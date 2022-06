Wurden die Daten, die „Inside Corona“ zugrunde liegen, nicht veröffentlicht?

In eigener Sache

In Kommentaren und Mails wird immer wieder gefragt, warum die dem Buch "Inside Corona" zugrunde liegenden Grafiken und Daten nicht veröffentlicht wurden.

Schon die Frage, warum die Grafiken und Daten, die meinem Buch „Inside Corona“ zugrunde liegen, nicht veröffentlicht wurden, ist im Grunde falsch, denn sie wurden veröffentlicht. Während mein Informant, der anonym bleiben möchte und daher von mir nur als „Mr. X“ bezeichnet wird, und ich noch darüber nachgedacht haben, wie wir die gigantische Datenmenge in einem Buch verständlich darstellen können, hat er seine Daten dem Portal „Club der klaren Worte“ als PDF zur Verfügung gestellt, den Link dazu finden Sie hier.

Allerdings werden Sie feststellen, wenn Sie das PDF anschauen, dass Sie nichts verstehen. Es sind fast 170 Seiten mit Daten und Grafiken, die nur für jemanden verständlich sind, der das Buch „Inside Corona“ sehr, sehr aufmerksam gelesen hat. Hinzu kommt, dass man diese Grafiken nur dann wirklich verstehen kann, wenn man auch weiß, was jeder Pfeil, also jede Verbindung, bedeutet. Grafisch ist zwar verständlich, dass rote Pfeile Zahlungen und dass graue Pfeile sonstige Verbindungen (gemeinsame Projekte, personelle Verbindungen, etc.) sind, aber mehr kann man in einem PDF nicht erkennen.

Was die Pfeile genau bedeuten, also wie hoch eine Zahlung war, wie viele Zahlungen es gegeben hat, welche Verbindung ein grauer Pfeil darstellt, all das kann man nur sehen, wenn man das Programm Maltego zur Verfügung hat und auch über den Datensatz verfügt. Die nötige Lizenz für das Programm kostet jedoch einige tausend Euro, weshalb nur die wenigsten sich diese Lizenz anschaffen würden, um den Datensatz zu studieren. Daher ist es faktisch unmöglich, alle Daten allgemein zugänglich zu machen.

Wir haben veröffentlicht, was wir veröffentlichen konnten. Außerdem sind in dem Buch alle Verbindungen, die wir in dem Buch genannt haben, als Quellen angegeben. Wer es möchte, kann also versuchen, sich selbst eine grafische Darstellung der von uns in dem Buch genannten Verbindungen zu erstellen.

In dem Buch Grafiken abzudrucken, war keine Option. Die Grafiken sind zu umfangreich und wären auf dem Format einer Buchseite nicht erkennbar, das gilt selbst für kleinsten Grafiken, in denen nur das aller notwendigste dargestellt ist. Und solche „kleinen“ Grafiken zu drucken, wäre auch überflüssig, weil Verbindungen, die darin zu sehen sind, jeder Leser auch ohne eine solche Grafik verstehen kann.

Schauen Sie sich die Grafiken in dem oben verlinkten PDF-Dokument an und stellen Sie sich vor, diese Grafiken wären auf die Größe einer Buchseite verkleinert und auch noch in Schwarz-Weiß dargestellt. Die Aussagekraft einer solchen Grafik in dem Buch wäre gleich Null. Und nein, sie farbig abzudrucken, würde daran nichts ändern, dafür aber den Preis des Buches unnötig in die Höhe treiben.

Derzeit arbeiten einige Leute an einer interaktiven 3-D-Grafik, die die Verbindungen besser und überprüfbarer aufzeigt. Sobald diese Grafik fertig ist, werde ich sie hier veröffentlichen.

Für alle, die das Buch nicht kennen und nicht wissen, worum es darin geht, empfehle ich hier das Interview zu dem Buch, das Robert Stein mit mir geführt hat.

INSIDE CORONA - Die wahren Ziele hinter Covid-19 (Thomas Röper)

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen