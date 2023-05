Das Interview mit Maria Sacharowa, der Sprecherin von Lawrow

In eigener Sache

Am Donnerstag habe ich endlich das Interview mit Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministers Lawrow geführt. Hier gebe ich einen ersten Einblick.

Ich habe Mitte März berichtet, dass ich auf einer Konferenz in Moskau gewesen bin, auf der ich auch Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministers Lawrow, kennengelernt habe. Bei der Gelegenheit habe ich sie um ein Interview gebeten, das sie mir auch zugesagt hat. Das habe ich am Donnerstag endlich geführt.

Maria Sacharowa war jetzt in Petersburg zu einer Konferenz und mir wurde vorgeschlagen, das Interview am Donnerstagmorgen in dem Hotel zu führen, in dem sie abgestiegen war. Leider hat sie sich wegen anderer Termine um eine halbe Stunde verspätet, sodass von anderthalb Stunden, die vereinbart waren, nur eine Stunde zur Verfügung stand.

Während der Planung und Terminabsprache für das Interview wurde ich gefragt, welche Themen ich ansprechen wollte. Ich habe die Themen genannt und darunter war eines, von dem Sacharowas Assistent mich gebeten hat, dass ich es bitte nicht ansprechen sollte, weil die russische Position dazu noch nicht ausgearbeitet sei. Das fand ich schade, aber verständlich, denn immerhin ist Frau Sacharowa die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, weshalb sie nun einmal nur etwas z Themen sagen kann, zu denen Russland eine offizielle Position hat.

In dem kurzen Vorgespräch beim Anstecken der Mikrofone unmittelbar vor dem Interview habe ich bedauert, dass die russische Position noch nicht spruchreif ist, und Sacharowas Reaktion war überraschend: „Was? Nein! Sie sprechen alles an, was Sie wollen! Wenn ich zu einem Thema nichts sagen kann, dann sage ich das so, wie es ist. Sprechen Sie alles an, was Sie wollen.“

Ich arbeite immer spontan und hatte daher nur eine Liste mit Themen und sehr groben Stichworten für Fragen vorbereitet. Frau Sacharowa hat auf meine Fragen so ausführlich geantwortet, dass ich schnell befürchtet habe, dass die Stunde nicht ausreichen würde. Das war sehr schade, denn sie war in dem Interview ausgesprochen offen und absolut hat kein Blatt vor den Mund genommen. Sie bezeichnete den deutschen Bundeskanzler Scholz korrupt, denn die Cum-Ex-Geschichte ist in Russland allgemein bekannt. Sie hat auch sehr deutlich mit den in der EU regierenden Politikern abgerechnet und auch die EU-Führung offen als korrupt bezeichnet. Namentlich nannte sie dabei unter anderem Ursula von der Leyen, ihre 70-Milliarden-Euro-Bestellung der Pfizer-Impfstoffe für die EU und die gelöschten WhatsApp-Chats, in denen von der Leyen die Bestellung mit dem Pfizer-Chef besprochen hat. Meine persönliche Hitliste der „schönsten Korruptionsfälle“ von Uschi von der Leyen finden Sie übrigens hier.

An vielen Stellen hätte ich gerne nachgehakt, zumal sie in dem kurzen Vorgespräch, das wir geführt haben, während uns die Mikrofone angesteckt wurden, auch über die Pandemie sprechen wollte. Aber dazu kamen wir nicht mehr, denn die Stunde ist wie im Fluge vergangen.

Als ihr Assistent ihr bereits Zeichen gab, dass sie zur Konferenz müssten, brach sie das Interview mit einer Entschuldigung ab. Mir blieb nur, ihr zu sagen, dass ich das Interview sehr interessant fand und es bedauerte, dass ich nicht alle Fragen stellen konnte.

Und dann kam die Überraschung: Sie schlug vor, das Interview nach der Konferenz am Abend bei einer Tasse Kaffee fortzusetzen. Das hatte ich nicht erwartet und natürlich war ich einverstanden.

Am Abend haben wir das Interview fortgesetzt und ich habe es geschafft, alle meine Fragen zu stellen. Zeitweise wurde aus dem Interview eher ein Gespräch, denn sie stellte auch mir die eine oder andere Frage.

So kam es, dass ich demnächst ein zweiteiliges Interview von insgesamt etwa zwei Stunden Länge mit Maria Sacharowa veröffentlichen kann. Das Interview zu schneiden, zu übersetzen und zu untertiteln wird sicher etwa zwei Wochen dauern, aber ich verspreche, dass sich das Warten lohnt!

Übrigens wird dabei nichts herausgeschnitten. Schneiden müssen wir, weil drei Kameras im Einsatz waren. Überraschend war auch, dass das russische Außenministerium nicht einmal darum gebeten hat, das Material einzusehen, bevor wir es veröffentlichen. Ich wurde nur gebeten, ihnen den Veröffentlichungstermin zu nennen, wenn es soweit ist. Im Westen ist es meines Wissens normal, dass Interviews mit Ministern und deren Sprechern vor der Veröffentlichung noch einmal vorgelegt werden, um sie auf etwaige „ungeschickte“ Aussagen zu überprüfen. Hier war nichts dergleichen.

In dem Interview haben wir sehr ausführlich über viele Themen gesprochen. Ich will hier nur Beispiele nennen: Das deutsch-russische Verhältnis, das generelle Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, Korruption im Westen, westliche Medien und die Arbeit westlicher Korrespondenten in Russland, natürlich die Lage in der Ukraine und eine mögliche Lösung der Situation, die Frage von Reisen und Auswandern nach Russland, die Pandemie und noch vieles anderes.

Ach so, und natürlich ging es um 360-Grad-Wenden, Sie verstehen, wen oder was ich meine…

Das Gespräch war wirklich interessant und ich bin sicher, dass Sie dabei viel Unerwartetes hören werden, denn ich war von vielen Aussagen und vor allem von ihrer Direktheit ausgesprochen überrascht. Vieles hatte ich so noch nicht gehört, obwohl ich die Pressekonferenzen von Sacharowa, Lawrow und Putin genau verfolge. Offenbar ändert sich in der russischen Sicht gerade etwas, denn einige Aussagen von Sacharowa waren in einer Deutlichkeit formuliert, die ich bisher nicht gehört habe.

Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen. Das Interview wird hoffentlich in der Woche ab dem 22. Mai erscheinen.

Und noch ein Hinweis für alle, die keine Untertitel mögen: Sorry, ich arbeite hier im Ein-Mann-Betrieb und habe weder ein Studio, noch Synchronsprecher, noch das Geld, um beides zu besorgen. Daher wird das Interview wie üblich mit deutschen Untertiteln erscheinen.

