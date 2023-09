Ein Experiment

Wir haben beschlossen, Anti-Spiegel-TV ab sofort auch auf YouTube zu zeigen und dazu einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Mal sehen, wie lange der bestehen bleibt.

Bei Anti-Spiegel-TV haben wir uns zunächst bewusst entschieden, die Sendungen nicht auf YouTube hochzuladen, weil dort die Zensur allzu sehr um sich greift und wir für die Sendung ohne YouTube ein Publikum aufbauen wollen. Nun haben wir doch einen YouTube-Kanal eröffnet.

Der Grund ist, dass wir in der Redaktion ein Experiment machen wollen, da wir recht sicher sind, dass der Kanal schnell wieder gelöscht wird. Aber das wollen wir ausprobieren, weshalb wir in der Nacht auf Montag den YouTube-Kanal eröffnet und alle sieben bisherigen Folgen dort hochgeladen haben. Nun nehmen wir Wetten an, wie lange der Kanal bestehen bleibt, darüber habe ich auch zu Beginn von Folge 7 von Anti-Spiegel-TV berichtet. Sie sind eingeladen, in den Kommentaren unter den Video Ihren Tipp abzugeben – wer am besten tippt, gewinnt eines unserer T-Shirts.

Ich werde die Folgen von Anti-Spiegel-TV trotzdem weiterhin jeden Montagabend hier hochladen und übrigens kann man Anti-Spiegel-TV auch bei NuoViso sehen.

Hier ist der Link zu unserem Kanal und hier ist auch schon Folge 7 von Anti-Spiegel-TV.

Nord Stream und ganz viele Baerböcke

