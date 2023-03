Das russische Fernsehen über Fortpflanzung ohne weibliche Eizellen

Gentechnik

Ein japanischer Wissenschaftler hat eine Methode präsentiert, mit der er Mäuse ohne eine weibliche Eizelle fortpflanzen konnte. Diese Technologie wird viele moralische Fragen aufwerfen.

Die Gentechnik schreitet mit großen Schritten voran. Nun hat ein Forscher einen Weg präsentiert, wie Eizellen aus Zellen männlicher Mäuse gezüchtet wurden, die eine Fortpflanzung ohne Beteiligung eines Weibchens möglich machen. Der Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehen hat darüber in einem kurzen Kommentar, den ich übersetzt habe, berichtet und vor den Folgen gewarnt.

Ein Japanisches Experiment könnte zu einer neuen Eugenik und einem neuen Nazismus führen

Es gibt bereits Mäuse, die von zwei Vätern gezeugt wurden, ohne dass eine Eizelle von einer Muttermaus verwendet wurde. Als die Mäuse heranwuchsen, haben sie auf natürlicher Weise gesunde Nachkommen gezeugt. Katsuhiko Hayashi, ein japanischer Forscher, hat einen Vortrag über diese Forschung gehalten. Auf dem Dritten Internationalen Symposium über die Veränderung menschlicher Genome, das vom Francis Crick Institute in London veranstaltet wurde, beeindruckte die Arbeit das Publikum, löste aber auch eine Debatte über ihre Perspektiven aus. Wenn sich die Erfahrung auf menschliches Material übertragen lässt, könnten männliche gleichgeschlechtliche Paare ohne weibliche Hilfe Kinder bekommen. Das ist die eine Seite. Andererseits verspricht die Methode, wenn sie erfolgreich ist, schwere Formen der Unfruchtbarkeit zu heilen.

Worum geht es also? Katsuhiko Hayashi ist es gelungen, aus männlichen Zellen gesunde weibliche Säugetiereier zu erzeugen. Momentan geschieht das alles bei Mäusen. Beim Menschen ist es komplizierter, aber der Wissenschaftler ist optimistisch. Er plant, innerhalb der nächsten zehn Jahre eine weibliche Eizelle aus einem Hautfragment eines Mannes zu erzeugen. Das ist eine Frage der Technologie. Ob die Menschheit dem zustimmen wird, ist noch offen.

Bislang wurde eine männliche Hautzelle mit einem männlichen XY-Chromosomensatz in eine weibliche Eizelle mit einem weiblichen XX-Chromosomensatz verwandelt. Das geschieht in einem komplizierten und mehrstufigen Prozess, aber das Prinzip ist, ein X-Chromosom aus einer anderen Zelle zu duplizieren und es in eine Zelle einzupflanzen, aus der das Y-Chromosom bereits entfernt wurde, um es durch das X-Chromosom zu ersetzen. Dann werden die neuen X-Zellen bereits in dem System gezüchtet, das die Bedingungen für das Leben in den Eierstöcken der Maus schafft. Wenn sie fertig sind, werden sie mit gesunden Spermien befruchtet, um Embryonen zu erzeugen. Als Nächstes wird eine Maus als Leihmutter eingesetzt. So ist es erst einmal einfacher. Aber die Tatsache, dass so etwas bereits möglich ist und die Blutlinie der Maus fortgesetzt wird, ist bereits ein kolossaler Erfolg.

Die Frage ist, wie die Menschheit diese neuen Möglichkeiten nutzen wird. Es gibt viele Verlockungen und Versuchungen. Zum Beispiel, auf diese Weise Menschen zu züchten. Vor 100 Jahren hat man sich zu dieser Idee hinreißen lassen und es entstand sogar eine ganze Wissenschaft, die Eugenik, zu diesem Thema. Sie endete mit dem Nationalsozialismus, der Rassenhygiene und anderen unangenehmen Dingen. Aus diesem Grund sind eugenische Praktiken in einigen Ländern der Welt verboten. Aber die Genetik boomt. Vor uns liegen also noch viele interessante Dinge.

