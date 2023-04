Das Weiße Haus bestreitet, dass Journalisten ihre Fragen im Voraus einreichen

Halbes Dementi

Die Sprecherin des Weißen Hauses hat auf Nachfrage bestritten, dass Journalisten ihre Fragen bei Pressekonferenzen im Voraus einreichen. Allerdings war der Wortlaut des Dementis vielsagend.

Ich habe gestern über einen neuen Vorfall berichtet, bei dem US-Präsident Biden bei einer Pressekonferenz von einer Kamera mit einem Spickzettel erwischt wurde, auf dem zu sehen war, welche Journalistin als erstes eine Frage stellen würde und auch, welches Thema die Frage hatte. Darauf angesprochen hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses bestritten, dass die Journalisten ihre Fragen im Vorwege einreichen.

Allerdings war das in meinen Augen bestenfalls ein halbes Dementi, denn der Wortlaut der Antwort der Pressesprecherin war vielsagend. Damit Sie darüber selbst urteilen können, übersetze ich die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS dazu, in der die Antwort der Pressesprecherin zitiert wird.

Beginn der Übersetzung:

Das Weiße Haus bestreitet, dass Journalisten aus Bidens Pool ihre Fragen im Voraus mitteilen

Die Kontroverse wurde durch Fotos von einer Pressekonferenz am Vortag ausgelöst, auf denen ein „Spickzettel“ zu sehen ist, der von der Pressestelle des US-Präsidenten vorbereitet wurde

Das Weiße Haus behauptet, dass Reporter, die regelmäßig über US-Präsident Joe Biden berichten, seine Pressestelle nicht im Voraus über die Fragen informieren, die sie dem amerikanischen Staatschef stellen wollen.

Die Diskussion über dieses Thema fand am Donnerstag bei der regelmäßigen Pressekonferenz mit der Pressesprecherin des Weißen Hauses Carine Jean-Pierre statt. Auslöser für die Diskussion waren Fotos von Bidens Pressekonferenz mit dem koreanischen Präsidenten Yoon Seok-yeol am Vortag, auf denen in Großaufnahme ein „Spickzettel“ zu sehen war, den die Pressestelle des Weißen Hauses für den Washingtoner Staatschef vorbereitet hatte. In dem Dokument, das Biden in den Händen hielt, waren offenbar nicht nur die Reihenfolge der Fragen und die Namen und die Fotos der sie stellenden Journalisten festgehalten, sondern auch zumindest der Kern der Fragen, die sie vorbereitet hatten.

„Wir bekommen im Voraus keine konkreten Fragen. So etwas machen wir nicht“, sagte Jean-Pierre. Gleichzeitig meinte sie, dass es „völlig normal“ sei, dass Biden im Voraus darüber informiert wird, welche Reporter bei einer Pressekonferenz das Wort erhalten, „und auch über die Fragen, die sie, wie wir erwarten, stellen könnten“.

Die erste Frage, die Biden auf der Pressekonferenz am Mittwoch gestellt wurde, kam von einer Reporterin der Los Angeles Times. Sie fragte, ob die Initiativen der Regierung in Washington zur Steigerung der Produktion in den USA südkoreanischen Unternehmen und den Beziehungen zu Seoul schaden. Auf den Bildern war zu sehen, wie Biden ein kleines Stück Papier mit dem Foto und dem Namen der fraglichen Mitarbeiterin der Los Angeles Times in der Hand hielt. Auf der Karte war vermerkt, dass diese spezielle Frage die erste sein würde, und auf der Karte, die vorher geschrieben wurde, war eine Zusammenfassung des Themas.

Es ist nicht das erste Mal, dass Journalisten bei Biden auf Spickzettel dieser Art aufmerksam geworden sind. Im Juni 2022 zeigte er vor laufender Kamera versehentlich eine kleine, speziell für ihn entworfene Karte, auf der die Reihenfolge des Vorgehens bei der Veranstaltung angegeben war.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen