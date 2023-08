Britischer Geheimdienst: Das ukrainische Unterholz ist am Misserfolg der Offensive schuld

Der Witz der Woche

Es ist kein Scherz: Der britische Geheimdienst hat allen Ernstes das Unterholz in der Ostukraine für die Probleme bei der ukrainischen Gegenoffensive verantwortlich gemacht. Was verwundert, ist, dass der Spiegel das nicht aufgegriffen hat.

Der Spiegel zitiert seit Beginn der Eskalation in der Ukraine im Februar 2022 fast täglich aus den Tagesberichten, die der Geheimdienst des britischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Das hat inzwischen einen nicht zu verachtenden Unterhaltungswert, denn seit März 2022 meldet dieser britische Geheimdienst in immer neuen Abwandlungen, dass Russland die Artilleriegeschosse und Raketen ausgehen und dass die Ukraine kurz vor dem Sieg steht. Daher lese ich Spiegel-Artikel, die sich in ihrer Überschrift oder ihrer Einleitung auf die neuesten Ergüsse aus London berufen, immer besonders gern, schließlich gibt es ansonsten derzeit nicht viel zu lachen.

Die Meldung, die der Geheimdienst des britischen Verteidigungsministeriums am 3. August veröffentlicht hat, war jedoch so dumm, dass sogar der Spiegel sie seinen Lesern gnädig verschwiegen hat, was eigentlich schade ist. Dieser britische Geheimdienst, den der Spiegel so gerne zitiert, um seine Kriegspropaganda bestehend aus frei erfundenen Schwierigkeiten der russischen Armee und angeblichen Erfolgen der ukrainischen Armee zu bestätigen, hat nämlich allen Ernstes auf X (ehemals Twitter) verkündet:

„Neuester Stand der Verteidigungsaufklärung zur Lage in der Ukraine – 03. August 2023.

Das nachwachsende Unterholz auf den Schlachtfeldern in der Südukraine ist wahrscheinlich ein Faktor, der zum allgemein langsamen Fortschreiten der Kampfhandlungen in diesem Gebiet beiträgt.

Die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Kampfzone liegen nun schon seit 18 Monaten brach und die Rückkehr von Unkraut und Sträuchern hat sich unter den warmen, feuchten Sommerbedingungen beschleunigt.

Die zusätzliche Deckung trägt zur Tarnung der russischen Verteidigungsstellungen bei und erschwert die Räumung der Minenfelder.

Obwohl das Gestrüpp auch Deckung für kleine, verdeckte Infanterieangriffe bieten kann, ist es für beide Seiten schwieriger geworden, vorzurücken.“

Wer hätte das gedacht? Im Sommer wachsen in der Ukraine Unkraut und Sträucher. Das ist aber mal eine Überraschung, vor allem, weil die Gefechte dort stattfinden, wo die sogenannte Schwarzerde ist, also die fruchtbarsten Böden der Welt.

Ich war allerdings oft genug vor Ort und weiß daher, dass der Pflanzenbewuchs dort kein militärisches Problem darstellt, vor allem im Zeitalter von Drohnen und Infrarotkameras. In Wirklichkeit werden die weiten und flachen Ackerflächen dort nur durch einzelne Baumreihen unterbrochen, die beide Seiten als einzige natürliche Deckung nutzen können.

Aber die Meldung zeigt, wie mies die militärische Lage der Ukraine sein muss, wenn sich die Briten, die sonst täglich melden, wie toll es für die Ukraine läuft und dass sie unmittelbar vor dem entscheidenden Durchbruch gegen die Russen steht, die (laut demselben Geheimdienst schon seit März 2022) keine Artilleriegeschosse und Raketen mehr haben.

Die Briten hatten sich übrigens früher schon darüber beschwert, dass die russischen Minenfelder dichter bestückt sind, als sie das vorhergesehen hätten. Das ist aber auch eine Unverschämtheit von den Russen, einfach so – und ohne die Briten zu fragen! – Minenfelder anzulegen, deren Aufbau sie zuvor nicht mit den Briten abgestimmt haben. Diese Russen, denen ist eben wirklich alles zuzutrauen!

Das passt zu einer Meldung von Mitte Juli, als die „Welt“ in einem Beitrag (siehe am Ende des Artikels) über ukrainische Soldaten berichtet hatte, die ihre deutschen Ausbilder gefragt hatten, wie man mit den Leopard-Panzern mit Minenfeldern umgeht. Die deutschen Ausbilder bewiesen ihre Kompetenz, indem sie antworteten, man fahre einfach um das Minenfeld herum.

Die Bundeswehr hat in ihren Übungen und Lehrplänen demnach allen Ernstes gegnerische Minenfelder von 100 mal 200 Meter Größe vorgesehen, um die man mit den Leopard-Panzern einfach herumfahren kann, was die ukrainischen Soldaten, die wissen, dass Minenfelder nicht einfach umfahren werden können, dann doch etwas konsterniert zurückgelassen hat.

Da sieht man es mal wieder: Die Russen kämpfen unfair, indem sie ihre Taktik nicht mit dem abstimmen, was die NATO ihren Soldaten beibringt. So geht das aber nun wirklich nicht…

