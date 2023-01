CNN: Die Ukraine ist ein Testfeld für westliche Waffen

Rüstungsindustrie

CNN hat einem ungewöhnlich ehrlichen Artikel bestätigt, was bisher als russische Propaganda bezeichnet wurde: Die Ukraine ist für die US-Rüstungsindustrie vor allem ein Testfeld für neue "Waffen und Schlachtfeldinnovationen".

Auf meiner ersten Reise in das Konflikt wurde die Gruppe Journalisten, mit der ich unterwegs war, von russischen Soldaten beschützt und ich habe mich mit dem Kommandeur der Gruppe sehr intensiv unterhalten, weil in unserem Bus mitgefahren ist und wir daher viele Stunden Zeit zum Reden hatten. Damals, Mitte März 2022, war die Lage noch so, dass die ukrainische Armee kaum Widerstand geleistet hat und die russische Armee vor allem im Süden und im Norden problemlos vorgerückt ist, dann aber den Vormarsch gestoppt hatte. Der Grund waren die damals laufenden Verhandlungen mit Kiew und die russische Hoffnung, Kiew würde einlenken, auf einen NATO-Beitritt verzichten und die Ukraine könnte ein neutrales Land ohne NATO-Präsenz werden.

Ende März hatte Kiew Moskau dann auch selbst vorgeschlagen, dass die Ukraine auf den NATO-Beitritt verzichtet, die Krim als russisch anerkennt und auch für Donezk und Lugansk eine ähnliche Lösung findet, wobei ein EU-Beitritt der Ukraine nicht ausgeschlossen wurde. Russland ging es nur um den NATO-Beitritt der Ukraine, der ausgeschlossen werden sollte.

Aber nach der Rückkehr der ukrainischen Delegation nach Kiew und einem unangekündigten Blitzbesuch des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson hat Kiew das Angebot nur wenige Tage später zurückgezogen und seitdem heißt es aus Kiew, die Entscheidung müsse auf dem Schlachtfeld herbeigeführt werden. Offensichtlich hat Johnson den Marionetten in Kiew erklärt, wo ihr Platz ist und was sie selbst entscheiden dürfen: Gar nichts.

Aber als ich Mitte März 2022 das erste Mal vor Ort war, wusste noch niemand, dass es so kommen würde und auf russischer Seite (und auch in den von Russland als befreit bezeichneten Gebieten) herrschte Optimismus, dass das Ganze schnell vorbei sein würde und dass es lediglich in Mariupol zu wirklich schweren Kämpfen kommen würde.

Der russische Offizier, mit dem ich in den Tagen vor Ort sehr ausführlich gesprochen habe, erzählte mir einige sehr interessante Dinge, denn er sagte, die NATO habe seit dem Ende des Kalten Krieges praktisch keine großen Schlachten mehr trainiert, sondern ganz auf ihre Spezialeinheiten gesetzt, die in ihren Kriegen der letzten 20 Jahre so entscheidend gewesen sind. Die NATO sei, so meinte er, derzeit gar nicht in der Lage, eine langgezogene Front mit zehntausenden Soldaten effizient zu führen, weil sie das seit fast 30 Jahren nicht mehr geübt und durchgespielt habe.

Russland hingegen habe das weiterhin getan und daher sei Russland in der Lage gewesen, so schnell eine so große Zahl an Truppen zu verlegen und auch auf einer Frontlinie von weit über tausend Kilometern zu dirigieren.

Wie CNN nun berichtet, scheint das eine durchaus zutreffende Einschätzung gewesen zu sein, denn in einem aktuellen CNN-Artikel kann man unter anderem lesen:

„Der Krieg in der Ukraine bietet den USA und ihren Verbündeten die seltene Gelegenheit zu untersuchen, wie ihre eigenen Waffensysteme unter intensivem Einsatz funktionieren – und welche Munition beide Seiten einsetzen, um in diesem heiß umkämpften modernen Krieg zu gewinnen. (…) Die Ukraine ist ‚in jeder Hinsicht ein Waffenlabor, denn keine dieser Ausrüstungen ist jemals in einem Krieg zwischen zwei industriell entwickelten Nationen eingesetzt worden‘ (…) Für das US-Militär wurde der Krieg in der Ukraine eine unglaubliche Quelle von Daten über den Nutzen seiner eigenen Systeme. (…) Die USA haben den Konflikt auch genau studiert, um Lehren daraus zu ziehen, wie ein Krieg zwischen zwei modernen Nationen im 21. Jahrhundert aussehen könnte.“

Der Kern des CNN-Artikels war jedoch, dass US-Offizielle ganz offen sagen, dass die Ukraine für sie vor allem eines ist: Ein Testfeld, auf dem sie ihre Waffen unter realen Gefechtsbedingungen erproben können. Das wurde bisher als russische Propaganda bezeichnet, obwohl viele Details der westlichen Waffenlieferungen es belegen, denn gerade moderne Waffensysteme wurden nur in kleiner Zahl an die Ukraine geliefert. Das macht aus militärischer Sicht keinen Sinn, aber das ist sehr sinnvoll, wenn man eine (neue) Waffe unter Gefechtsbedingungen testen will.

Ich habe den CNN-Artikel vollständig übersetzt, weil ich die Details darin sehr interessant fand.

Beginn der Übersetzung:

Wie die Ukraine zu einem Testfeld für westliche Waffen und Schlachtfeldinnovationen wurde

Im letzten Herbst, als die Ukraine in einer Reihe von Gegenangriffen große Teile ihres Territoriums zurückeroberte, beschoss sie die russischen Streitkräfte mit Artillerie und Raketen aus amerikanischer Produktion. Ein Teil dieser Artillerie wurde von einem selbst entwickelten Zielsystem gesteuert, das die Ukraine auf dem Schlachtfeld entwickelt hat.

Eine von der Ukraine entwickelte Software hat handelsübliche Tablet-Computer und Smartphones in ausgeklügelte Zielsysteme verwandelt, die vom ukrainischen Militär nun in großem Umfang eingesetzt werden.

Das Ergebnis ist eine App, die Satelliten- und andere nachrichtendienstliche Bilder in einen Echtzeit-Zielalgorithmus einspeist, der Einheiten in Frontnähe hilft, das Feuer auf bestimmte Ziele zu richten. Und da es sich um eine App und nicht um ein Stück Hardware handelt, lässt sie sich schnell aktualisieren und aufrüsten und steht einem breiten Spektrum von Personal zur Verfügung.

US-Offizielle, die mit dem Tool vertraut sind, sagen, dass es sich bei der Lenkung des ukrainischen Artilleriefeuers auf russische Ziele als äußerst effektiv erwiesen hat.

Die Ziel-App ist eines von Dutzenden Beispielen für Innovationen auf dem Schlachtfeld, die die Ukraine im Laufe des fast einjährigen Krieges entwickelt hat, wobei oft billige Lösungen für teure Probleme gefunden wurden.

Kleine Plastikdrohnen, die leise in der Luft schwirren, werfen Granaten und andere Munition auf russische Truppen ab. 3D-Drucker stellen jetzt Ersatzteile her, damit die Soldaten schwere Ausrüstung vor Ort reparieren können. Techniker haben gewöhnliche Pickups zu mobilen Raketenwerfern umgebaut. Ingenieure haben herausgefunden, wie man hochentwickelte US-Raketen an ältere sowjetische Kampfflugzeuge wie die MiG-29 hängen kann, um die ukrainische Luftwaffe nach neun Monaten Krieg in der Luft zu halten.

Die Ukraine hat sogar ihre eigene Schiffsabwehrwaffe, die Neptun, entwickelt, die auf sowjetischen Raketenkonstruktionen basiert und die russische Flotte aus einer Entfernung von fast 200 Meilen angreifen kann.

Dieser ukrainische Einfallsreichtum hat US-Offizielle beeindruckt, die Kiews Fähigkeit gelobt haben, „MacGyver“-Lösungen für ihre Bedürfnisse auf dem Schlachtfeld zu finden, die wichtige taktische Lücken füllen, die die größeren, anspruchsvolleren westlichen Waffen hinterlassen.

Auch wenn US-amerikanische und andere westliche Offizielle nicht immer einen genauen Einblick in die Funktionsweise der maßgeschneiderten ukrainischen Systeme haben – was zum großen Teil daran liegt, dass sie nicht vor Ort sind -, sagen sowohl Offizielle als auch Open-Source-Analysten, dass die Ukraine ein wahres Testlabor unter Gefechtsbedingungen für billige, aber effektive Lösungen geworden ist.

„Ihre Innovation ist einfach unglaublich beeindruckend“, sagte Seth Jones, Direktor des internationalen Sicherheitsprogramms am Center for Strategic and International Studies.

‘Erprobungen im realen Gefechtsumfeld’

Der Krieg in der Ukraine bietet den USA und ihren Verbündeten die seltene Gelegenheit zu untersuchen, wie ihre eigenen Waffensysteme unter intensivem Einsatz funktionieren – und welche Munition beide Seiten einsetzen, um in diesem heiß umkämpften modernen Krieg zu gewinnen. US-Operationsoffiziere und andere Militärs haben auch verfolgt, wie erfolgreich Russland billige, entbehrliche Drohnen, die beim Aufprall explodieren und vom Iran bereitgestellt werden, zur Dezimierung des ukrainischen Stromnetzes eingesetzt hat.

Die Ukraine ist „in jeder Hinsicht ein Waffenlabor, denn keine dieser Ausrüstungen ist jemals in einem Krieg zwischen zwei industriell entwickelten Nationen eingesetzt worden“, so eine mit westlichen Geheimdienstinformationen vertraute Quelle. „Es handelt sich hier um Erprobungen im realen Gefechtsumfeld.“

Für das US-Militär wurde der Krieg in der Ukraine eine unglaubliche Quelle von Daten über den Nutzen seiner eigenen Systeme.

Einige hochkarätige Systeme, die den Ukrainern zur Verfügung gestellt wurden – wie die Drohne Switchblade 300 und eine Rakete, die auf feindliche Radarsysteme zielt – haben sich auf dem Schlachtfeld als weniger effektiv erwiesen als erwartet, so ein US-Militäroffizier, der mit dem Schlachtfeld vertraut ist, als auch eine aktuelle Studie einer britischen Denkfabrik.

Doch die leichten, in den USA hergestellten M142-Mehrfachraketenwerfer (HIMARS) waren entscheidend für den Erfolg der Ukraine – auch wenn die Offiziellen wertvolle Lektionen über die Häufigkeit der Reparaturen gelernt haben, die diese Systeme bei einem so intensiven Einsatz benötigen.

Wie die Ukraine ihren begrenzten Vorrat an HIMARS-Raketen eingesetzt hat, um eine russische Kommandozentrale zu zerstören, indem sie Kommandoposten, Hauptquartiere und Nachschubdepots angriff, war ein Augenöffner, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums und fügte hinzu, dass die Militärführung das noch jahrelang studieren werde.

Eine weitere wichtige Erkenntnis betraf die Haubitze M777, eine leistungsstarke Artillerie, die ein entscheidender Bestandteil der ukrainischen Kampfkraft war. Ein anderer Beamter des Verteidigungsministeriums erklärte, dass die Läufe der Haubitzen ihre Züge verlieren, wenn zu viele Granaten in kurzer Zeit abgefeuert werden, wodurch die Artillerie ungenauer und weniger effektiv wird.

Die Ukrainer haben auch taktische Neuerungen eingeführt, die westliche Offizielle beeindruckt haben. In den ersten Wochen des Krieges stellten die ukrainischen Befehlshaber ihre Operationen so um, dass sie während des russischen Vormarschs auf Kiew kleine Gruppen abgesessener Infanteristen einsetzten. Bewaffnet mit schultermontierten Stinger- und Javelin-Raketen waren die ukrainischen Truppen in der Lage, sich ohne Infanterie an ihren Flanken an die russischen Panzer heranzuschleichen.

Die USA haben den Konflikt auch genau studiert, um Lehren daraus zu ziehen, wie ein Krieg zwischen zwei modernen Nationen im 21. Jahrhundert aussehen könnte.

„Eine Einweg-Angriffsdrohne für 10.000 Dollar“

Auch die US-amerikanischen Rüstungsunternehmen haben die neuartige Gelegenheit zur Erforschung – und Vermarktung – ihrer Systeme erkannt.

BAE Systems hat bereits angekündigt, dass der russische Erfolg mit seinen Kamikaze-Drohnen die Entwicklung eines neuen gepanzerten Kampffahrzeugs für die Armee beeinflusst hat, das die Soldaten durch eine stärkere Panzerung vor Angriffen von oben schützen soll.

Und verschiedene Teile der US-Regierung und der Industrie haben versucht, neue Systeme und Lösungen in einem Kampf zu testen, für den die Ukraine jede Hilfe brauchte, die sie bekommen konnte.

In den ersten Tagen des Konflikts schickte die National Geospatial-Intelligence Agency fünf leichte, hochauflösende Überwachungsdrohnen an das US Special Operations Command in Europa – nur für den Fall, dass sie sich in der Ukraine als nützlich erweisen könnten. Die von der Firma Hexagon hergestellten Drohnen waren nicht Teil eines so genannten Program of Record des Verteidigungsministeriums, was auf den experimentellen Charakter des Konflikts hinweist.

Der Vizeadmiral der US-Navy Robert Sharp, der damalige Leiter der National Geospatial-Intelligence Agency, prahlte sogar öffentlich damit, dass die USA einen „militärischen Partner“ in Europa auf dem System geschult hätten.

„Damit kann man unter die Wolkendecke gehen und seine eigenen [Geoinformations-]Daten sammeln“, sagte Sharp im vergangenen Frühjahr am Rande einer Satellitenkonferenz in Denver gegenüber CNN.

Trotz intensiver Bemühungen einer kleinen Gruppe von US-Offiziellen und der Industrie bleibt unklar, ob diese Drohnen jemals im Kampf eingesetzt wurden.

Izwischen erklärten mehrere Beamte aus Geheimdienst und Militär gegenüber CNN, sie hofften, dass die Entwicklung von – wie das US-Militär es nennt – „verfügbaren“ Drohnen, also von billigen Einwegwaffen, zu einer der wichtigsten Prioritäten für Verteidigungsunternehmen geworden sei.

„Ich wünschte, wir könnten eine Einweg-Angriffsdrohne für 10.000 Dollar herstellen“, sagte einer dieser Offiziellen wehmütig.

Ende der Übersetzung

