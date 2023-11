200. Jahrestag der Monroe-Doktrin

Wo endet der "Hinterhof" der USA?

Am 2. Dezember 1823 haben die USA die Monroe-Doktrin verkündet. Das war der Beginn dessen, was die USA heute als "regelbasierte Weltordnung" bezeichnen, also der Beginn der Unterdrückung anderer Völker durch die USA.

Bei der Verkündung der Monroe-Doktrin haben die USA das schon 1823 das getan, was sie bis heute am besten können: Sie haben ihre Dominanz über andere Länder, also die Unterdrückung und Ausbeutung anderer Völker, in schöne Worte gekleidet. Offiziell erklärten sich die USA in der Monroe-Doktrin zur Schutzmacht der von den europäischen Kolonialmächten unabhängig gewordenen Staaten in Latein- und Mittelamerika.

Die Ausdehnung der Monroe-Doktrin

Außerdem verkündete US-Präsident Monroe, dass die USA sich nicht in europäische Fragen einmischen würden und drohte den Europäern mit Konsequenzen, wenn diese sich in amerikanische Fragen einmischen. Die USA hatten sich einen „Hinterhof“ geschaffen, in dem sie die Regeln bestimmen wollten.

Die Monroe-Doktrin gilt bis heute, denn bei der Kubakrise beispielsweise beriefen sich die USA auf die Monroe-Doktrin, als sie von der Sowjetunion forderten, ihre Atomraketen von Kuba abzuziehen.

Tatsächlich ging es den USA mit der Monroe-Doktrin darum, die jungen Latein- und Mittelamerikanischen Staaten zu dominieren und auszubeuten. Wenn Regierungen in Latein- und Mittelamerika den USA nicht gefielen, haben sie sie gewaltsam gestürzt und durch US-freundliche Regierungen ausgetauscht, wozu sie auch Kriege geführt haben.

Ein willkürliches Beispiel, das das aufzeigt, war der sogenannte „Chiquita Putsch“ von 1954. In Guatemala war eine demokratisch gewählte Regierung an die Machte gekommen, die eine Landreform zugunsten der Kleinbauern durchführen wollte. Der US-Lebensmittelkonzerns United Fruit Company (heute Chiquita) besaß jedoch ausgedehnten Grundbesitz in Guatemala. Daher wandte er sich an die CIA mit der Bitte, die Regierung in Guatemala zu stürzen, was die CIA auch umgehend tat.

Spätestens mit ihrer Teilnahme am ersten Weltkrieg haben die USA das Prinzip der Monroe-Doktrin über die Nicht-Einmischung in europäische Fragen über Bord geworfen und die Monroe-Doktrin auf die ganze Welt ausgedehnt. Zuvor hatten die USA bereits die Philippinen in einem blutigen Krieg unterworfen und zu einer Kolonie der USA gemacht. Spätestens damit war klar, dass es den USA nie um die offiziell genannten Ziele der Monroe-Doktrin ging, die Unabhängigkeit anderer Staaten zu schützen und den Kolonialismus zu bekämpfen, sondern nur um die Ausdehnung der eigenen Macht und um die Ausbeutung anderer Staaten.

Die „regelbasierte Weltordnung“ als Fortsetzung der Monroe-Doktrin

Dass die USA Latein- und Mittelamerika als ihren „Hinterhof“ betrachten, ist allgemein bekannt. Die ganze Verlogenheit der USA zeigt sich daran, dass sie heute verkünden, es dürfe in den internationalen Beziehungen keine „Hinterhöfe“, also Einflusssphären anderer Staaten geben. Russland beispielsweise habe es zu akzeptieren, wenn die Ukraine sich gegen Russland stellt, das sei nun einmal die Entscheidung der Ukraine.

Gleichzeitig akzeptieren die USA es aber nicht, wenn sich beispielsweise Kuba oder Venezuela gegen sie stellen. Mehr noch, die USA wollen ihren Einfluss auf die ganze Welt ausdehnen und entscheiden eigenmächtig, welche Wahlen in weit entfernten Ländern sie anerkennen und welche nicht. Wenn ein Land den USA den Gehorsam verweigert, setzen die USA das Land unter Druck, sie behaupten aber gleichzeitig, dass Staaten keine Einflusssphären haben sollten – nur für die USA gilt diese Regel nicht.

Heute setzen die USA diese Politik unter der Bezeichnung „regelbasierte Weltordnung“ fort. Das sind ebenfalls schöne Worte, aber der Kern der „regelbasierten Weltordnung“ ist, dass die USA die Regeln vorgeben und jederzeit ändern können, während die restlichen Staaten sich den von den USA aufgestellten Regeln zu unterwerfen haben, wie ich hier ausführlich aufgezeigt habe.

Auch die sogenannten Verbündeten der USA genießen keine Privilegien, wie die EU Ende 2022 wieder einmal feststellen musste. Damals hatte die WTO im Streit um US-Sanktionen auf europäischen Stahl gegen die USA entschieden, aber die USA haben mitgeteilt, dass ihnen die WTO-Entscheidung egal ist. Washington hatte seine Regeln einseitig geändert und sie über die Regeln der WTO gestellt. Und die EU hatte das zu ihrem eigenen Nachteil hinzunehmen, was sie – ganz braver US-Vasall – auch klaglos getan hat.

Zum Jahrestag Kritik aus Russland

Ihren Ursprung hat diese heute als „regelbasierte Weltordnung“ bezeichnete Politik der USA in der Monroe-Doktrin, die am 2. Dezember 1823, also vor genau 200 Jahren, verkündet und danach auf immer neue Teile der Welt ausgeweitet wurde. Dieser Jahrestag war dem russischen Außenministerium eine Erklärung wert, die Maria Sacharowa, die Sprecherin des Ministeriums, nun verkündet hat und die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Monroe-Doktrin gilt noch heute, nur sehen die USA heute die ganze Welt als ihren „Hinterhof“ an, der sich ihnen unterstellen und ihnen gehorchen muss, die Ausbeutung der ganzen Welt eingeschlossen.

In diesem Jahr jährt sich zum 200. Mal eine der ersten geopolitischen Strategien Washingtons, die Monroe-Doktrin, die nach wie vor eines der Symbole des amerikanischen Neokolonialismus ist. Ausgehend vom Glauben an die eigene Ausnahmestellung rechtfertigt sie ideologisch das Recht der USA, ihre „regelbasierte Weltordnung“ zu etablieren, anderen Ländern fremde Werte aufzuzwingen und sie auf machtlose Satelliten zu reduzieren.

Am 2. Dezember 1823 rief der fünfte Präsident der USA James Monroe in seiner jährlichen Botschaft an den Kongress dazu auf, die Einmischung europäischer Mächte in die Angelegenheiten der jungen Staaten der westlichen Hemisphäre zu verhindern. Unter diesen besonderen historischen Bedingungen appellierte das Dokument an die panamerikanische Solidarität – insbesondere wurden die jungen südamerikanischen Republiken als „südliche Brüder der USA“ bezeichnet. Hier ist eines der aufschlussreichsten Zitate:

„Jegliche Einmischung einer europäischen Macht in Regierungen, die ihre Unabhängigkeit proklamiert und aufrechterhalten haben und deren Unabhängigkeit wir, geleitet von tiefen Erwägungen und gerechten Grundsätzen, anerkannt haben, könnten wir <…> in keinem anderen Licht betrachten als als Ausdruck der Unfreundlichkeit gegenüber den USA.“

Allerdings enthielt die Doktrin schon damals Ideen, die den Amerikanern als Grundlage und Deckmantel für die Aneignung großer Ländereien unter dem Vorwand der Verbreitung „demokratischer Werte“ dienten. Unter Berufung auf das Recht, über die Neue Welt zu verfügen – eben diese „Ausnahmestellung“ – annektierten die USA im Ergebnis des amerikanisch-mexikanischen Krieges von 1846-1848 mehr als die Hälfte des damaligen mexikanischen Territoriums, darunter Texas und Kalifornien.

In der Folgezeit unterwarfen sie Kuba und die Reste der spanischen Kolonialgebiete, indem sie regelmäßig bei Regime, die ihnen nicht genehm waren, einmarschierten und diese auswechselten, wobei sie eine Politik der „Kanonenbootdiplomatie“ und der „harten Hand“ verfolgten, die von Präsident Theodore Roosevelt offen verkündet wurde. Am 6. Dezember 1904 erklärte er die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten der lateinamerikanischen Länder für legal und gerechtfertigt, wenn diese „nicht in der Lage sind, ihre Probleme selbst zu lösen oder Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Einmischung europäischer Staaten in die politischen Prozesse in Amerika führen könnten.“

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schlug US-Präsident Wilson vor, die Monroe-Doktrin „als Doktrin für die ganze Welt“ zu übernehmen. Dies war bereits der Anspruch Amerikas auf die Weltherrschaft.

In der neuen geopolitischen Realität, in der die Hegemonie der USA auf den Widerstand der Weltmehrheit stößt und von Russland und China erfolgreich herausgefordert wird, klammert sich Washington weiterhin an die archaische und nicht lebensfähige „Monroe-Doktrin“ und versucht, Blockstrukturen aufzubauen: „Gipfeltreffen der Demokratien“, AUKUS, QUAD und andere bestehende oder geplante Formate, deren Sinn darin besteht, die angebliche Überlegenheit der USA über alle zu betonen und in die Praxis umzusetzen. All dies ist notwendig, um neue Machtzentren einzudämmen und das zum Scheitern verurteilte unipolare Modell zu erhalten.

Das geopolitische Denken der Amerikaner, das sich längst über die Grenzen der westlichen Hemisphäre hinausbewegt hat, arbeitet mit Begriffen wie „liberaler Interventionismus“, „Rivalität von Großmächten“ und so weiter. Es ist erstaunlich, dass sie mit diesen Begriffen „jonglieren“ und immer wieder neue erfinden. Der inhaltliche Hintergrund bleibt derselbe: die Ausdehnung der Sphäre der nationalen Interessen der USA auf die ganze Welt und die Ausschaltung jeglicher unabhängiger Akteure, Konkurrenten in jeglicher Sphäre, seien es Russland, China oder formelle Verbündete der USA wie Japan und die EU. Aus der Sicht Washingtons muss alles beseitigt werden, was die USA daran hindert, den Weg der globalen Hegemonie zu beschreiten.

Jedoch wird das den natürlichen Lauf der Geschichte und das Streben der Völker nach einer gerechteren, multipolaren Weltordnung, die auf den Grundsätzen der Gleichheit und des gegenseitigen respektvollen Dialogs zwischen Staaten, verschiedenen Zivilisationen, Religionen und Kulturen beruht, nicht aufhalten.

Ende der Übersetzung

