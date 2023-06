Bidens Korruption als Thema im russischen Fernsehen

USA

Während deutsche Medien praktisch nicht darüber berichtet haben, dass der US-Kongress vom FBI die Herausgabe von Dokumenten fordert, die Zahlungen aus dem Ausland an den Biden-Clan belegen sollen, war das in russischen Medien ein Thema.

Am 1. Juni wurde gemeldet, dass die US-Republikaner das FBI offiziell auffordern, Dokumente herauszugeben, die Zahlungen aus dem Ausland an den Biden-Clan belegen und die das FBI zurückhält. Sogar eine Anklage gegen den FBI-Chef wegen Missachtung des Parlaments ist im Gespräch. Haben Sie in deutschen „Qualitätsmedien“ davon etwas gehört?

Aus diesem Grund übersetze ich fast jede Woche den Korrespondentenbericht aus den USA, der Sonntags im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wird, denn dort erfährt man aus den USA das, was deutsche „Qualitätsmedien“ verschweigen. So war es auch bei dem Bericht von diesem Sonntag.

Beginn der Übersetzung:

In den USA finden in anderthalb Jahren Präsidentschaftswahlen statt. Biden hat bereits erklärt, dass er teilnehmen will. Aber jetzt kann man darauf wetten, ob er das Ende der ersten Amtszeit erreicht, so oft ist er schon gefallen. Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Der bandagierte Biden im Oval Office ist noch ein Scherz, aber er sieht glaubwürdig aus, weshalb er viral geht, schließlich kann der älteste Präsident in der Geschichte des Landes nicht normal gehen. In sozialen Medien wird dem Oberbefehlshaber diese Gehhilfe angeboten.

Auf Fox News sagte ein Kommentator: „Er ist ein gebrechlicher alter Mann, und ich werde über ihn lachen, bis er abtritt, weil er hinfällt. Ich hoffe, das wird ihm helfen, abzutreten. Aber das Problem ist nicht, dass er fällt. Das Schreckliche ist, dass wir diesen Mann gewählt haben. Er ist nur eine Hülle, er wird gelenkt und er hat seine Seele verkauft, um diesen Job zu bekommen.“

Der Präsident wird per Hand gesteuert. (Anm. d. Übers.: Dazu werden in dem Beitrag Beispiele gezeigt, wie Mitarbeiter Biden per Hand führen oder den Weg weisen müssen) Er wird auf Kommando „gestartet“ und ihm wird bei jedem Schritt gesagt, wohin er gehen und was er tun soll. Hier möchte er sich hinsetzen, soll aber stehen bleiben. Das war bei der Graduierung der Kadetten der Air Force Academy. Bei den Piloten ist der Präsident hin-„geflogen“. Er stolperte über einen Sandsack, der die Technik auf der Bühne hielt. Die Fotografen konnten eine Aufnahme von Biden aus einem Winkel machen, aus dem man die Sohlen seiner Schuhe sehen konnte. Sie scheinen spezielle Gummipads zu haben, damit er nicht ausrutscht, aber die Absicherung hat nicht funktioniert. Er ist ein schwerer Fall.

„Die USA sind ein starkes Land und wenn das dem Oberbefehlshaber vor aller Augen passiert, ist das keine Demonstration von Stärke. Jeder kann über einen Sandsack stolpern, wenn man ihn nicht bemerkt. Aber nicht jeder Präsident der USA, nicht jeder Präsident ist 80 Jahre alt. Diese Aufnahmen säen Zweifel, selbst unter den ihm treuen Wählern. Wird er in diesem Zustand weitere sechs Jahre als Präsident dienen können?!“, fragen amerikanische Journalisten.

Die Rechnung ist einfach. Der Präsident ist bereits 80 Jahre alt, er wird mit 82 Jahren wiedergewählt, und am Ende seiner zweiten Amtszeit wird er, wenn nichts passiert, 86 Jahre alt sein. Wenn man sich Biden heute ansieht, halten ihn mehr als 60 Prozent der Amerikaner für ungeeignet, das Land zu führen. Die Pressepsrecherin des Weißen Hauses beruhigt: „Er ist auf der Bühne über einen Sandsack gestolpert, sofort wieder aufgestanden und machte weiter mit dem, was er tun musste. Er brauchte keinen Arzt. Es ist alles in Ordnung mit ihm. Sie haben ihn gestern auf dem Rasen des Weißen Hauses gesehen, als er aus dem Hubschrauber stieg.“

Alle haben gesehen, wie Biden sich, als er aus dem Hubschrauber gestiegen ist, den Kopf gestoßen hat. Er schlug sich den Kopf so sehr an, dass er vergaß, den Marinesoldaten an der Treppe zu grüßen. Morgens stürzte er hin und abends stieß er sich den Kopf – es war ein harter Tag . Er macht Witze und tanzt, um jung auszusehen. Mit diesem Sturz hat Biden seiner plumpen „Goldedition“ etwas hinzugefügt.

Er stolperte und fiel immer wieder vor Kameras. Niemand kann sagen, wie viele solcher Stürze es ohne Kameras gegeben hat. Das Spektakel hat aufgehört, lustig zu sein – es ist erbärmlich, wenn Trump auch noch anfängt, Biden zu bemitleiden und erklärt, dass „Witze unangebracht sind“.

Während Biden auf der Bühne fiel, traf sich Trump mit Wählern. Der 45. US-Präsident befindet sich auf einer Wahlkampftour durch die USA. Er ist in Iowa und New Hampshire. Sein demokratischer Hauptkonkurrent hat den Wahlkampf nur mit Worten, nicht offiziell begonnen.

Das Komitee der Demokratischen Partei sagt, dass es keine Vorwahldebatte zwischen ihren Kandidaten für das Wahlrennen 2024 geben wird. Mit anderen Worten: Biden wird die Möglichkeit gegeben, sich kein Duell mit seinen Parteikollegen zu liefern. So einen Nonsens hat die amerikanische Demokratie seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr erlebt, deshalb sind sogar Hollywood-Stars außer sich.

„Ich kann mich nicht damit abfinden, was das Komitee der Demokratischen Partei gesagt hat. Es wird keine Debatte geben, um den Präsidentschaftskandidaten zu bestimmen. Wollen Sie mich verarschen? Es wird keine Debatte über einen 80-jährigen Mann geben, der, wenn er überlebt, der älteste Präsident in der Geschichte des Landes werden wird?! Und wenn er nicht überlebt, hat er eine Vizepräsidentin, deren Zustimmungsraten niedriger sind als seine“, empörte sich Schauspieler James Van Der Beek.

Biden hat die USA noch tiefer in das Schuldenloch getrieben und fast in die Zahlungsunfähigkeit geführt. Wie hoch die Schulden des Landes sind, zeigen die Counter direkt auf den Straßen von Washington: mehr als 31 Billionen Dollar. Seine Regierung hat sieben Billionen davon in weniger als 2,5 Jahren Arbeit angehäuft. Der Kongress forderte, im Rahmen der Möglichkeiten zu leben; er kämpfte mehrere Wochen lang mit dem Weißen Haus, schließlich wurde die Schuldenobergrenze wieder angehoben, da das Land sonst nicht in der Lage gewesen wäre, seine Rechnungen zu bezahlen.

„Im Weißen Haus gibt es keinen Anführer, der uns zu etwas Gutem führt. Dieser Präsident druckt nur Geld, leiht sich Geld und treibt die Inflation in die Höhe, und es ist kein Ende abzusehen“, sagt Senator Roger Marshall.

Morgen wird sich der Kongress damit befassen, wie und wofür Biden persönlich Geld ausgegeben hat. Die Republikaner beschuldigen den Präsidenten, Bestechungsgelder von ausländischen Unternehmen angenommen zu haben, als er noch Obamas Vizepräsident war. Das FBI übergibt dem Capitol Hill ein Dokument, das das graue Schema offenbart.

Ein Journalist fragte John Kirby, den Sprecher des Weißen Hauses: „Ein Komitee des Repräsentantenhauses versucht, ein Dokument des FBI zu erhalten, in dem behauptet wird, dass Präsident Biden Bestechungsgelder angenommen hat. 53 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, dass Joe Biden und sein Sohn in eine illegale Einflussnahme verwickelt waren. Was sagen Sie der Mehrheit der Amerikaner, die glauben, dass der Präsident korrupt ist?“

„Der Präsident hat darüber bereits gesprochen. Für diese Anschuldigungen gibt es keine Beweise. Sie können sich für einen Kommentar an das FBI wenden“, antwortete John Kirby.

Die Antwort des FBI ist wage. Es interessiert sich mehr für den anderen Präsidenten – den ehemaligen -, damit er nicht auch der nächste Präsident der USA wird. Gegen Trump laufen mehrere Verfahren, aber er hofft trotzdem, wieder ins Weiße Haus zu kommen. Er verspricht, als erstes das Ukraine-Problem zu lösen: „Ich will nicht, dass dieser Krieg weitergeht. Ich werde diesen Krieg beenden, merken Sie sich meine Worte, in 24 Stunden.“

Der amtierende Herr des Weißen Hauses wird weder aufhören noch das Tempo drosseln. Bei der Abschlussfeier versprach er den jungen Offizieren, dass die NATO weiter expandieren werde: „Die USA haben die Welt um sich geschart. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir verteidigen die Werte, die dem amerikanischen Volk so wichtig sind. Die NATO ist energischer und geeinter geworden. Mit dem baldigen Beitritt Finnlands und Schwedens wird das Bündnis noch stärker. Das wird geschehen. Das verspreche ich Ihnen.“

Sie kämpfen gemeinsam, sie feiern gemeinsam. Der progressive Westen hat in diesen Tagen für einen ganzen Monat Regenbogenflaggen aufgehängt. Der ganze Juni ist, auch in den USA, ein Fest für Homosexuelle, Transgender und andere Unentschlossene und Zweifler. Die Eltern Nummer Eins und Nummer Zwei nehmen ihre Kinder auf die Demos mit, damit auch sie an den Regenbogentagen teilzunehmen. Gleichzeitig verteidigten Mütter und Väter in Kalifornien eine Grundschule, in der Erstklässler Bücher erhielten, in denen es nicht um Verben oder Kommata ging, sondern um homosexuelle Beziehungen.

Die Wirksamkeit dieser Propaganda wird durch Umfragen bestätigt: 20 Prozent der amerikanischen Jugendlichen sehen sich als Teil der LGBT-Gemeinschaft. Währenddessen fällt die Geburtenrate in den USA genauso, wie die Wirtschaft und der Präsident des Landes.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen