereits darüber berichtet, dass alleine die EU der Ukraine in diesem Jahr mehr Geld überwiesen hat, als sie brauchte, und dass vollkommen unklar ist, wohin das Geld versickert. Dass die EU die letzte der Ukraine versprochene Zahlung in Höhe von drei Milliarden Euro nicht überweisen kann, hat daher kaum Schlagzeilen gemacht, denn Kiew ertrinkt auch so in Geld.

Im wöchentlichen Wochenrückblick des russischen Fernsehens hat der Moderator in einem Kommentar ebenfalls die Frage gestellt, wohin die Milliarden gehen, die in Kiew unkontrolliert verschwinden. Eine mögliche Antwort fand er ausgerechnet im US-amerikanischen Fernsehen. Ich habe den russischen Kommentar übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Selensky bekommt keine Weihnachtsmilliarden

Wie viel braucht er? Die Gesamtsumme, über die sich alle einig zu sein scheinen, beträgt fünf Milliarden Dollar pro Monat. Nur für Gehälter, Sozialleistungen, Renten und Stipendien. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid sagte Selensky das so: „Wir haben ein Milliardendefizit und kein Öl und Gas, um es zu decken. Wir brauchen etwa fünf Milliarden Dollar pro Monat, das wissen Sie, das brauchen wir für die Verteidigung.“

Selensky ist auch hier schlampig in seinen Berechnungen. Waffen und Munition sind in dieser Zahl nicht enthalten. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds erklärt für ihn, was das für fünf Milliarden Dollar sind: „In absehbarer Zeit, in den nächsten Monaten, wird dieser Betrag benötigt, um sicherzustellen, dass die Ukraine ihre Aufgaben erfüllen kann, wie die Auszahlung von Gehältern, Renten, die Bereitstellung sozialer Dienste, die Unterstützung von Binnenvertriebenen und natürlich die Begleichung von Ausgaben, die über die normalen kriegsbedingten Ausgaben hinausgehen.“

Auch hier ist ein Vorbehalt angebracht, denn das ist ohne den Wiederaufbau des zerstörten Energiesektors. In der Praxis hat Europa überhaupt nichts für die Ukraine. Nicht einen Cent. Die EU hat drei Milliarden Euro versprochen. Doch es gibt ein Problem.

„Was die drei Milliarden Euro betrifft, so haben wir intensiv darüber diskutiert, dass dies ein Teil der im Mai angekündigten neun Milliarden Euro ist. Leider war es nicht möglich, eine Lösung zu finden, wie es in diesem Jahr weitergehen soll. Daher stellen wir fest, dass zu Beginn des nächsten Jahres ein erheblicher Mitteltransfer sichergestellt werden muss“, sagte Valdis Dombrovskýk, der für Wirtschaft zuständige Direktor der EU-Kommission.

Die versprochenen drei Milliarden gibt es also nicht. Die Ukraine wird weiterhin mit „Frühstück“ abgefertigt, während ihr noch mehr versprochen wird – bis zu 18 Milliarden, aber später. Ursula von der Leyen hat der Ukraine diese 18 Milliarden bereits zugesagt. Doch es gibt einen Haken: Ungarn blockiert die Entscheidung, aber es ist Einstimmigkeit erforderlich. Kurzum, Selensky bleibt ohne Weihnachtsgeschenke.

Und dann ist da noch der Wandel in Amerika. Die Republikaner im Kongress haben den dringenden Verdacht, dass ihre Gelder in der Ukraine veruntreut werden, weil es kein Kontrollsystem gibt, aber für Biden ist die Ukraine fast ein Familienprojekt für Geldwäsche. Viele vermuten, dass die dunklen Machenschaften von ihm und seinem Sohn Hunter aufgedeckt werden, wenn das Kiewer Regime fällt. Also besser ein Kriegsbrand als eine solche Blamage. Das ist so, als würde man einen Laden niederbrennen, um zu versbergen, dass das Inventar nicht stimmt. Der alte Weg.

Und hier ist noch eine Wendung, ebenfalls beim amerikanischen Geld für die Ukraine. Die politische Aktivistin Candice Owens war zu Gast bei Fox News. Und hier ist, was sie sagte: „Ist es nicht seltsam, dass uns am 31. August 2021 gesagt wurde, dass wir unsere Truppen aus Afghanistan abziehen müssen – und zwar ziemlich überstürzt – und dann am 1. September, genau am nächsten Tag, verkündeten die USA, dass sie sich der EU anschließen und den ukrainischen Antrag auf Beitritt zur NATO unterstützen würden? Das Land war noch nicht mal aus einem Geldwäschesystem raus, in dem 50 Milliarden des hart verdienten Geldes der Steuerzahler verschwunden sind, da ist sofort ein neues aufgetaucht. Wie viel geben wir der Ukraine jetzt? 50 Milliarden Dollar! Aber der Wohlfahrtskönigin Selensky ist das nicht genug, er will mehr. Ja, ja, Präsident Selensky ist eine echte Wohlfahrtskönigin.“

„Wohlfahrtskönigin“ ist das geflügelte englische Wort „welfare queen“. Ursprünglich war es die Bezeichnung für eine berühmte Hochstaplerin und Betrügerin aus den 1970er Jahren namens Linda Taylor. Ihr Name wurde später zum Begriff und Ronald Reagan benutzte das Beispiel sogar in seinem Wahlkampf: „Sie hat 80 Namen, 30 Adressen, 12 Sozialversicherungskarten und sie kassiert Veteranenunterstützung für vier nicht existierende verstorbene Ehemänner. Und sie kassiert Sozialhilfe auf ihren Karten. Sie hat Medicaid, sie bekommt Lebensmittelmarken, und sie kassiert für jeden ihrer Namen Leistungen. Allein ihr steuerfreies Bareinkommen beträgt über 150.000 Dollar.“

Und jetzt kommt das Interessanteste. Wohin fließt das amerikanische Geld, das die Demokraten als Lawine nach Kiew geschickt haben? Der Laden scheint zu schließen. Die Republikaner wollen eine strenge Buchführung und strenge Kontrolle.

Candice Owens sagte weiter: „Und wollen Sie wissen, wohin dieses Geld fließt? Ich war vor kurzem in Europa und man sagt dort, dass ukrainische Beamte Immobilien in der Schweiz aufkaufen. Das muss untersucht werden. Und wenn die Republikaner ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat zurückgewinnen, müssen sie jeden zugewiesenen Dollar kontrollieren. Wohin schauen unsere „brillanten“ Steuerbeamten, deren Behörde mit einem solchen Hype erweitert wurde? Warum wird das Geld, das wir nach Übersee schicken, nicht überwacht?“

Fox-Moderator Tucker Carlson antwortete: „Wenn ein einziger ukrainischer Beamter mit unseren Dutzenden von Milliarden Dollar an Hilfsgeldern Immobilien in der Schweiz gekauft hat…“

Owens unterbrach: „Das ist so.“

„Warum ist noch nicht der größte Skandal unserer Zeit entstanden? Erklären Sie das, ich verstehe es wirklich nicht.“

„Das ist die reinste Wahrheit. Viele russische Beamte haben ihre Immobilien in der Schweiz veräußert, während ukrainische Beamte sie aufkaufen und im Lamborghini durch das Land fahren. Ich gebe diese Informationen weiter, weil ich mir sicher bin, dass sie stimmen.“

Es gibt eine merkwürdige Gesetzmäßigkeit: Jede amerikanische Tranche bedeutet teure Immobilienkäufe in der Schweiz durch Ukrainer. Der Krieg ist ein Geschäft.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen