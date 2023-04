Änderung des Geschlechts rettet nicht vor Einberufung

LGBT-Ideologie im Realitätstest

Medien berichten über Details des neuen "Selbstbestimmungsgesetzes", mit dem in Zukunft jeder nach Lust und Laune sein offizielles Geschlecht ändern kann. Allerdings zeigt das Gesetz, dass man den Gender-Unsinn bei der Regierung selbst nicht allzu ernst nimmt.

Das neue „Selbstbestimmungsgesetz“ scheint – nach dem, was bisher bekannt ist – eine nutzlose und für wirklich Betroffene Farce zu sein. Anscheinend werden die Rechte derer, die wirklich „im falschen Körper“ geboren werden, beschnitten, während sich ansonsten wenig ändert, außer dass jeder zukünftig einmal jährlich seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern darf, was aufgrund vieler Ausnahmeregelungen jedoch kaum praktische Folgen hat.

Schauen wir uns also an, was bisher über das „Karnevalsgesetz“, wie ich hier nenne, bekannt ist und warum das Gesetz nicht aus Sicht der Gegner der LGBT-Ideologie absurd ist.

Wenn die LGBT- und Gender-Propagandisten an ihre eigene Ideologie glauben würden und sie tatsächlich der Meinung wären, dass ein Mann, der sich als Frau fühlt, einer Frau gleichgestellt sein muss, würde die Geschlechtsänderung auch bei der Einberufung zum Militärdienst im Verteidigungsfall gelten. Immerhin regen sich Gender-Ideologen wahnsinnig darüber auf, dass zum Beispiel republikanisch regierte US-Bundesstaaten Männern, die sich angeblich als Frauen fühlen, die Teilnahme am Frauensport verbieten.

Daher ist das „Selbstbestimmungsgesetz“, das unter Federführung der Grünen Bundesfamilienministerin Lisa Paus erarbeitet wurde, durchaus ein Realitätstest für die Gender-Ideologie. Sollten die Ideologen es ernst meinen, dass (vor allem) Männer ihr Geschlecht nach Lust und Laune ändern dürfen, weil sie danach im Frauensport Medaillen gewinnen können, auf die sie unter männlicher Konkurrenz keinerlei Aussicht haben, oder weil sie sich, wie „Tessa“ Ganserer, davon bessere Chancen auf Wahllisten versprechen (was aber sogar den Grünen zu dreist war), dann müsste das Gesetz all das erlauben.

Wie das „Selbstbestimmungsgesetz“ nun in der Praxis zeigt, nehmen selbst die Grünen ihre eigene Ideologie nicht allzu ernst. Zuerst hat die „Welt“ über den Gesetzentwurf berichtet, inzwischen berichten auch andere Medien darüber. In der „Welt“ war unter anderem zu lesen:

„Männer sollen im Verteidigungsfall nicht durch Änderung ihres Geschlechtseintrags einer möglichen Einberufung entgehen können. Das sieht eine Sonderregelung im geplanten Selbstbestimmungsgesetz der Ampel vor.“

Die Regenbogen-Wolkenkuckucksheim Ideologie der Gender-Gläubigen scheitert damit an der Realität, denn wenn es ernst wird, gilt Gender nichts mehr. Man(n) darf zwar Röckchen tragen, soll vielleicht auch gerne den Frauen im Sport die Medaillen wegschnappen, darf andere wegen Diskriminierung verklagen, die seine selbst gewählte Identität als Frau anzweifeln (auch, wenn er sich nach einem Jahr wieder „zurückentscheidet“), aber der Bundeswehr entkommt Mann nicht, auch wenn er sich angeblich als Frau fühlt.

Der Wortlaut des Gesetzentwurfes liegt bisher nur wenigen Medien vor, weshalb man abwarten muss, was dort im Detail geregelt ist. Medien berichten übereinstimmend:

„Enthalten sind darin auch weitere Sonderregelungen und Klarstellungen etwa mit Bezug auf Sport, Wettkämpfe, Umkleideräume, den Strafvollzug oder Quotenregelungen in Unternehmen.“

Darüber, was im Sport oder bei Quotenregelungen gelten soll, habe ich bisher keine Details gefunden. Zu Umkleideräumen und Gefängnissen hingegen wird berichtet:

„Geäußerten Befürchtungen, dass sich nun in böser Absicht Männer zu Frauen erklären und in Frauenumkleiden eindringen könnten oder Strafgefangene durch Änderung ihres Eintrags versuchen, in Frauengefängnisse zu gelangen, tritt der Gesetzentwurf mit Klarstellungen entgegen:

Durch das Gesetz entstehe kein Anspruch auf Zugang zu geschützten Räumen. Das private Hausrecht bleibe unberührt. Besitzer etwa von Frauen-Fitnessstudios oder -Saunen entscheiden damit im Rahmen der geltenden Gesetze weiterhin selbst über den Zugang. Bei Haftanstalten müsse sich die Unterbringung von Strafgefangenen nicht allein am Geschlechtseintrag orientieren, heißt es. Persönlichkeitsrechte und Sicherheitsinteressen anderer Strafgefangener könnten der Verlegung in ein Frauengefängnis entgegenstehen.“

Nur eine Namensänderung?

Wenn die Ausnahmen in dem Gesetz, die bei der Einberufung im Verteidigungsfall gelten, auch bei den anderen genannten Bereichen gelten, also Männer nicht einfach am Frauensport teilnehmen, Damenumkleidekabinen nutzen, ihre Haftstrafen in Frauengefängnissen absitzen dürfen, und wenn diese Einschränkungen auch für Quotenregelungen gelten, dann wäre das Gesetz eine Lachnummer und müsste in der LGBT-Dingsbums-Community auf heftigen Protest stoßen.

Der Grund ist, dass – wenn das so ist – das Gesetz im Grunde nichts anderes erlauben würde, als einmal pro Jahr den Vornamen und den Geschlechtseintrag ändern zu dürfen, wobei Man(n) aber juristisch in den meisten Bereichen ein Mann bleibt und trotz Röckchen in den Krieg und in die Männerumkleidekabine müsste.

Diskriminierung

Es gibt nun einmal einen, wenn auch sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die tatsächlich „im falschen Körper geboren“ werden. Ich finde daher die – von der LGBT-Community gescholtene – bisherige gesetzliche Regelung des Transsexuellen-Gesetzes, dass einer Änderung des Geschlechts unter anderem eine psychologische Untersuchung vorausgehen sollte, sehr sinnvoll. Auch wenn das für die Betroffenen ein gewisser Spießrutenlauf sein mag, stellt das sicher, dass nur diejenigen den endgültigen Schritt, ihr Geschlecht auch operativ zu verändern, gehen können, die auch tatsächlich betroffen sind.

Inzwischen gibt es (vor allem aus den USA, wo in einigen Bundesstaaten sogar Kinder ihr Geschlecht hormonell und operativ ändern dürfen) immer mehr Meldungen über junge Leute, die von der in den Schulen gelehrten Gender-Ideologie beeinflusst eine Geschlechtsumwandlung durchgeführt haben und einige Jahre später, wenn die Pubertät vorbei ist, feststellen, dass das ein Fehler gewesen ist. Aber was einmal „abgeschnitten“ ist, kann Jahre später nicht wieder angenäht werden. Diese Menschen leiden ein ganzes Leben unter den Folgen der LGBT-Indoktrinierung.

Daher sollte die Entscheidung, das Geschlecht tatsächlich und unwiederbringlich zu wechseln, gut durchdacht sein, um die Betroffenen vor Fehlentscheidungen zu schützen, die sie später bereuen.

Wer aber tatsächlich davon betroffen ist, „im falschen Körper geboren“ worden zu sein, dessen Geschlechtsumwandlung sollte, nachdem sie auch medizinisch durchgeführt wurde, vollständig anerkannt werden. Das ist zumindest meine Meinung, denn wer psychologische Begutachtungen durchlaufen und sich dann für eine operative Änderung des Geschlechts entschieden hat, der dürfte das nicht aus Jux und Tollerei gemacht haben. Wer all das auf sich nimmt, den sollte man so ernst nehmen, dass man die Geschlechtsumwandlung gesetzlich vollständig anerkennt.

Ein „Karnevalsgesetz“?

Das „Selbstbestimmungsgesetz“ scheint, wenn sich meine Vermutung über die vielen Ausnahmen bestätigt, reine Show zu sein, bei der es nur erlaubt wird, dass jeder einmal jährlich behördlich Vornamen und Geschlecht ändern kann, ohne dass das allzu viele faktische Folgen hat. Das klingt für mich nach einem „Karnevalsgesetz“, das es erlaubt, einmal pro Jahr eine neue Verkleidung anzulegen.

Wenn sich meine Vermutung über die vielen Ausnahmen bestätigen sollte, und wenn es für „echte“ Betroffene damit auch keine Möglichkeit mehr gibt, das Geschlecht juristisch tatsächlich mit allen Rechten und Pflichten zu ändern, die im bisherigen Transsexuellen-Gesetz meines Wissens gegeben waren, dann würde das „Selbstbestimmungsgesetz“ sogar eine Benachteiligung derer bedeuten, die wirklich „im falschen Körper geboren“ wurden.

Wie gesagt, warten wir den genauen Gesetzestext ab, aber mir drängt sich der Eindruck auf, dass wir es mit einer ideologisch begründeten Aktion zu tun haben, die der wirklich betroffenen Minderheit sogar Rechte nimmt.

Meinen ersten Eindruck, dass das Gesetz außer der vereinfachten, einmal pro Jahr möglichen Namens- und Geschlechtsänderung, die juristisch weitgehend folgenlos bleibt, nichts Substanzielles enthält, teilt offenbar auch der sehr LGBT-freundliche Tagesspiegel, der unter der Überschrift „„Man fühlt sich erschlagen von dem ganzen Misstrauen“: Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz löst Kontroverse aus“ weitgehend das bestätigt, was auch ich hier ausgeführt habe. Der Artikel endet mit den Worten:

„„Das Selbstbestimmungsgesetz wird Hürden bei der Änderung des Vornamens und Geschlechtseintrag deutlich abbauen.“ Zum ersten Mal wäre die Erklärung der volljährigen Person selbst für eine Änderung ausreichend. „Das ist ein Meilenstein, um die Gleichberechtigung und Teilhabe aller Geschlechter voranzubringen.““

Offenbar sind die einzigen praktischen Folgen des Gesetzes tatsächlich die vereinfachte Änderung des Vornamens und des Geschlechtes. Wenn die Menschen mitdenken, dürften die Grünen Verfasser des Gesetzes damit alle verärgern: Die Gegner der LGBT-Ideologie, weil sie das Gesetz affig finden, die LGBT-Community, die sich durch das Gesetz mehr Rechte erhofft hat, und die wirklich Betroffenen, die damit rechtlich sogar schlechter gestellt werden, als unter dem bisher geltenden Transsexuellen-Gesetz.

Aus diesem Grund scheint die Bezeichnung „Karnevalsgesetz“ tatsächlich passender zu sein.

