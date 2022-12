Xi Jinping in Riad: China und Saudi-Arabien besiegeln strategische Partnerschaft

Das Ende des Petrodollars?

Die Macht der USA hängt am Petrodollar. Die USA können sich ihre gigantischen Handels- und Haushaltsdefizite nur deshalb leisten, weil praktisch alle Waren der Welt (noch) überwiegend in Dollar gehandelt werden. Wenn die Staaten der Welt anfangen, unter Umgehung des Dollar in ihren eigenen Währungen Handel zu treiben, wäre das das Ende der USA als Weltmacht. Ohne die weltweite Nachfrage nach dem Dollar, könnten sie auch ihre Streitkräfte nicht mehr bezahlen.

Daher war der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Saudi-Arabien von größter geopolitischer Bedeutung und wurde in Washington mit Entsetzen beobachtet. Der chinesische Präsident wurde mit Ehren empfangen, von denen der US-Präsident nur träumen kann. China und Saudi-Arabien haben eine strategische Partnerschaft verkündet und China hat vorgeschlagen, den Handel mit Öl in der chinesischen Währung abzuwickeln. China ist inzwischen Saudi-Arabiens größter Kunde.

Deutsche Medien berichten nicht gerne darüber, wenn es für die USA auf der internationalen Bühne schlecht läuft, weshalb der Besuch des chinesischen Präsidenten in der arabischen Welt in deutschen Medien bestenfalls eine Randnotiz war. Anders in Russland. Daher habe ich den Bericht des russischen Fernsehens über die Arabienreise des chinesischen Präsidenten, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wurde, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Washingtons Öl-Verbündeter rutscht in die Arme Chinas

Der dreitägige Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Saudi-Arabien hat vor allem in den USA für viel Aufsehen gesorgt. Die Saudis haben schon lange niemandem so prächtig und wahrhaft königlich empfangen. Vor allem im Vergleich mit dem berüchtigten Besuch von Biden, der im Sommer nach Riad gekommen war, um eine Erhöhung der Öl- und Gasförderung zu fordern, aber mit leeren Händen abgereist ist. Kronprinz Mohammed bin Salman gab Biden nicht einmal die Hand, sondern streckte lediglich die Faust aus, als hätte er Angst, sich einen Virus einzufangen. Dafür begrüßte Prinz Mohammed Xi Jinping mit einem wirklich freundlichen Händedruck.

China weitet seinen Einfluss im Nahen Osten rasch aus und gewinnt neue Verbündete und Handelspartner, während die Amerikaner das Entstehen neuer Machtzentren von jenseits des Ozeans beobachten und nichts dagegen tun können.

Ein Bericht über die Arabienreise des chinesischen Staatschefs.

Der Besuch von Xi Jinping in Saudi-Arabien hat sich bereits ausgezahlt: Die beiden Länder haben ein umfassendes strategisches Abkommen unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung des strategischen Partnerschaftsabkommens mit Saudi-Arabien baut China seinen Einflussbereich weiter aus. Der Besuch – und was für ein königlicher Empfang wurde dem chinesischen Staatsoberhaupt bereitet – wurde von der gesamten Weltpresse verfolgt. Von den begleitenden Kampfjets, die helle Rauchfahnen in den Farben der saudischen und dann der chinesischen Flaggen über dem Flugzeug des chinesischen Gastes in den Himmel malten, bis zur Kavallerieeskorte der chinesischen Staatskarosse auf arabischen Pferden.

Und mit jedem neuen orientalischen Knicks wurde Washington gereizter. Dort hat man nicht vergessen, wie der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman Biden empfing, mit kaum mehr als einer Faust-Begrüßung. Amerikanische Kommentatoren sagten: „Haben Sie den Händedruck zwischen dem Vorsitzenden Xi und Mohammed bin Salman gesehen? Bei Präsident Biden im Sommer begrüßten sie sich mit Faustschlägen, was viel Kritik hervorgerufen hat. Als das Flugzeug von Präsident Biden in Dschidda landete, wurde er vom Botschafter begrüßt. Als der Vorsitzende Xi in Riad landete, wurde er vom Außenminister und Begrüßungsflugzeugen der Luftwaffe empfangen. Wir sehen Signale von beiden Seiten“

Wenn das die Botschaft war, dann kam sie sicher nicht von Xi. Die amerikanische Presse hat sich bereits daran erinnert, wie die königliche Familie über Biden gesprochen hat: „Der saudische Prinz macht sich offen über Biden lustig, der ständig in peinliche Situationen gerät, er äußert auch Zweifel an dessen Intelligenz und nennt ihn einen ‚Regenwurm‘. Das alles, weil die USA, die Riad seit jeher als ihren wichtigsten Verbündeten in der Region betrachten, ihm ein Ultimatum gestellt haben: die Ölförderung zu erhöhen, um die Preise zu senken und damit Moskau zu treffen. Doch die Saudis weigerten sich, und mit ihnen die gesamte OPEC+. Washington selbst hat den arabischen Geist aus der Flasche gelassen, den auch der chinesische Drachen unterstützt“

„China wird die Importe von Öl und Flüssiggas aus den arabischen Golfstaaten weiter steigern und die Zusammenarbeit bei der Erschließung von Öl- und Gasquellen sowie von sauberen und CO2-armen Energietechnologien verstärken“, sagte Xi Jinping. Allein im vergangenen Jahr hat China mehr als 200 Millionen Tonnen Rohöl aus dem Persischen Golf importiert. Das Reich der Mitte ist sein wichtigster Abnehmer, der bereits vorgeschlagen hat, alle Zahlungen in Yuan abzuwickeln. Das könnte den Zusammenbruch des Petrodollars bedeuten. Selbst wenn der Westen eine Preisobergrenze für Russland festgelegt hat.

„Die US-Regierung wird alles tun, um die Hegemonie des Dollars zu bewahren, aber Saudi-Arabien kann die Zukunft unseres globalen Finanzsystems verändern, wenn es offiziell dem BRICS-Bündnis mit China beitritt. Laut Riad wird die Zusammenarbeit mit China eine nationale Priorität für die nächsten 50 Jahre sein“, bemerkt Cyrus Jasnen, ein politischer Beobachter.

Riad blickt zunehmend in Richtung Moskau und Peking. Das Gleiche gilt für die anderen Golfstaaten, in denen man beim Ausbruch der Ukraine-Krise eine andere Haltung als die USA und Europa eingenommen hat.

„Der Besuch von Xi Jinping bedeutet den Zusammenbruch der US-amerikanischen Öldiplomatie und den Verlust des Ölkriegs, der durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde, und den die USA mit saudischer Unterstützung zu gewinnen hofften, aber Washingtons langjähriger Ölverbündeter rutscht in die Arme Chinas ab“, sagt Molly Gambhir vom Fernsehsender WION.

Denjenigen im Westen, die argumentieren, dass Peking lediglich das politische Versagen der USA ausgenutzt hat, raten die Chinesen, nicht „zu summen“: „Ein paar summende Fliegen werden China und die arabischen Länder nicht davon abhalten, das Richtige zu tun, wovon beide Seiten profitieren“

„Washington konzentriert sich nicht auf Brot und Butter, sondern auf Waffen und Macht, und das ist der Grund, warum die USA scheitern. China ist eine große Wirtschaftsmacht und kann die USA wahrscheinlich ausmanövrieren, es sei denn, das Weiße Haus ändert seine Politik der Sanktionen gegen viele Länder, durch die es viele Möglichkeiten verliert“, so der Wirtschaftsanalyst Ali Al Ahmed.

Eine davon ist der Rüstungsmarkt, auf den Peking ebenfalls abzielt und mit Riad bereits Verträge im Wert von 4 Milliarden Dollar unterzeichnet hat, in denen nicht nur die Lieferung ballistischer Raketen, sondern auch der Verkauf einer ganzen Produktionslinie von Drohnen vereinbart wurde.

Für den Vorsitzenden Xi war es ein regelrechter Verhandlungsmarathon. Und der erste chinesisch-arabische Gipfel. Ägypten, Irak, Libanon, Palästina. Der gesamte Nahe Osten und Nordafrika. Das Reich der Mitte hat sich zu lange in der Anti-Covid-Isolation gehalten.

„Es ist falsch zu glauben, dass Chinas arabischer Gipfel darauf abzielt, die USA im Nahen Osten zu konfrontieren und herauszufordern. Die arabische Welt hat die Energie, die wir brauchen, während wir die Kapazität haben, die von den Arabern benötigte Infrastruktur aufzubauen, und wir verfügen über die gesamte industrielle Kette“, betonte Li Shaoxian, Direktor der Chinesischen Akademie für Arabische Studien an der Universität Ningxia.

Xi erinnerte an einen berühmten Satz des Propheten: „Suche nach Wissen, auch wenn du bis nach China reisen musst, um es zu bekommen.“ Und da hat sich China besonders hervorgetan. Mit gemeinsamen Produktionen oder Hochgeschwindigkeitsbahnen. Katar, das die Fußballweltmeisterschaft ausrichtet, hat das Ausmaß von Chinas Fähigkeiten bereits erkannt. An der WM nimmt das chinesische Team nicht teil. Aber es gibt die Stadien und die Camps für Sportler und Fans. Von den Souvenirs ganz zu schweigen. Das alles wurde in China hergestellt.

China spielt in Katar ein langfristiges Spiel. „Diesmal geht es um das größte Flüssiggas-Projekt der Welt, das North Field, das Teil des größten Gasfeldes der Welt ist und von Katar und dem Iran gemeinsam genutzt wird. Das Erweiterungsprojekt wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen und die Förderkapazität von 77 Millionen Tonnen pro Jahr auf 126 Millionen Tonnen im Jahr 2027 erhöhen“, sagte Zhang Shaozheng, stellvertretender Direktor des Handelszentrums von Sinopec.

Peking pflegt gleichermaßen gute Beziehungen zu den Golfstaaten und zum Iran. Das ist genau das, was der Osten braucht.

„China will sich nicht in die regionale Politik einmischen, es mischt sich nicht in die Art und Weise ein, wie diese Länder ihre inneren Probleme lösen. Es gibt also eine solide Grundlage für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten“, sagte Hemais Ginaoui, der ehemalige tunesische Außenminister.

Peking stellt niemanden vor eine Wahl, Peking zieht es vor, Geld zu verdienen. Das gilt umso mehr, als das Land mit dem Beginn der Aufhebung der seit drei Jahren bestehenden harten Lockdowns des Reichs der Mitte auf einen Produktionsschub setzt, für den es mehr Energie benötigt.

Das letzte Teilstück der „Power of Siberia“-Pipeline – in China als „Ostroute“ bekannt – hat in dieser Woche sein Ziel Shanghai erreicht. Und schon verzeichnet Gazprom einen täglichen Rekordverbrauch von russischem Gas in China. Der Eintritt in die Märkte des Nahen Ostens wird für China für ein ideales Gleichgewicht sorgen.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen hat der luxuriöse saudische Empfang natürlich auch politische Punkte für China gebracht, wobei die Uiguren-Frage, die Washington so gerne nutzt, um Druck auf Peking auszuüben, außen vor gelassen wurde. Und die regelmäßigen Beschuldigungen an China, die Rechte der Muslime zu verletzen, verflüchtigen sich von selbst, wenn die islamische Welt China dazu keine Fragen stellt.

Ende der Übersetzung



