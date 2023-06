Covid-19: Die Laborthese ist bestätigt

Filmtipp

Nachdem es nun unstrittig ist, dass SARS-Cov-2 aus dem Labor in Wuhan kommt, worüber die deutschen Medien bisher gar nicht berichten, haben wir darüber spontan eine Sendung gemacht.

In den USA herrscht, auch wenn die deutschen Medien das Thema komplett verschweigen, mittlerweile weitgehende Einigkeit darüber, dass der Erreger, der Codid-19 hervorruft, aus dem Labor in Wuhan kommt. Damit kann die sogenannte „Laborthese“ als bestätigt angesehen werden, was Robert Stein und Frank Höfer von NuoViso eine Sondersendung mit mir wert war, um die Fakten noch einmal zusammenzutragen. Sollte YouTube die Sendung löschen, finden Sie sie auch hier bei NuoViso.

Gott und die Welt #13

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen