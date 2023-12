Borrell sinngemäß: „Wollt Ihr den totalen Krieg?“

Ukraine

Zumindest offiziell folgt die Ukraine dem Vorbild Deutschlands von 1944/1945. Die ukrainische Mobilmachung nimmt Züge des deutschen "Volkssturms" an und wenn man sich Äußerungen zum Beispiel von Offiziellen aus der EU anhört, dann erinnern diese an den berühmten Aufruf "Wollt Ihr den totalen Krieg?"

Die Lage für die Ukraine ist verzweifelt, das bestreiten selbst westliche Medien nicht mehr In einem Interview mit dem Guardian war EU-Chefdiplomat sehr offen, als er sagte:

„Vielleicht ist dies der Moment, in dem wir uns der Gefahr stellen müssen, die von einer Großmacht ausgeht, die unsere Demokratie bedroht, die Europa selbst bedroht, nicht nur die Ukraine. Und wenn wir unseren Kurs nicht schnell ändern, wenn wir nicht alle unsere Kapazitäten mobilisieren, dann wird Putin das den Krieg in der Ukraine gewinnen lassen. (…) Wichtig ist, was wir tun können, um zu verhindern, dass Russland den Krieg gewinnt. Was sind wir bereit zu tun? Sind wir wirklich bereit, alles zu tun, was nötig ist? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen…“

Dass ich darin eine Parallele zu der berühmten „Sportpalastrede“ des deutschen Propagandaministers Goebbels vom Februar 1943 sehe, die er kurz nach der vernichtenden Schlacht um Stalingrad gehalten hat und in der er die Deutschen fragte „Wollt Ihr den totalen Krieg?“, mag für viele provokant klingen. Das liegt allerdings daran, dass die meisten nur diesen berühmten Satz aus der Rede kennen, aber nicht wissen, in welchem Zusammengang er gesagt wurde.

Goebbels ging in seiner Rede darauf ein, dass die britische Presse damals schrieb, die Deutschen seien kriegsmüde und nicht bereit für die Entbehrungen des Krieges. Goebbels behauptet in seiner Rede das Gegenteil und danach stellte der die Frage, ob die britische Presse recht hätte, oder ob die Deutschen bereit seien für einen totalen Krieg.

Und das ist – wenn auch mit anderen Worten formuliert – genau das, was Borrell nun gesagt hat. Auch er appelliert in seiner Aussage daran, dass Russland den Krieg, den der Westen in der Ukraine gegen Russland führt, nicht gewinnen darf. Und genauso wie Goebbels fragt er dann, ob die Europäer bereit sind, alles dafür zu tun, den Krieg zu gewinnen. Das ist – wie gesagt, nur anders formuliert – exakt das gleiche, was Goebbels in seiner berühmt-berüchtigten „Sportpalastrede“ gesagt hat. Und wie vor 80 Jahren Goebbels, so fordert heute Borrell, „alles zu tun, was nötig ist“, um den Sieg zu erringen.

Fast schon Volkssturm in der Ukraine

Am Ende des Zweiten Weltkrieges hat Hitler im sogenannten „Volkssturm“ alle deutschen Männer zwischen 16 und 60 Jahren zu den Waffen gezwungen. In der Ukraine werden inzwischen Männer bis 70 Jahren zwangsweise eingezogen, wenn sie Offiziere waren, allerdings liegt die untere Altersgrenze (noch) bei 27 Jahren, wobei das ukrainische Parlament bereits eine Herabsetzung auf 25 Jahre beschlossen hat und auch weitere Herabsetzungen im Gespräch sind. Und wie damals in Deutschland Männer auf der Straße eingezogen wurden, so passiert das in der Ukraine schon lange.

Allerdings wird das in der Ukraine gerade massiv verschärft. In Ivano-Frankowsk wurde nun mitgeteilt, dass ab dem 28. Dezember in allen Orten Kontrollposten errichtet werden, um wehrfähige Männer zwangsweise zu rekrutieren. Außerdem wurden Datenbasen behördenübergreifend zusammengelegt, um alle Männer zu finden, die sich bisher der Einberufung an die Front entziehen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow erklärte:

„In den letzten anderthalb Monaten haben wir alle Datenbanken konsolidiert. Das heißt, wir können sehen, wie viele wir in der Ukraine haben, wie viele im Ausland, wir überprüfen das zusammen mit dem Außenministerium, also haben wir diese Informationen“

Befehlsverweigerung häuft sich

Während westliche Medien und Politiker immer noch das Märchen erzählen, die ukrainischen Soldaten und die Menschen in der Ukraine seien hochmotiviert, erzählen ukrainische Generäle offen das Gegenteil. Der ukrainische Generalmajor Dmitri Martschenko beispielsweise erklärte;

„Freiwillige, die sich freiwillig den Streitkräften anschließen wollten, um Widerstand zu leisten, gibt es nicht mehr“

Aus diesem Grund, so Martschenko weiter, gehen Mitarbeiter ukrainischer Militärkommissionen auf der Suche nach potenziellen Wehrpflichtigen inzwischen in Wohnungen und in Firmen. Meldungen darüber, wie Männer auf der Straße gegen ihren Willen eingezogen werden, gibt es in der Ukraine schon lange. Inzwischen stürmen die Rekrutierer auch Fitness-Studios und dringen in Wohnungen ein, um diejenigen zu finden, die sich aus Angst vor der zwangsweisen Einberufung seit Monaten nicht mehr auf die Straße trauen. Und wie motiviert sind diese mit Gewalt zum Dienst an der Front gepressten Männer wohl?

Die Antwort auf diese Frage hat der Kommandeur des zweiten mechanisierten Bataillons der ukrainischen separaten Präsidentenbrigade Igor Gubarenko in ukrainischen Medien gegeben. Er beklagte sich über massenhafte Befehlsverweigerungen und erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht mit Befehlsverweigerern an der Front fertig werden könnten, weil diese aufgrund der ukrainischen Gesetzgebung einer Bestrafung entgingen, und er fügte hinzu, dass das ukrainische Strafrecht in dieser Hinsicht „nicht funktioniert“, da es etwa zwei Wochen bis einen Monat dauere, bis ein Soldat wegen Befehlsverweigerung strafrechtlich verfolgt wird, aber selbst dann könne der Soldat einer Bestrafung entgehen.

