Änderungen beim Anti-Spiegel und ein neues Buch

Demnächst wird es beim Anti-Spiegel einige Änderungen geben und außerdem wird ein neues Buch erscheinen.

Die letzten Monate waren für mich ziemlich anstrengend, denn neben der für jeden sichtbaren Arbeit mit dem Anti-Spiegel – dem Schreiben von Artikeln, den Reisen in den Donbass und den Tacheles-Sendungen mit Robert Stein – habe ich hinter den Kulissen noch an neuen Projekten gearbeitet, über die ich bisher nicht öffentlich gesprochen habe. Jetzt will ich zumindest andeuten, worum es geht und was demnächst Neues kommen wird.

Änderungen beim Anti-Spiegel

Es wird einige Änderungen beim Anti-Spiegel geben. Bisher erscheinen hier nur meine Artikel, die in der Regel recht lange Analysen oder Übersetzungen sind. Was der Anti-Spiegel bisher nicht sein wollte und konnte, ist eine Nachrichtenseite mit aktuellen Nachrichten. Das wird sich ändern und es wird eine neue Rubrik geben, in der ich aktuelle Meldungen aus Nachrichtenagenturen veröffentliche.

Da ich jeden Tag die Nachrichtenagenturen, vor allem die russische TASS, lese, finde ich viele interessante Kurzmeldungen, die ich normalerweise sammle und die ich dann nach einiger Zeit zum einen Artikel über die Entwicklungen der letzten Wochen zusammenfasse. Das werde ich auch weiterhin tun, aber in Zukunft wird es auch die neue Rubrik „Newsticker“ geben, in der ich diese aktuellen Kurzmeldungen sofort unkommentiert veröffentlichen werde.

Auf dem Anti-Spiegel werden in Zukunft also auch aktuelle Kurzmeldungen erscheinen.

Der Anti-Spiegel auf Russisch

Dass ich diese Kurzmeldungen bisher nicht als eigene Rubrik hatte, liegt daran, dass ich die zusätzliche Arbeit, all diese Meldungen zu übersetzen, zeitlich nicht leisten konnte. Nun habe ich jemanden gefunden, der mit mir zusammenarbeiten und mir dabei helfen wird.

Da ich in Russland aufgrund meiner Fernsehauftritte inzwischen in politisch interessierten Kreise immer bekannter werde, hatte ich die Idee, eine russische Version des Anti-Spiegel zu eröffnen. Auf der Seite werden die Artikel des Anti-Spiegel ins Russische übersetzt, die für das russische Publikum interessant sind. Außerdem werde ich dort auch viel aus und über Deutschland erklären.

So, wie ich den Deutschen auf dem Anti-Spiegel einen Blick auf die russische Sicht gebe, so will ich es auch umgekehrt tun. Dabei wird der Fokus allerdings auf einem anderen Thema liegen, denn für die Russen ist es vollkommen unverständlich, warum die Deutschen (und die Menschen im Westen insgesamt) sich von ihren Regierungen so verar***en lassen.

Das Problem ist, dass die westlichen Medien die Menschen im Westen „dumm halten“, indem sie ihnen viele Informationen schlicht verschweigen (Stichwort „Lückenpresse“). Daher wird mein Schwerpunkt auf der russischen Version des Anti-Spiegel sein, den Menschen in Russland zu erklären und aufzuzeigen, was die westlichen Medien alles verschweigen und was die Menschen im Westen, die nun einmal kein Russisch verstehen, alles nicht wissen können.

Ich habe nämlich, wenn ich in Russland Interviews gegeben habe oder im Fernsehen aufgetreten bin, immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen: Wieso reagieren die Menschen im Westen nicht auf dieses oder jenes? Nehmen wir als Beispiel die Veröffentlichung von Seymour Hersh über die Nord-Stream-Sprengung, zu der ich in Russland gefragt werde, warum die Deutschen auf die Ergebnisse von Hershs Recherche nicht reagieren.

Ich muss dem russischen Publikum und den anwesenden russischen Experten bei dem Thema (und vielen anderen Themen) immer wieder erklären, dass der durchschnittliche Deutsche von der Hersh-Recherche entweder gar nichts weiß, oder ihren Inhalt nicht kennt, weil die deutschen Medien darüber entweder nicht berichtet, oder den Hersh-Artikel lächerlich gemacht haben, ohne dabei über seinen eigentlichen Inhalt zu berichten oder Hershs Ausführungen gar zu widerlegen. Wie die Medien das machen, habe ich seinerzeit anhand des Spiegel aufgezeigt, das Beispiel finden Sie hier.

Und welcher deutsche Konsument der Mainstream-Medien hat den Artikel von Hersh im Netz gesucht und dann auf Englisch gelesen? Wahrscheinlich einer von einer Million. Daher weiß in Deutschland kaum jemand, was Hersh herausgefunden hat.

Ich will (oder muss) dem russischen Publikum daher das Wort „Lückenpresse“ und vor allem seine Bedeutung und die Folgen davon aufzeigen. Wie ich immer wieder betone: „Lückenpresse“ ist viel gefährlicher als „Lügenpresse“, denn eine Lüge kann der Leser vielleicht erkennen, aber wenn man von etwas nie gehört hat, weil die „Lückenpresse“ die zum Verständnis wichtigen Informationen verschweigt, dann kann man gar nicht bemerken, wie die Medien einen hinters Licht führen.

Ein neues Buch (das ich schon sehr lange schreiben wollte!)

Bei Tacheles habe ich schon angedeutet, dass ich ein neues Buch geschrieben habe, das gerade im Verlag lektoriert und für den Druck vorbereitet wird. Das Buch wollte ich schon lange schreiben und ich bin sicher, dass vor allem die langjährigen Anti-Spiegel-Leser begeistert sein werden, weil es dabei um ein Thema geht, über das ich seit Beginn des Anti-Spiegel berichte.

In dem Buch geht es um die Geschäfte des Biden-Clans, um deren Verbindungen in die Ukraine und um die politischen Kämpfe in den USA, die vor diesem Hintergrund stattgefunden haben, also die „russische Wahleinmischung“, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, den Wahlkampf 2020 und so weiter. All diese Geschichten, die für die meisten Leute voneinander unabhängige Geschichten sind, sind in Wirklichkeit eine einzige Geschichte, in der immer die gleichen Leute die entscheidenden Rollen spielen.

Das habe ich im Sommer 2020 schon mal in einem Artikel aufgezeigt, den Sie als Teaser zu dem Buch hier finden und der zumindest grob aufzeigt, worum es in dem Buch gehen wird. Seit 2020 ist natürlich sehr viel passiert, sodass der Artikel wirklich nur zeigen kann, worum es in dem Buch gehen wird.

Das Buch wird wieder über 300 Seiten umfassen und die Geschichte bis ins kleinste Detail beleuchten – wie immer ist alles mit Quellen belegt. Das Buch hat fast 200 Quellenverweise.

Im Verlag wurde das Manuskript herumgereicht, weil man dort ja wissen will, wie Leser darauf reagieren, und heute bekam ich von dort im Chat folgende Nachricht:

„Das neue Buch ist übrigens sehr cool, wir sind alle extrem begeistert.“

Daher bin ich sicher, dass das Buch gerade für die Leser, die glauben, diese Geschichte bereits zu kennen, extrem spannend sein wird. Ich kenne die Geschichte sehr gut (ich habe ja ungezählte Artikel dazu geschrieben), aber beim Schreiben des Buches war ich trotzdem mehr als einmal baff überrascht, wie dreist die Herrschaften vorgegangen sind und welche Details ich selbst bei all dem früher übersehen hatte.

Da das Buch, wie bei mir üblich, chronologisch aufgebaut ist, liest es sich wie ein Polit-Thriller. Das sind nicht meine Worte, das ist das einhellige Feedback der „Probeleser“ aus dem Verlag. Schockierend ist nur, dass es kein Thriller ist, sondern dass all das wirklich passiert ist.

Ein wenig geteasert

Eigentlich wollte ich über all diese Dinge später berichten, aber am Montag gab es keinerlei Nachrichten, die mir Ideen für interessante Artikel geliefert hätten, die ich Ihnen heute zum Frühstück hätte präsentieren können. Daher habe ich beschlossen, jetzt schon anzukündigen, dass es demnächst wieder einiges Neues beim Anti-Spiegel und bei mir gibt.

Das war nur die Kurzform, demnächst werde ich mehr Details mitteilen. Und ich werde über ein weiteres Projekt berichten, das wohl ab Anfang Juni startet, über das ich öffentlich aber noch nicht sprechen will und kann. Dazu wird es erst Ende Mai Informationen geben.

