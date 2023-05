Bei Moskau wird ein Dorf für Auswanderer nach Russland gebaut

Auswandern nach Russland

Bei Moskau soll ein Dorf gebaut werden, das explizit für Auswanderer geplant wird.

Ich bekomme viele Mails mit Fragen zum Auswandern nach Russland und werde demnächst mal wieder einen ausführlichen Artikel darüber schreiben. Derzeit ist das Auswandern nach Russland nicht einfach, aber ich weiß, dass in Moskau über Projekte gesprochen wird, die das ändern sollen. Russland will, so habe ich unter anderem von Abgeordneten des russischen Parlaments gehört, die Einwanderung von Menschen mit in Russland gefragten Berufen erleichtern. Das sind zum Beispiel IT-Spezialisten, Landwirte oder auch Handwerksmeister. Es ist sogar im Gespräch, dass einige russische Regionen ausländischen Landwirten kostenlos Land zur Verfügung stellen wollen, damit sie in Russland Höfe aufbauen, denn wenn Russland etwas im Überfluss hat, ist es Land.

Das Angebot soll sich an Menschen aus dem Westen richten, die mit den aktuellen „westlichen Werten“ wie LGBT, Gender, Masseneinwanderung und so weiter nicht einverstanden sind und daher eine neue Heimat suchen, in der sie sich einbringen und zu nützlichen Mitgliedern der russischen Gesellschaft werden wollen.

Noch ist nichts entschieden, es laufen aber ernsthafte Diskussionen darüber. Welche Berufsgruppen am Ende eingeladen werden und wie das ausgestaltet wird, steht noch in den Sternen. Wenn etwas offiziell wird, werde ich sofort berichten.

Dass die Pläne ernst genommen werden, zeigt eine aktuelle Meldung, laut der Investoren bei Moskau bereits ein erstes Dorf für Auswanderer planen. Ich habe die Meldung der russischen Nachrichtenagentur RIA übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In der Nähe von Moskau wird ein Dorf für amerikanische Einwanderer gebaut

Das Dorf für Amerikaner, die in die Region Moskau ziehen wollen, wird ab 2024 gebaut

In der Nähe von Moskau wird ein Dorf für Amerikaner und Kanadier gebaut, die nach Russland einwandern wollen, sagte Timur Beslangurow, Partner bei VISTA Immigration, einer Anwaltskanzlei, die Menschen bei der Beschaffung russischer Dokumente hilft.

„In der Region Moskau wird im Jahr 2024 mit dem Bau eines Dorfes für Amerikaner und Kanadier, die auswandern wollen, begonnen. Rund 200 Familien wollen aus ideologischen Gründen auswandern“, sagte der Anwalt auf dem St. Petersburger Internationalen Rechtsforum.

Obwohl das Projekt von den künftigen Umsiedlern finanziert werde, sei die Zustimmung der Regionalregierung erforderlich.

Beslangurow schätzt, dass Zehntausende von Menschen – Ausländer ohne russische Wurzeln – gerne nach Russland ziehen würden.

„Der Grund dafür ist die Auferlegung radikaler Werte: Heute gibt es 70 Geschlechter, niemand weiß, was als nächstes passiert. Viele normale Menschen wandern aus, auch Russland wird in Betracht gezogen, aber sie stehen vor großen bürokratischen Problemen mit den russischen Einwanderungsgesetzen“, erklärt der Anwalt.

Er sagte, dass sich unter den Auswanderungswilligen traditionelle Katholiken befinden, die „sehr stark an die Prophezeiung glauben, dass Russland das einzige christliche Land der Welt bleiben wird“.

RIA Novosti ist der allgemeine Medienpartner des 11. Internationalen St. Petersburger Rechtsforums.

Ende der Übersetzung

