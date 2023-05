Das „glückliche“ Leben russischer „Regimekritiker“ im Westen

Russland

Mit Beginn der russischen Intervention in der Ukraine sind viele russische Regierungskritiker aus Russland ausgewandert und haben im Westen ihr Glück gesucht. Für die meisten war es ein Weg ins Vergessenwerden.

Viele in Russland bekannte Persönlichkeiten haben Russland nach Beginn der Intervention in der Ukraine verlassen und im Westen auf eine freundliche und (finanziell) angenehme Zukunft gehofft. Im Westen angekommen, haben die meisten erlebt, dass sie plötzlich ein Niemand in der Fremde geworden sind.

Ich selbst kenne das Beispiel eines Musikers, der in Petersburg Säle gefüllt hat und ein aufstrebender Star war. Heute spielt er in Kroatien als Straßenmusiker, um nicht obdachlos zu werden. Solche Beispiele gibt es viele unter den bekannten russischen Stars, die sich immer regierungskritisch verhalten haben, aber trotzdem ihre Bühnen in Russland hatten und in Russland Millionen verdient und im Ruhm gebadet haben. Inzwischen füllen Interviews mit vielen dieser ehemaligen Stars das Netz, in denen sie mehr oder weniger verzweifelt erzählen, wie leer ihr Leben ohne Ruhm ist und dass viele nun sogar echte finanzielle Probleme haben.

Mitleid erregen diese Leute in Russland keines, im Gegenteil, die Kommentare der russischen User sind hämisch.

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick schon oft über dieses Thema und das Schicksal einiger der Auswanderer berichtet. Da die Personen, um die es geht, dem deutschen Publikum unbekannt sind, habe ich diese Berichte bisher nicht übersetzt.

An diesem Sonntag ging es in dem russischen Beitrag jedoch um Michail Zygar, der früher beim oppositionellen russischen Fernsehsender TV-Rain war. Nach dem Beginn der russischen Intervention ist die Redaktion ins Baltikum gegangen, wo der Sender aufgrund der anti-russischen Politik in den Baltenstaaten umgehend verboten wurde. Russen sind dort nicht mal dann willkommen, wenn sie politisch auf der Seite der Ukraine und des Westens stehen.

Zygar darf sich nun ein paar Euro verdienen, indem er beim Spiegel ungefähr einmal die Woche einen Artikel veröffentlichen darf, in dem er den Spiegel-Lesern angeblich Russland erklärt. Keiner seiner Spiegel-Artikel war mir bisher eine Erwähnung wert, weil sie so plump, dumm und fern der russischen Wirklichkeit sind, aber da dies der Anti-Spiegel ist, konnte ich nicht umhin, den russischen Beitrag, in dem es unter anderem um Zygar ging, zu übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

„Ketchup ins Gesicht“: Das traurige Leben der ausländischen Agenten im Ausland

In der Rubrik „Kulturseite“ unserer Sendung geht es heute um jene einst heimischen Vertreter der Bohème, die „die Freiheit gewählt“ haben und im Ausland umherwandern, wobei sie sich auf die angeblich hohen Ideale von Freiheit und Gerechtigkeit berufen und erwarten, verstanden und gewürdigt zu werden, weil sie die Heimat so gut mit Dreck beworfen haben, als sie noch im Lande waren, und das auch weiterhin tun, nur eben aus dem Ausland.

Nehmen wir Michail Zygar. Wir erinnern uns an ihn als Chefredakteur des Fernsehsenders TV-Rain, der in den Westen gegangen ist und im sonnigen Portugal Hochzeit mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner gefeiert hat, dem bekannten Schauspieler Jean-Michel Scherbak. Um genau zu sein, heiratete Zygar, nachdem sein Partner – halb-Guineer, halb-Russe – ihm vor laufender Kamera einen förmlichen Antrag mit Verlobungsring gemacht hatte.

Damals schrieb Zygar: „Wir haben geheiratet. Liebe, Freiheit, Wahrheit, Glück. Es ist an der Zeit, mit der Befreiung zu beginnen und zwar mit sich selbst.“

Nun, dann ist etwas schief gegangen, und heute sieht man andere Texte: „Hallo, mein Name ist Michail Zygar, ich habe eine wichtige Nachricht.“

Die Nachricht ist, dass ihm das Geld ausgegangen ist. Es gibt keine Arbeit. Es läuft mies. Daher der Hilferuf. Wer bereit ist, „Mitglied“ und „Sponsor“ zu werden, kann Zygar helfen, das Imperium zu vernichten: „Wenn Sie außerhalb Russlands sind, können Sie Mitglied des Kanals werden. Und Sie können ein monatliches Abonnement erwerben. In diesem Fall werden Sie nicht nur Sponsor, sondern auch Teilnehmer dieses Kanals. Ich werde es sein, der mit Ihnen spricht, auf Ihre Kommentare antwortet, mit Ihnen über vergangene und zukünftige Themen diskutiert. Und natürlich werden wir gemeinsam mit Ihnen Interviews mit den größten Stars der Welt führen, aber auch mit historischen Persönlichkeiten, die Russland beeinflusst haben und vielleicht dazu führen könnten, dass das Imperium, das sterben muss, stirbt.“

Insgesamt ein erbärmlicher Eindruck. Nervöses Gestikulieren, schwammige Ziele, offensichtliche Einsamkeit, Bedeutungsverlust… Ein typisches Loser-Dasein. All das ist typisch für diejenigen, die im Westen auf der Suche nach dem Glück umherwandern.

Ein weiteres Beispiel ist Viktor Schenderovitsch. Während der Olympischen Spiele in Sotschi schrieb er, das Leben in Russland sei schlimmer als die Olympischen Spiele 1936 unter Hitler in Deutschland. Und so ging er in die freie Welt, um frische Luft zu schnappen, da er die Enge des hiesigen Lebens nicht ertragen konnte, wo er eigentlich alles hatte: Seine Bücher wurden veröffentlicht, er hat Treffen mit Lesern abgehalten, Autogramme gegeben.

Er landete in Vilnius. Und da kamen die Aktivisten mit blau-gelben Fahnen und einer Flasche Ketchup. Sie erinnerten Schenderovitsch an sein Interview vom April, in dem er sagte, dass die Ziele Russlands und der Ukraine nach dem Krieg unterschiedlich sein würden, und hinzufügte: „Das ist immer noch unser Land, sind unsere Leute, ja, betrogene, unglückliche, aber unsere Leute.“

Schenderovitsch wurde sofort in die Mirotworets-Liste aufgenommen. (Anm. d. Übers.: Die Mirotworets-Liste ist eine mit Unterstützung des ukrainischen Innenministeriums erstellte Seite, auf der eine Todesliste mit angeblichen Feinden der Ukraine veröffentlicht ist. Viele dort aufgeführte Menschen wurden danach ermordet. Auf der Seite wird ihr Foto danach mit dem Schriftzug „liquidiert“ versehen)

Das bedeutet, dass er aufpassen muss, denn er könnte umgebracht werden. Erstmal hat man ihm nur Ketchup ins Gesicht geschüttet. (Anm. d. Übers.: Schenderovitsch wurde in Vilnius von Menschen mit ukrainischen Fahnen umringt, die ihn beschimpft und ihm Ketchup ins Gesicht geschüttet haben, was auf Video festgehalten wurde)

Das Gespräch mit denen war erfolglos: „Ich habe sie getötet? Gut gemacht. Vielen Dank für den informativen Dialog. Das ist nicht das, was ich wollte. Ihr habt nichts von dem gelesen, was ich geschrieben habe. Ihr habt nichts gehört. Ihr seid leider ziemlich beschränkte Leute, ich versuche, mit euch zu reden… Leider versteht ihr nichts“, sagte Schenderovitsch zu seinen Angreifern. (Anm. d. Übers.: Das alles wurde in Vilnius gefilmt und ins Netz gestellt, wobei die Leute mit den ukrainischen Fahnen den Mann verhöhnen, der doch eigentlich für den Westen, gegen Russland und für die Ukraine ist, aber dabei geäußert hat, Russen und Ukrainer seien keine Feinde)

Dabei begann alles mit dem Pathos aus Klassikern: „Ich renne, ich schaue nicht zurück, ich schaue mich in der Welt um, wo es für das beleidigte Gefühl eine Ecke gibt. Eine Kutsche für mich, Kutsche!“ (Anm. d. Übers.: Das ist ein Zitat aus einer in Russland sehr bekannten Theater-Komödie in vier Akten von Alexander Gribojedow)

Und das ist die Fortsetzung. Ganz banal. Mit Ketchup im Gesicht.

Ende der Übersetzung

