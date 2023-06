USA

Da westliche Medien das Thema der Anklagen gegen Hunter Biden und der Anschuldigungen gegen seinen Vater, US-Präsident Joe Biden, meiden, stelle ich die wichtigsten Anschuldigungen hier zusammen.

Ich habe schon oft mitgeteilt, dass ich ein neues Buch geschrieben habe, in dem es um die Machenschaften der Familie Biden und der US-Demokraten geht. Das Buch wird demnächst in den Vorverkauf kommen, weshalb ich auf das Thema, das die deutschen Medien komplett verschweigen, demnächst sehr viel genauer eingehen werde.

Um zu zeigen, dass dieses Thema außerhalb der westlichen Medienblase genau beobachtet wird, habe ich eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber übersetzt. Alles, was die TASS hier berichtet ist wahr, aber kaum jemand in Deutschland hat davon gehört. In Wahrheit ist die Geschichte jedoch noch viel größer, aber darum wird es in meinem Buch gehen.

Beginn der Übersetzung:

Bestechung, Waffen, Steuern: Die Anschuldigungen gegen Hunter Biden

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hunter, den Sohn von US-Präsident Joe Biden, beeinträchtigen unweigerlich die Chancen des Politikers auf eine Wiederwahl. Gleichzeitig wird ein Skandal um ein mutmaßliches Verbrechen aufgedeckt, das Joe Biden selbst begangen haben soll. All dies findet vor dem Hintergrund der Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump statt. Welche Skandale sich im US-Wahlkampf häufen und was mit den Teilnehmern passiert, hat die TASS zusammengestellt.

Die Fälle von Hunter Biden

Die Ermittlungen in den Affären seines Sohnes Hunter haben dem Wahlkampf von US-Präsident Joe Biden, der gerade erst begonnen hat, einen schweren Schlag versetzt. Biden Junior hat sich bereits mit den US-Staatsanwälten geeinigt und sich in zwei Fällen der vorsätzlichen Steuerhinterziehung schuldig bekannt, berichtete CNN.

Demnach schuldet Hunter Biden mindestens 100.000 Dollar an Bundessteuern für 2017 und mindestens 100.000 Dollar für 2018, versäumte es aber, diese Beträge rechtzeitig zu zahlen.

Zwei Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, sagten der Associated Press, dass das Justizministerium möglicherweise 24 Monate Bewährung für Hunter Biden empfiehlt, was bedeutet, dass er nicht ins Gefängnis muss. Die Entscheidung darüber wird jedoch einem Richter überlassen.

Gegen Hunter Biden wird auch wegen des Besitzes eines Colt Cobra 38 Revolvers ermittelt, während er 2018 verbotene Drogen konsumierte. Nach Angaben der Agentur wird der Deal mit den Behörden verhindern, dass Biden, 53, in diesem Fall strafrechtlich verfolgt wird, wenn er sich an die vor Gericht vereinbarten Bedingungen hält. Nach Angaben der New York Times beinhaltet der Deal, dass Biden 24 Monate lang keine Drogen nimmt und sich verpflichtet, nie wieder eine Schusswaffe zu besitzen.

„Ich weiß, dass Hunter es für wichtig hält, die Verantwortung für die Fehler zu übernehmen, die er in einer Zeit der Erschütterung und der Sucht begangen hat. Er freut sich auf seine Genesung und plant, weiterzumachen“, sagte sein Anwalt Christopher Clark.

Der Skandal um Biden Senior

Hunter Bidens Deal mit der Staatsanwaltschaft wird unmittelbare Auswirkungen auf den Präsidentschaftswahlkampf 2024 haben, stellt CNN fest. Es geht jedoch nicht nur um Steuern, Waffen und Drogen. Es gibt einen Skandal, in den Biden Junior verwickelt ist und der auch seinen Vater betreffen könnte.

Anfang Juni gab James Comer, Vorsitzender des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht im US-Repräsentantenhaus, bekannt, dass das FBI gegen Joe Biden wegen möglicher Verwicklung in Korruption ermittelt. Er sagte, ein vertrauenswürdiger Informant der US-Geheimdienste habe die Verwicklung Bidens, des damaligen Vizepräsidenten der USA, in ein kriminelles Bestechungsschema gemeldet.

„Das sind die Fakten. Und keine noch so voreingenommene Berichterstattung über die vorhandenen Daten und, offen gesagt, Lügen seitens des Weißen Hauses oder der Demokraten im Kongress, können diese Informationen ändern“, sagte Comer.

Es wird vermutet, dass der Bestechungsfall mit dem ukrainischen Energieunternehmen Burisma Holdings zusammenhängt. Der US-Kongressabgeordnete Ronnie Jackson (Republikaner aus Texas) forderte das FBI auf, die in seinem Besitz befindlichen Beweise für die Verwicklung des US-Präsidenten in die Annahme von Bestechungsgeldern von dieser Firma unverzüglich zu veröffentlichen.

Senator Chuck Grassley berichtete unter Berufung auf FBI-Dokumente, dass sich Tonaufnahmen, die Bidens Schuld bestätigen, im Besitz des Burisma-Direktors befinden. „Der ausländische Staatsbürger, der Joe und Hunter Biden bestochen haben soll, hat wahrscheinlich Tonaufnahmen von Gesprächen mit ihnen. 17 solcher Aufnahmen“, sagte er. Es wird behauptet, dass diese Aufnahmen als „Versicherung für den Fall, dass dieser ausländische Staatsangehörige in Schwierigkeiten gerät“, aufbewahrt wurden.

Der Skandal um Burisma Holdings zieht sich schon seit Jahren hin. Die Medien veröffentlichten wiederholt Daten von Hunter Bidens Laptop, die darauf hinwiesen, dass er möglicherweise ein Treffen zwischen einem Vertreter des ukrainischen Energieunternehmens, in dessen Vorstand er seit Mai 2014 saß, und seinem Vater, dem damaligen US-Vizepräsidenten, arrangiert hatte.

Mehr noch: Das ist nicht der einzige Korruptionsskandal, in den die Familie Biden verwickelt sein könnte. Die Washington Post schrieb bereits im März letzten Jahres, dass Organisationen, die von Hunter Biden und seinem Onkel kontrolliert werden, angeblich etwa fünf Millionen Dollar von dem chinesischen Energieunternehmen CEFC erhalten haben. Die Zeitung fand jedoch keine Beweise dafür, dass Joe Biden persönlich davon profitierte oder Details der CEFC-Geschäfte kannte, die nach seinem Rücktritt als Vizepräsident und vor seiner Ankündigung, 2020 für das Präsidentenamt zu kandidieren, stattfanden.

Letzte Woche berichtete der Ausschuss für Einnahmen und Ausgaben des US-Repräsentantenhauses, dass Hunter Biden dem chinesischen Geschäftsmann Henry Zhao am 30. Juli 2017 eine Nachricht geschickt hat, in der er und sein Vater „verstehen möchten, warum Zusagen nicht eingehalten wurden“. Biden selbst bestreitet, mit seinem Sohn über Hunters Geschäfte gesprochen zu haben.

Das Weiße Haus lehnte es ab, die Informationen über die E-Mail-Korrespondenz des Sohns des Präsidenten, die der Ausschuss erhalten hat, zu kommentieren.

Donald Trump, der ehemalige US-Präsident und Bidens wichtigster Konkurrent im neuen Präsidentschaftsrennen, hat den Demokraten wiederholt der Lüge und der Verwicklung in Korruption beschuldigt. Bereits im Oktober 2020, inmitten des Skandals um Hunter Biden, bezeichnete der Republikaner Joe Biden als „korrupten Politiker, der nicht für das Präsidentenamt kandidieren darf“.

Ist ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden möglich?

Das Dokument „Impeachment of United States President Joseph Biden due to abuse of power by facilitating bribery and other serious crimes and offences“, das dem Repräsentantenhaus bereits am 21. Januar 2021 vorgelegt wurde, stand am 18. Juni 2023 an erster Stelle der Aufrufe der Seite.

„Jeder außer dem Kongress weiß, dass Biden ein Krimineller ist“, sagte die Verfasserin der Resolution, die Abgeordnete Marjorie Taylor Green (Republikanerin aus Georgia).

Im Mai kündigte sie zudem an, im Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einleiten zu wollen. Damals begründete sie das damit, dass der Präsident seine Amtspflichten nicht erfüllt und die Grenzen des Landes nicht gesichert habe.

„Seine Politik, seine Anordnungen und Äußerungen bezüglich der Südgrenze haben unsere Gesetze verletzt und unser Land zerstört. Biden hat seine verfassungsmäßige Pflicht grob verletzt und stellt eine direkte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit dar“, so Green.

In Wirklichkeit ist die Wahrscheinlichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Biden jedoch gleich null, meint der Amerikanologe Malek Dudakov.

„Die Republikaner werden versuchen, dieses Verfahren durchzuführen. Höchstwahrscheinlich werden sie etwa sechs Monate lang ihre Untersuchungen durchführen, ihre Artikel zur Amtsenthebung ausarbeiten, sie im Unterhaus verabschieden, und dann werden diese Artikel im Senat natürlich abgelehnt werden. Mit anderen Worten: Biden wird keine juristischen Probleme bekommen, aber sein Ruf wird Schaden nehmen, denn die Skandale sind ziemlich ernst. Wenn Beweise für Korruption aufgedeckt werden, könnte das die Wiederwahl Bidens für eine zweite Amtszeit erschweren“, so der Experte gegenüber der TASS.

Wie Strafsachen die Umfragewerte der Präsidentschaftskandidaten beeinflussen

Die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung besteht nicht nur für den amtierenden US-Präsidenten. Seit kurzem wird in den USA aktiv über die Anklage gegen Donald Trump diskutiert, die ihm bis zu 400 Jahre Gefängnis einbringen könnte. Damit haben die USA gleich zwei wichtige Präsidentschaftskandidaten, die vielleicht hinter Gitter müssen.

Experten zufolge deuten die Umfragewerte darauf hin, dass die beiden Politiker Kopf an Kopf stehen. Laut The Hill, die sich auf eine CAPS-Harris-Umfrage von Harvard beruft, hat Trump sogar begonnen, Biden mit einer Zustimmungsrate von 46 gegenüber 40 Prozent zu überflügeln. Die Zustimmungswerte für die Kandidaten variieren, aber verschiedene Medien und Experten haben wiederholt festgestellt, dass Trumps Werte inmitten der Strafverfolgungsskandale steigen, was man von seinem Rivalen nicht behaupten kann.

„Im Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit wächst die Wahrnehmung, dass alle Anschuldigungen des Justizministeriums und des Generalstaatsanwalts gegen Trump rein politischer Natur sind und darauf abzielen, ihn aus dem Wahlkampf zu drängen. Wenn Trump einen Deal mit den Ermittlern eingeht und die politische Arena verlässt, werden alle Anschuldigungen gegen ihn fallen gelassen“, erklärte Wladimir Wassiljew, leitender Forscher am Institut für die USA und Kanada der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber der TASS.

Im Fall von Trump kommt ihm außerdem zugute, dass es keine Beweise dafür gibt, dass er die Dokumente zur Weitergabe an ein anderes Land oder zur Gefährdung der nationalen Sicherheit der USA verwendet hat.

Der Fall Biden hingegen ist nach Einschätzung des Experten wesentlich schwerwiegender, da die Entgegennahme von Bestechungsgeldern mit der Förderung der Interessen der Länder verbunden war, aus denen das Geld kam.

„Hier könnte bereits ein Schaden für die nationale Sicherheit und die Interessen der USA vorliegen. Das deutet auf ernsthafte Aussichten auf eine strafrechtliche Verfolgung hin“, sagte Wladimir Wassiljew.

Seiner Ansicht nach könnte es sich bei beiden Skandalen um Versuche handeln, sowohl Biden als auch Trump aus dem Rennen zu nehmen. Nach Ansicht des Experten wollen viele amerikanische Wähler keinen der beiden als Präsidenten sehen.

„Möglicherweise gibt es heute ein ausgeklügeltes Komplott, um beide Kandidaten aus dem Rennen zu nehmen. Wenn sich einer von ihnen zurückzieht, ist es wahrscheinlich, dass auch der andere nicht mehr antritt. Und dann wird das Feld für andere Figuren frei“, räumte der leitende Forscher des Instituts für die USA und Kanada der Russischen Akademie der Wissenschaften ein.

Ende der Übersetzung

