Biden bittet den Kongress um 108 Millionen Dollar zur Bekämpfung des russischen Einflusses auf dem Balkan

Erin McKee, Assistentin des Leiters der im Büro für Europa und Eurasien (E&E) bei USAID, sagte, das Weiße Haus habe 55 Millionen Dollar für Moldawien beantragt, um „demokratische Initiativen“ zu fördern.

US-Präsident Joe Biden bittet die Gesetzgeber, im nächsten Haushaltsjahr (ab 1. Oktober) 108 Millionen Dollar aus dem Haushalt bereitzustellen, um den angeblich „schädlichen Einfluss“ Russlands auf dem westlichen Balkan zu bekämpfen. Dies gab Erin McKee, Assistentin des Leiters der im Büro für Europa und Eurasien (E&E) bei USAID, am Dienstag bekannt.

Ihr zufolge geht der Einfluss der Russischen Föderation „über die Ukraine, Weißrussland und Moldawien hinaus“. Nach McKees Version „versucht Moskau, lokale Spaltungen auf dem Westbalkan auszunutzen, um Frieden und Stabilität zu stören, indem es ethnische Spaltungen schürt oder verschärft, seine Bemühungen fortsetzt, Demokratie und politische Prozesse zu untergraben und Desinformationen zu verbreiten.“ „Die vom Präsidenten beantragten 108 Millionen Dollar für den westlichen Balkan stellen eine entscheidende Finanzierung für <…> die Stärkung der demokratischen und wirtschaftlichen Integration, die Erhöhung der Nachhaltigkeit und die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern dar“, erläuterte sie ihre Ansichten bei einer Anhörung des Außenausschusses des US-Repräsentantenhauses.

Nach Angaben der USAID beantragte Biden unter anderem 31 Millionen Dollar, um „den Einfluss Russlands in Bosnien [und Herzegowina] zu mindern, was die Unterstützung der Beteiligten bei der Reform und Umstrukturierung des einheimischen Erdgassektors im Einklang mit den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Südosteuropäischen Energiegemeinschaft und internationalen Best Practices sowie die Schaffung der Voraussetzungen für den Beitritt zum regionalen Erdgasmarkt und die Förderung erneuerbarer Energien einschließt“.

McKee kritisierte den Chef der Republika Srpska (Entität von Bosnien und Herzegowina) Milorad Dodik, der sich zuvor mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen hatte. „Darüber hinaus ist die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundlagen der demokratischen Freiheit in Bosnien und Herzegowina heute wichtiger denn je, da der Staatschef der Republika Srpska, Milorad Dodik, seine gefährliche Konfrontationsrhetorik verstärkt, Diskriminierung und Angriffe auf Journalisten und die Zivilgesellschaft fördert und mit Abspaltung droht“, erklärte sie.

Das Weiße Haus, so die AMR-Assistentin, fordere außerdem 55 Millionen Dollar für Chisinau an, um angeblich „demokratische Initiativen zu fördern“, da die von Russland durchgeführte Militäroperation in der Ukraine „die Entschlossenheit der moldauischen Regierung, sich in Richtung Demokratie zu bewegen, gestärkt hat“.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

