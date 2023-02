Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 7. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 7. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Überlegungen über „koreanisches Szenario“ und Leoparden für Kiew: Die Entwicklungen in der Ukraine

Die russische Offensive in Donezk und Saporischschja im Januar führte zur Befreiung von sieben Siedlungen, darunter Soledar, und in den Gebieten von Artjemowsk und Ugledar sind erfolgreiche Kampfhandlungen im Gange, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag.

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, wertete die Äußerungen Kiews über ein „koreanisches Szenario“ für die Aufteilung der Ukraine als ersten Schritt zur Anerkennung der aktuellen Realitäten. (Anm. d. Übers.: In Deutschland wurde darüber kaum berichtet, aber aus Kiew wurde gemeldet, die USA würden ein „koreanisches Szenario“, also eine faktische Teilung der Ukraine vorschlagen)

Die deutsche Regierung hat die Lieferung von 178 Kampfpanzern des Typs Leopard 1 an Kiew genehmigt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen setzten an diesem Tag ihre Angriffe auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte in den Regionen Donezk, Saporoschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und Süd-Donezk fort, wobei insgesamt mehr als 340 Menschen getötet wurden.

Das berichtete der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Außerdem wurden zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie der ukrainischen Streitkräfte zerstört und neun Drohnen und sieben Raketen aus Mehrfachraketenwerfern HIMARS und Uragan abgeschossen.

Schoigu über die Militäroperation

Der russische Verteidigungsminister fasste auf einer Telefonkonferenz in seinem Ministerium einige Ergebnisse der Militäroperation vom Januar zusammen.

Er wies darauf hin, dass infolge der russischen Offensive bei Donezk und Saporischschja sieben Siedlungen, darunter Soledar, befreit worden seien. Die Kampfhandlungen in den Gebieten von Artjemowsk und Ugledar „entwickeln sich erfolgreich“.

Allein im Januar verlor die Ukraine über 6.500 Männer, 26 Flugzeuge, sieben Hubschrauber, 341 gepanzerte Fahrzeuge und 40 Kampffahrzeuge mit Mehrfachraketenwerfern sowie 208 Drohnen.

Die USA und ihre Verbündeten versuchen, den Konflikt so lange wie möglich zu verlängern. Sie versorgen Kiew mit schweren Offensivwaffen und rufen offen zur Einnahme von russischem Territorium auf. „Faktisch ziehen diese Schritte die NATO-Länder in den Konflikt hinein und können zu einer unvorhersehbaren Eskalation führen“, betonte Schoigu. Er fügte hinzu, dass die russischen Truppen „weiterhin alle an Kiew gelieferten Waffen und Ausrüstungen sowohl auf den Lieferwegen als auch in den Kampfstellungen zermahlen.“

„Koreanisches Szenario“

Medwedew bezeichnete Äußerungen in Kiew, wonach der Westen angeblich bereit sei, die Ukraine „nach dem koreanischen Szenario“ zu teilen, als ersten Schritt zur Anerkennung der aktuellen Realitäten.

„Es ist klar, dass das Gerede über das ‚koreanische Szenario‘ nur Wunschdenken ist. Nach dem Motto, wir, der verbleibende Teil der Ukraine, werden unter westlicher Kontrolle und westlichem Schutz stehen. Und dann werden wir das Niveau von Südkorea erreichen. Und auch, es gäbe eine gewisse Hoffnung auf Wiedervereinigung mit den ehemaligen Gebieten“, schrieb der Politiker in seinem Telegramm-Kanal. „In Kiew“, so Medwedew, „wird schüchtern die These vertreten, dass es keine Wiedervereinigung geben kann. Im besten Fall eine Aufteilung. Aber im Grunde ist das der erste Schritt zum Akzeptieren der entstandenen Realitäten.“

Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Gallup durchgeführten Umfrage sind 41 Prozent der Anhänger der Republikaner und 16 Prozent der Amerikaner, die die Demokraten unterstützen, der Ansicht, dass die Ukraine die Idee der Rückgabe einiger Gebiete aufgeben sollte, um den Konflikt zu beenden. Darüber hinaus ist mehr als die Hälfte der Vertreter der Republikanischen Partei der Meinung, dass Washington „zu viel“ für Kiew tut und dass die Finanzierung eingestellt werden sollte.

Waffen für Kiew

Die deutsche Regierung hat die Lieferung von 178 Kampfpanzern des Typs Leopard 1 an die Ukraine genehmigt, berichtet der Spiegel. Demnach wird die Lieferung aus den Beständen der Industrie erfolgen.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will noch in diesem Jahr 20 bis 25 Leopard-1-Panzer nach Kiew liefern, wie Firmenchef Armin Papperger mitteilte. „Die verbleibenden 88 [Panzer], die wir haben, werden nächstes Jahr geliefert“, wird er von Reuters zitiert.

Ausgemusterte dänische Leopard 1A5-Panzer werden in die Ukraine geliefert, berichtet der dänische Rundfunk. Berichten zufolge werden die ersten Panzer innerhalb weniger Monate in der Ukraine eintreffen. Laut dem Fernsehsender TV2 handelt es sich um 99 Panzer.

Streit über die Neutralität

Schweizer Parlamentarier diskutieren aktiv über mögliche Waffenlieferungen an Kiew, was dazu führen kann, dass das Land seine traditionelle Neutralität aufgibt, wie Reuters berichtet. Laut Reuters werden die Forderungen europäischer Staaten nach Waffenlieferungen an die Ukraine immer lauter, und die Schweizer Parlamentarier sahen sich gezwungen, darauf zu reagieren. Die Agentur zitierte den Vorsitzenden der Freien Demokratischen Partei, Thierry Burkart, der der Regierung den Vorschlag unterbreitete, um die Wiederausfuhr von Waffen in Länder zu erlauben, die ähnliche demokratische Werte vertreten.

„Die Genehmigung von Waffenlieferungen in ein Land, das sich in einem bewaffneten Konflikt befindet, <…> zerstört die Grundlagen für Frieden und Wohlstand in unserem Land“, erklärte David Zuberbüller, Abgeordneter der Schweizerischen Volkspartei. Und Marionne Schlatter von der Grünen Partei sagte, dass die Erlaubnis von Waffenlieferungen an die Ukraine die Schweiz auf eine „schiefe Bahn“ bringen und zur Aufhebung aller Beschränkungen führen würde, was mit der Neutralität des Landes unvereinbar wäre.

Neue Ernennungen

Das ukrainische Parlament hat Igor Klymenko als Innenminister bestätigt. Er hatte das Amt des Innenministers seit dem 18. Januar inne, als der ehemalige Minister Denys Monastyrsky und mehrere andere hochrangige Beamte des Innenministeriums bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kamen.

Das Parlament bestätigte auch Vasily Maljuk als Leiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Er wurde am 18. Juli letzten Jahres zum amtierenden Leiter des ukrainischen Geheimdienstes ernannt. Der frühere Leiter des Geheimdienstes, Iwan Bakanow, wurde wegen zahlreicher angeblicher Fälle von Verrat durch Mitarbeiter der Behörde vom Dienst suspendiert

Ende der Übersetzung

