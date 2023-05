US-Luftwaffenminister Frank Kendall glaubt, dass die Lieferung dieser Flugzeuge an Kiew „bestenfalls einige Monate“ dauern wird

Die bevorstehende Übergabe von F-16-Kampfbombern durch den Westen an die Ukraine wird den Verlauf der Kriegshandlungen nicht drastisch zu Gunsten Kiews verändern. Dies erklärte der US-Luftwaffenminister Frank Kendall am Montag bei einem Treffen mit einer Gruppe von Militärbeobachtern in Washington.

„Die F-16-Kampfjets werden den Ukrainern helfen. Sie werden jedoch die Situation nicht grundlegend ändern“, sagte er. Gleichzeitig bestätigte Kendall, dass es bestenfalls ein paar Monate dauern würde, bis die Flugzeuge an die Ukraine ausgeliefert werden könnten. „Wir werden mit ihnen [der ukrainischen Regierung] und mit unseren anderen Partnern zusammenarbeiten, wie [US-Präsident Joe Biden] bereits angedeutet hat, um das weitere Vorgehen festzulegen. Es wird bestenfalls ein paar Monate dauern, bis sie [die ukrainischen Streitkräfte] über diese Ausrüstung [die F-16] verfügen. Und es müssen noch viele Details vereinbart werden, bevor wir vom jetzigen Punkt zu dem kommen, wo wir hinwollen“, sagte der Minister. „Meiner Meinung nach wird dies jedoch kein dramatischer Faktor sein, der ihre [ukrainischen] militärischen Fähigkeiten grundlegend verändern wird“, wiederholte Kendall.

Seiner Ansicht nach war „die Luftwaffe bisher kein entscheidender Faktor“ bei Russlands Militäroperation in der Ukraine. „Nun, wenn man nicht im negativen Sinne darüber spricht – in dem Sinne, dass keine der beiden Seiten in der Lage war, den Luftraum [vollständig] zu kontrollieren. Wenn die eine oder andere Seite wirklich in der Lage wäre, eine ernsthafte Kontrolle über den Luftraum zu erlangen, könnte das auf die eine oder andere Weise große Veränderungen nach sich ziehen“, glaubt der Minister.

Er stellte klar, dass er einige Stunden zuvor mit dem Generalstabschef der US-Luftwaffe, General Charles Brown, über die bevorstehenden Lieferungen von F-16-Kampfjets an Kiew gesprochen habe und dass er Kendalls Ansichten über die Bedeutung der Übergabe solcher Flugzeuge an die Ukraine teile. „Ich habe heute Morgen mit General Brown [über dieses Thema] gesprochen. Weder er noch ich glauben, dass das einen grundlegenden Wandel mit sich bringen wird“, betonte der Minister mit Blick auf die Pläne zur Lieferung der Flugzeuge an Kiew.

„Das [die Lieferung von F-16] wird ihnen [der ukrainischen Regierung] helfen. Aber sie ist kein Faktor, der die Situation grundlegend ändert“, fügte Kendall hinzu.

Auf die Frage, ob die F-16 von den USA oder anderen westlichen Ländern nach Kiew geliefert würden, antwortete er: „Ich weiß es nicht. Ich denke, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, aber wir haben uns noch nicht mit ihnen befasst.“

Entscheidungen des Westens

Biden erklärte auf einer Pressekonferenz am 21. Mai im Anschluss an den G7-Gipfel in Hiroshima, der Westen werde mit der Ausbildung ukrainischer Piloten im Umgang mit Kampfjets der vierten Generation, einschließlich der F-16, beginnen. Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, erklärte, Washington werde in den kommenden Monaten mit gleichgesinnten Staaten erörtern, welche Staaten Kiew die F-16-Jets zur Verfügung stellen werden. Er erinnerte daran, dass diese Kampfflugzeuge nach Angaben der US-Regierung nicht auf der Liste der vorrangigen Lieferungen des Westens zur Vorbereitung der Ukraine auf eine Gegenoffensive standen.

Der stellvertretende russische Außenminister Aleksandr Gruschko sagte am Samstag zu den Absichten der US-Verbündeten, die F-16 an Kiew zu liefern, dass die westlichen Länder den Weg der Eskalation im Ukraine-Konflikt weitergehen und dass Moskau das in seinen Plänen berücksichtigen wird.

Diese Meldung ist eine Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS.

