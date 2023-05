China deckt Hackerangriffe und Farbrevolutionen der CIA auf

Cyberattacken

Eine chinesische Behörde hat zusammen mit einem Cybersicherheitsunternehmen einen Bericht veröffentlicht, der neue Einblicke in bisher unbekannte Hackerangriffe der CIA und auch deren Unterstützung von Farbrevolutionen aufdeckt.

Die Meldung über den chinesischen Bericht habe ich in der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden, jedoch ist die TASS-Meldung sehr allgemein gehalten. Daher habe ich recherchiert, aber der Bericht, um den es geht, scheint nur auf chinesisch vorzuliegen, jedenfalls habe ich keine ins Englische übersetzte Fassung gefunden. Ich habe lediglich Medienberichte darüber auf Englisch gefunden.

Da ich die Meldung jedoch für interessant halte, werde ich die TASS-Meldung und einen auf Englisch veröffentlichten Artikel aus China über den chinesischen Untersuchungsbericht übersetzen. Sollte ein Leser von dem Bericht gehört haben und einen Link zu einer englischen Übersetzung haben, würde ich mich über die Zusendung des Links freuen.

Beginn der Übersetzung:

China veröffentlicht Bericht über von der CIA organisierte Cyberattacken und Farbrevolutionen

Darin heißt es, die USA hätten eine Software entwickelt, die sich leicht vor jeder Form staatlicher Überwachung verstecken kann

Der US-Geheimdienst CIA (Central Intelligence Agency) hat Hackerangriffe auf andere Länder ermöglicht und sich an der Organisation von Farbrevolutionen auf der ganzen Welt beteiligt, die mit Hilfe von Internettechnologie durchgeführt wurden. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Donnerstag vom chinesischen National Computer Virus Response Centre und dem chinesischen Cybersicherheitsunternehmen 360 veröffentlicht wurde.

Die USA haben eine Software entwickelt, die keine Telefon-, Kabel- oder Satellitenverbindung benötigt und sich leicht vor jeder Form der staatlichen Überwachung verstecken kann. Mit Hilfe dieser vernetzten Technologien hat die CIA „eine große Anzahl von Farbrevolutionen auf der ganzen Welt geplant und orchestriert“, heißt es in dem Dokument. „Über einen langen Zeitraum hinweg hat die CIA heimlich ‚friedliche Evolution‘ und ‚Farbrevolutionen‘ auf der ganzen Welt durchgeführt und sich weiterhin an Spionage und Datendiebstahl beteiligt“, heißt es in dem Bericht auf der Website der Behörde.

In dem Dokument wird festgestellt, dass die CIA hinter der Organisation der Farbrevolutionen in Georgien, Kirgisistan, der Ukraine, dem Nahen Osten und Taiwan stand. Auch in Aserbaidschan, Weißrussland, Iran, Libanon und Myanmar hätten die USA versucht, ähnliche politische Umwälzungen herbeizuführen, heißt es in dem Bericht.

Im Jahr 2020 deckte 360 eine vorher unbekannte Organisation auf, die Cyberangriffe durchführt. Die Organisation nutzte mit der CIA in Verbindung stehende Tools, um Hackerangriffe auf Ziele in China und anderen Ländern durchzuführen. Die von der CIA unterstützten Hacker haben kritische Informationsinfrastrukturen, Einrichtungen der Luft- und Raumfahrt und der Petrochemie, Forschungsinstitute, große Internetunternehmen und Regierungsbehörden angegriffen.

Ende der Übersetzung

Hier noch ein Bericht von einem chinesischen Portal zu der Meldung.

Beginn der Übersetzung:

Chinesischer Bericht enthüllt die Rolle der CIA bei Cyberangriffen

Chinas National Computer Virus Emergency Response Center und das Cybersicherheitsunternehmen 360 haben am Donnerstag gemeinsam den ersten Teil eines Untersuchungsberichts über die Cyberangriffe des US-Geheimdienstes CIA auf andere Länder, darunter China, veröffentlicht.

Im Jahr 2020 entdeckte 360 eine unbekannte Hackerorganisation, die sich auf den Diebstahl von Informationen über China und Länder in Südostasien und Europa spezialisiert hat, so der Bericht. Es wurde festgestellt, dass die Organisation Cyberangriffswaffen eingesetzt hat, die mit streng geheimen Hacking-Tools in Verbindung stehen, die in geleakten CIA-Akten namens Vault 7 erwähnt werden, darunter Viren, Malware, Zero-Day-Exploits und Malware-Fernsteuerungssysteme, so der Bericht.

Diese Angriffe gehen bereits auf das Jahr 2011 zurück und dauern noch an. Zu den Zielen gehörten wichtige Informationssystem-Infrastrukturen und Regierungsbehörden sowie Forschungsinstitute und Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Internet sowie Erdöl und Petrochemie, so 360.

Darüber hinaus entdeckte 360 bei der Untersuchung mehrerer Cyberangriffe auf Informationssysteme chinesischer Unternehmen und Organisationen eine Reihe von Cyberangriffswaffen, die den in Vault 7 erwähnten Standards und Protokollen für die Entwicklung von Malware folgen, darunter die In-Memory-Code-Ausführungsspezifikation der Network Operations Division und die kryptografischen Anforderungen der Network Operations Division.

Nur die CIA hält sich strikt an solche Standards und Protokolle, um Cyberangriffswaffen zu entwickeln, die in Internet- und Internet-der-Dinge-Anlagen auf der ganzen Welt eingebettet wurden, so der Bericht. Die CIA kann so jederzeit und überall die Kontrolle über die Informationsnetze anderer Länder erlangen und wichtige und sensible Informationen stehlen. Solche Operationen müssen natürlich durch umfangreiche finanzielle Mittel, Technologien und Humanressourcen unterstützt werden. Die USA haben faktisch einen Staat von Hackern aufgebaut, fügte 360 hinzu.

Das Unternehmen kündigte an, dass in Zukunft in anderen Teilen des Berichts detaillierte Fälle aufgedeckt werden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen