Der Zeitung zufolge beteiligte sich der Microsoft-Gründer nicht an der Finanzierung einer gemeinnützigen Stiftung, die der Finanzier einrichten wollte, woraufhin Epstein begann, Gates zu erpressen. Er verlangte von dem Geschäftsmann die Rückzahlung der Gelder, die er angeblich einer Russin für Studienzwecke geliehen hatte

Der Finanzier Jeffrey Epstein hat versucht, Microsoft-Gründer Bill Gates wegen seiner Affäre mit einer russischen Frau zu erpressen. Das berichtete die Washington Post am Sonntag unter Berufung auf Quellen.

Gates lernte Mila Antonova im Jahr 2010 kennen, und 2013 traf die junge Frau auf Epstein, von dem sie sich angeblich Geld für ihr Studium lieh. Im Jahr 2017, so die Zeitung, schrieb Epstein an den Microsoft-Gründer und forderte die Rückzahlung des Geldes.

Der Zeitung zufolge forderte Epstein die Rückzahlung in einem Brief, nachdem Gates sich geweigert hatte, sich an der Finanzierung einer gemeinnützigen Stiftung zu beteiligen, die der Finanzier zusammen mit der US-Bank JPMorgan Chase zu gründen versuchte. Nach Angaben eines Vertreters von Gates hat Epstein erfolglos versucht, eine frühere Beziehung zu nutzen, um dem Geschäftsmann zu drohen“, damit er Geld für die Stiftung erhält.

Epstein wurde am 6. Juli 2019 von den Strafverfolgungsbehörden des Staates New York festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gebe Beweise dafür, dass er zwischen 2002 und 2005 Besuche von Dutzenden minderjähriger Mädchen in seinem Haus in Manhattan arrangierte, von denen das jüngste 14 Jahre alt war. Zu Epsteins Freundes- und Bekanntenkreis gehörten zahlreiche amtierende und pensionierte Amtsträger nicht nur aus den USA, sondern auch aus vielen anderen Ländern, darunter ehemalige Staatsoberhäupter, große Geschäftsleute und Showbiz-Stars. Die US-Strafverfolgung gegen den Financier wurde eingestellt, nachdem er am 10. August 2019 in einer Gefängniszelle Selbstmord begangen hatte.

Gates hatte zuvor erklärt, er wolle sein gesamtes Vermögen für den Rest seines Lebens an die Gates Foundation spenden.

Diese Meldung ist eine Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS.

