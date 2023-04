Anklage gegen Trump und ein Massaker durch eine LGBT-Person

USA

In den USA wird der ehemalige Präsident Trump angeklagt. Außerdem gab es mal wieder ein Schulmassaker, dieses Mal durchgeführt von einem Trans-Menschen. Trotz eines eindeutigen Abschiedsbriefes wurde das Tatmotiv nicht bekannt gegeben.

Wie jede Woche, so war der Korrespondentenbericht aus den USA am Sonntag einer der interessantesten Beiträge im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, weil man dort das erfährt, was deutsche Medien über die USA verschweigen. Daher habe ich den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Am Montag befasste sich der UN-Sicherheitsrat mit dem russischen Resolutionsentwurf zur Einsetzung einer internationalen Kommission, die die Sprengung von drei Strängen der Nord-Stream-Pipelines untersuchen soll. Das Dokument erhielt jedoch aufgrund der Position der westlichen Länder nicht die erforderliche Anzahl von Stimmen. Die Resolution wurde von drei Ländern – Russland, China und Brasilien – unterstützt. Zwölf Mitglieder des Rates enthielten sich der Stimme: die USA, Großbritannien, Frankreich, die Schweiz, Malta, Albanien, Japan, Gabun, Ghana, Mosambik, die Arabischen Emirate und Ecuador. Obwohl niemand dagegen gestimmt hat, reichten drei Ja-Stimmen nicht aus, um eine unparteiische internationale Untersuchung des Terroranschlags einzuleiten.

Vielen ist ohnehin klar, dass die USA hinter dem Verbrechen stehen. In den Veröffentlichungen des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten amerikanischen Journalisten Seymour Hersh wurde ausführlich und detailliert dargelegt, wie die Amerikaner es getan und wie sie ihre Spuren verwischt haben. Und diese Abstimmung im UN-Sicherheitsrat verleiht der Version von Hersh nur noch mehr Gewicht.

„Je mehr Beweise für die Verwicklung Washingtons und seiner NATO-Verbündeten auftauchten, desto mehr beharrte das westliche Lager darauf, dass es keinen Bedarf für eine internationale Untersuchung gebe“, sagte Wassili Nebensya, Russlands ständiger Vertreter bei der UNO.

In den USA sind derweil alle politischen Kräfte in Bewegung geraten, nachdem gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump formell Anklage erhoben wurde. Das hat es in der Geschichte der USA bei einem ehemaligen oder amtierenden Präsidenten noch nie gegeben. Trump wird am Dienstag vor dem Gericht in New York erwartet. Dann wird bekannt gegeben, was ihm vorgeworfen wird. In der Zwischenzeit deckt sich Amerika mit Popcorn ein und wartet auf die Fortsetzung der faszinierenden Serie „Demokraten gegen Trump“, der erneut um die Präsidentschaft kämpft.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Donald Trump wird die Nacht vor seinem Auftritt vor Gericht in den einst heimischen Mauern verbringen. Er wird die Nacht in seinem Trump Tower an der New Yorker Fifth Avenue verbringen, der Stadt, die er nicht mehr liebt und die ihn enttäuscht hat. Allerdings beruht das auf Gegenseitigkeit, wenn man sich die kürzlich aufgebauten Polizeisperren ansieht.

Der Einzige, der die liberalen New Yorker nicht ärgert, ist dieser falsche Trump. Dieser Trump-Anhänger hingegen ist echt. Er entrollt eine Fahne mit der Aufschrift „2024“ und fordert die Konservativen mit starkem spanischen Akzent auf, sich angesichts der gemeinsamen Bedrohung zusammenzuschließen: „Amerika, wach auf. Das könnte auch dir passieren! Was sie mit Trump machen, können sie auch mit euch machen. Lasst uns unsere große Nation retten. Lasst uns Trump unterstützen!“

Die Gegenseite sammelt sich vor dem Gericht. Die Farben von BLM sind schwarz und weiß. Ihr Weltbild ist ungefähr genauso. Alles in allem beten die Beamten der Stadt New York, dass sich hier am 4. April um 14:15 Uhr, wenn Trumps Autokolonne vor der Einfahrt hält, nicht der 6. Januar wiederholt.

„Marjorie Taylor Green, Trumps wichtigste Verbündete im Kongress, sagte, sie wolle hier am Dienstag einen Protest abhalten. Es wird erwartet, dass auch andere republikanische Kongressabgeordnete an der Demonstration teilnehmen werden. All das könnte auch einen Gegenprotest provozieren. Die Polizei sagt, sie sei bereit“, sagte Garrett Haack von NBC News.

Sowohl das FBI als auch der Secret Service, der Trump schützt, bereiten sich vor. Am Tag zuvor kreiste ein schwerer Transporthubschrauber über Manhattan. Bald wurde bekannt, dass ein Einsatzteam von Agenten in der Metropole eingetroffen war, die, falls etwas passiert, Trump aus der Menge holen müssten. Es waren Beamte des Secret Service, die darauf bestanden, dass die Reise des ehemaligen US-Präsidenten sorgfältig vorbereitet werden müsse. Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks wollte den ehemaligen Präsidenten schon am Freitag regelrecht vom Golfplatz holen.

Es ist in der Tat ein historischer Moment. Als das letzte Mal ein US-Präsident angeklagt wurde, gab es nicht nur noch keine Fernseher, sondern der Präsident fuhr in einer Pferdekutsche durch Washington. Ulysses Grant wurde von der Polizei festgehalten, weil er zu schnell fuhr. Aber damals ging es nicht um eine strafrechtliche Verfolgung. Jetzt schon.

„Diese Banditen und linken Ungeheuer haben den 45. Präsidenten der USA und den noch nicht ernannten Spitzenkandidaten der Republikaner angeklagt. Das ist ein noch nie dagewesener Angriff auf unsere Nation. Die USA sind zu einem Dritte-Welt-Land geworden“, erklärte Trump.

In solchen Ländern gilt immer das gleiche Prinzip: Freunde bekommen alles, Feinde das Gesetz. Ihm zufolge könnte Trump in Handschellen vorgeführt werden, aber wahrscheinlich wird das nicht passieren. Sie werden ihn ein paar Stunden lang im Gerichtssaal festhalten. Sie werden ihm die Miranda-Regel verlesen, die besagt, dass Sie schweigen können, aber alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Sie werden natürlich auch Gefängnisfotos machen müssen.

„Haben Sie mit dem Staatsanwalt über die Anklage gesprochen?“, fragten Journalisten Trumps Anwalt

„Sie weigern sich, vor dem Prozess über die Anklagepunkte zu sprechen. Wir lesen jeden Tag von Leaks in diesem Fall, die Leute reden über mehrere Paragrafen, aber es ist alles ein Fall – die Zivilklage, die Stormy Daniels Geschichte, wenn man so will“, sagte Anwalt Joseph Tacopina.

Aber der liberale Staatsanwalt Alvin Bragg könnte eine andere Meinung zu diesem Thema haben. Es dürfte nicht grundlos von 30 Anklagepunkten die Rede sein. Die 130.000 Dollar von Stormy Daniels sind, wie sie selbst, nur ein Vorwand. Die ehemalige Pornodarstellerin stellt sich erneut als Opfer dar: „Sie schreiben, ich werde dich umbringen. Es kommen Gewaltdrohungen herein. Trump stiftet ja selbst zur Gewalt an und ermutigt dazu. Ich habe keine Angst vor Trump. Ich habe ihn nackt gesehen. Angezogen könnte er nicht abschreckender sein. Ich habe nichts zu verbergen, ich bin bereit, alles zu erzählen, was ich weiß.“

Die Republikaner im Kongress hingegen waren sehr daran interessiert, den liberalen Staatsanwalt Alvin Bragg zu hören. Sie leiteten sogar eine Untersuchung ein. Aber am Ende war niemand war auf dem Capitol Hill zu finden. Die Abgeordneten sind im Urlaub. Und die Reporter können Bragg schließlich nicht am Revers packen. Der Richter ist übrigens auch „der Richtige“. Juan Merchan führte den Prozess gegen zwei Trump-Firmen wegen Steuerbetrugs. Er hat beide Firmen zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar verurteilt. Das ist Manhattans Justiz in ihrer ganzen Pracht.

„Jeder Neuling könnte diesen Fall gewinnen, wenn er nicht Donald Trump hieße und nicht in Manhattan wäre. Dieser Fall muss aus Manhattan abgezogen werden. Kommt er aus Manhattan heraus? Wir wissen es nicht“, sagte Alan Dershowitz, Anwalt und Professor an der Harvard Law School im Fernsehen.

„Professor, würden Sie versuchen, den Verhandlungsort zu ändern?“

„Natürlich. Ich würde versuchen, den Prozess nach Staten Island oder irgendwo ins Hinterland zu verlegen. Können Sie sich vorstellen, dass ein Richter oder ein Geschworener zu seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden nach Hause kommt und sagt: Ich bin der Mann oder die Frau, die Donald Trump freigelassen hat? Niemand wird jemals wieder mit ihnen sprechen. Es gibt keine Chance, dass er in Manhattan einen fairen Prozess bekommt“, glaubt Dershowitz.

Trump einfach auf Kaution freizulassen und seinen Anwälten die juristische Routinearbeit zu überlassen, ist für die Staatsanwaltschaft keine erfolgversprechende Option. Die Popularität des ehemaligen Präsidenten steigt in den letzten Wochen ohnehin. Allein in den 24 Stunden seit Bekanntwerden der Anklageerhebung gegen ihn hat der Wahlkampffonds des 45. US-Präsidenten vier Millionen Dollar eingesammelt. Die durchschnittliche Spende beträgt 38 Dollar. Die Spender sind ganz normale Menschen, die sich darauf freuen, ihr Idol am Eingang von Mar-a-Lago zu treffen.

Es ist nicht einmal eine Wahlkampfveranstaltung, es ist nur eine Unterstützergruppe, die Tag und Nacht vor Trumps Golfclub campiert. Jedenfalls wird Richter Merchan, über den Trump geschrieben hat, dass der ihn hasst, wahrscheinlich versuchen, den Angeklagten zum Schweigen zu bringen. Das ist, so erklärt der ehemalige Bundesstaatsanwalt Duncan Levin gegenüber The Insider, eine gängige Praxis: „Ich halte es nicht nur für möglich, sondern sogar für äußerst wahrscheinlich, dass in diesem Fall eine Schweigeverfügung erlassen wird.“

Schweigeverfügungen sind in Strafsachen üblich, vor allem dann, wenn es im Vorfeld der Verhandlung ein so großes öffentliches Interesse gibt, wie in diesem Fall.

Trump ist ein unbeherrschter Mann. Er könnte ausrasten. Das bedeutet eine Geldstrafe von 1.000 Dollar oder 30 Tage Gefängnis. Oder beides. Und schon geht der Traum der Demokraten halb in Erfüllung. Der ehemalige Präsident der USA geht ins Gefängnis. Ins Gefängnis von Rikers Island. Das New Yorker Alcatraz ist von allen Seiten von Wasser umgeben. Es ist ein berühmt-berüchtigter Ort, an dem die gefährlichsten und berüchtigtsten Gefangenen unter unhygienischen Bedingungen festgehalten werden. In Rikers war zum Beispiel bis vor kurzem der Produzent Harvey Weinstein inhaftiert.

Eine 3 mal 2,5 Meter große Betonzelle. Der obligatorische orangefarbene Overall. Kurzum, alles ist so, wie auf den Bildern liberal inspirierter Netzwerke. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Trump auch im Gefängnis Leibwächter haben wird, Mitglieder des Secret Servic, und einen besonderen Status, der für Selbstmörder reserviert ist. Diesen Status hatte übrigens auch Jeffrey Epstein, der auf mysteriöse Weise hinter Gittern starb. Der Pädophile wurde verdächtigt, prominente Demokraten mit Minderjährigen versorgt zu haben. Aber man kam nie an Clinton heran. Die New Yorker Staatsanwaltschaft ließ die Sache auf sich beruhen.

„Beachten Sie, dass sie das nicht mit der Biden-Regierung oder der Biden-Familie oder den Clintons oder irgendeinem der korrupten Demokraten tun, die Millionen und Milliarden verdient haben“, sagte Trump Junior.

Aber es gibt ja Anleitungen dafür, wie man die logischen Widersprüche, die so offensichtlich sind, mit Tonnen von verbalem Gefasel überhäuft. Es stimmt ja: Wozu über dem Gesetz stehen, wenn man sich bequem darauf setzen und die Füße baumeln lassen kann?

„Donald Trump schien ihnen gefährlicher zu sein als der IS. Sie gerieten in Panik und in dieser Panik beschlossen unsere führenden Politiker, sowohl das amerikanische Rechtssystem als auch die amerikanischen Geheimdienste und, falls nötig, die US-Armee gegen ihre politischen Gegner einzusetzen. Sie haben gespürt, dass sie keine andere Wahl hatten“, betonte der Journalist Tucker Carlson.

Die von Carlson beschriebene Situation grenzt an einen Bürgerkrieg. Und der Oberbefehlshaber ist dummerweise verwirrt. Bei einem öffentlichen Auftritt hörten Mikrofone mit, wie Biden Anweisungen bekam:

„Ihr Markierungspunkt ist der blaue auf der linken Seite. Wenn Sie dort ankommen, können Sie anfangen.“

„Ich stelle mich auf meine blaue Markierung, und dann sage ich: ‚Hallo, alle zusammen!'“, sagte Joe Biden.

Das mit der blauen Markierung hatte mehr oder weniger verstanden. Bleibt nur noch die schwarze.

„Glauben Sie, dass die Anschuldigungen gegen Trump politisch motiviert sind?“

„Kein Kommentar zu Trump“, sagte Biden.

Er hat nichts über Trump zu sagen. Er hat auch nichts über das Massaker in Nashville zu sagen. Der Massenmord an der Covenant-Kirchenschule ist nun schon eine Woche her, aber die Polizei hat noch immer kein Motiv für die Tat genannt. Dabei hat die Transgender-Mörderin Audrey Haley in einem Brief an eine Freundin alles ausführlich dargelegt.

Anfang des Monats hat der US-Bundesstaat Tennessee ein Gesetz verabschiedet, das vom Gouverneur unterzeichnet wurde. Es verbietet transsexuelle medizinische Eingriffe für Minderjährige. Ein weiteres Gesetz wurde verabschiedet, das bestimmte Unterhaltungsangebote für Erwachsene verbietet, darunter die Nachahmung von Männern und Frauen durch das andere Geschlecht. Das geschah nach einer Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit Transgender-Shows in dem Bundesstaat. Hayley, die eine christliche Schule besuchte, in der es ihr verboten wurde, sich mit dem männlichen Namen Aiden ansprechen zu lassen und sich wie ein Mann zu kleiden, rächte sich in der Schule an denen, die versuchten, sie nach religiösen Traditionen zu erziehen.

Sie ist also selbst ein Opfer des Vorfalls. Diese liberale Schablone kann man nicht außer Kraft setzen.

„Wir haben bei den Zwischenwahlen gesehen, dass die Menschen nicht wollen, dass man ihnen ihre Freiheiten wegnimmt. Sie wollen, dass wir für ihre Freiheiten kämpfen. Unsere Herzen sind bei der Transgender-Community, die angegriffen wird“, sagte Karin Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Biden bezeichnete Transgender-Menschen sogar als die Seele der amerikanischen Nation. Und wer die Seele nicht versteht, soll sich verstecken. Transgender trifft keine Schuld.

Ein Clown-Genderqueer stand an der Spitze des Sturms von Transgender-Aktivisten auf das Kapitol im Bundesstaat Kentucky. Dort wurde ein Gesetz zum Verbot der Geschlechtsumwandlung bei Kindern verabschiedet. Also stürzte sich der ganze Regenbogen-Mob auf die Verfechter traditioneller Werte. Es gab keine Todesopfer.

Aber der militante Flügel der LGBT-Bewegung breitet sich aktiv aus. Eine gewisse Kayla Denker posiert in sozialen Netzwerken mit ihrem Sturmgewehr. Sie wendet sich an irgendwelche Transphobe. Sie droht damit, sie schwer bewaffnet zu besuchen. Es ist nicht schwer zu erraten, an wen sie sich wendet: an Konservative, Republikaner, Trumpisten? Kreuzen Sie bitte die richtigen Antworten an und streichen Sie die falschen bitte durch.

Ende der Übersetzung

