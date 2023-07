Der internationale Sport als politisches Instrument des Westens

Folgen der Hass-Propaganda

Die Ukrainerin Olga Charlan hatte bei der Fecht-WM einer Russin den Handschlag verwehrt und wurde disqualifiziert, weil die Regeln beim Fechten einen Handschlag nach dem Wettkampf vorschreiben. Auf Druck des Westens hat der Verband die Regeln geändert und die Entscheidung zurückgenommen.

Darüber, dass die westlichen Medien Hass-Propaganda betreiben, habe ich gerade erst berichtet. Ich wiederhole das daher jetzt nur kurz, bevor ich auf die aktuelle Meldung eingehe. Die westlichen Medien schüren mit dem, was sie als „Berichterstattung“ bezeichnen, Hass auf alle Russen und alles Russische, während die russischen Medien stets zwischen der Politik der Regierung von Staaten und den Menschen in den jeweiligen Ländern trennen.

Hass im Sport

Die Folge ist der Hass, dem Russen international pauschal ausgesetzt sind. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Posse bei der Fecht-WM. Dort gab es einen Wettkampf zwischen einer Russin und einer Ukrainerin und die Russin ging nach dem Wettkampf zur Ukrainerin, um ihr – wie im Sport üblich und beim Fechten sogar als Pflicht in den Regeln verankert – die Hand zu geben. Die Ukrainerin verweigerte jedoch den Handschlag und wurde daher kurz darauf disqualifiziert.

Wie sehr der Spiegel Hass-Propaganda betreibt, zeigt der Spiegel-Artikel über die Geschichte. Am 28. Juli berichtete der Spiegel unter der Überschrift „Eklat bei der Fecht-WM – »Genau so verhält sich die russische Armee auf dem Schlachtfeld«“ darüber und schon die Überschrift zeigt, wie offen der Spiegel Propaganda betreibt, denn anstatt zu berichten, dass sich die Ukrainerin regelwidrig verhalten hat und daher zu Recht disqualifiziert wurde, zieht der Spiegel einen Vergleich zur russischen Armee, die laut Spiegel-Berichten nur aus Barbaren besteht, um die Leser gegen die russische Sportlerin einzustimmen, die nichts verkehrt, sondern alles richtig gemacht hatte.

Der Artikel begann wie folgt:

„Anna Smirnowa schien es drauf anlegen zu wollen. Nach dem verlorenen Gefecht ging die russische Fechterin gezielt auf die Ukrainerin Olga Charlan zu.“

Worauf hat es die Russin „angelegt“? Sie hat nur getan, was die Regeln verlangen, aber der Spiegel stellt das als Provokation dar. Kann man noch deutlicher zeigen, dass der Spiegel, der sich selbst als „Nachrichtenmagazin“ bezeichnet, zu einer reinen Propaganda-Schleuder verkommen ist?

Der pauschale Hass auf alles Russische

Danach schreibt der Spiegel:

„Kurz danach folgte die Disqualifikation – für die Ukrainerin. Aus Unsportlichkeit, weil sie die Hand verweigert hatte. Einer Sportlerin, deren Land seit mehr als einem Jahr Krieg gegen das ihre führt. Als sei es die Russin, der hier Unrecht geschieht.“

Was hat „der Krieg“ mit dem Sport zu tun? Was kann die russische Sportlerin dafür? Gibt es im Sport nun Sippenhaft, in der Sportler für das verantwortlich gemacht haben, was andere tun? Ja, die gibt es mittlerweile.

Dabei stellt sich eine Frage: Haben vietnamesische, irakische, libysche und so weiter Sportler US-Sportlern bei sportlichen Wettkämpfen etwa den Handschlag verweigert? Natürlich nicht, weil nur die westliche Propaganda (und der Spiegel zeigt das hier exemplarisch auf) pauschal alle Menschen eines anderen Landes zu verteufelt. Aber was kann eine Sportlerin für die Politik ihrer Regierung?

Der Vorfall, und auch die westliche Berichterstattung darüber, bestätigt ein weiteres Mal, dass die russische Regierung recht hat, wenn sie davon spricht, dass Russland gegen den widererstarkten Faschismus, gegen Nazis, kämpft. Es ist die beste Tradition des Dritten Reiches, den verteufelten „Untermenschen“ nicht die Hand zu reichen. Alle Juden wurden von den Nazis pauschal für alle Übel verantwortlich gemacht, die Mitglieder des jüdischen Volkes irgendwo auf der Welt tatsächlich oder angeblich begangen hatten.

Genau das erleben wir im Westen gerade gegenüber den Russen. Selbst wenn sich eine russische Sportlerin vollkommen korrekt verhält und die Ukrainerin die geltenden Regeln bricht, wird stattdessen auf die angeblichen Untaten der russischen Regierung verwiesen, die der Ukrainerin jedes Recht gibt, die Regeln zu brechen und die Russin wird sogar für vollkommen korrektes Verhalten runtergemacht.

Hass-Propaganda im Spiegel

Um zu untermauern, dass die Russin Schuld ist, lässt der Spiegel danach ausführlich eine deutsche Fechterin zu Wort kommen, die natürlich ganz und gar auf Seiten der Ukraine steht.

Und als wäre das noch nicht genug, darf danach auch noch der ukrainische Außenminister zu Wort kommen (was hat der eigentlich mit der Fecht-WM zu tun?) und der Spiegel schreibt:

„Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba meinte : »Anna Smirnowa verlor den fairen Wettbewerb und beschloss, mit der Handshake-Show schmutzig zu spielen. Genau so verhält sich die russische Armee auf dem Schlachtfeld.«“

Was hat diese Kriegspropaganda eigentlich in einem Artikel über Sport verloren?

Und auch den Kiewer Bürgermeister Klitschko zitierte der Spiegel:

„Kharlan habe sich geweigert, einer »falschen ›neutralen‹ Athletin« »die blutige Hand zu schütteln«, schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko“

Da ist er wieder, der pauschale Hass, den der Spiegel verbreitet, indem er solche Zitate übernimmt und in seinem Artikel unterstützt. Wieso soll die russische Sportlerin eine „blutige Hand“ haben? Hat sie jemanden getötet, jemandem etwas getan? Nein, aber das, was der Klitschko, Kuleba und der Spiegel tun, ist exakt das Vorgehen, mit dem die Nazi-Hetzblätter gegen Juden und andere „Untermenschen“ gehetzt haben. Und es ist sogar das gleiche Vokabular.

Die Macht des Westens vernichtet den fairen Sport

Sport soll Völkerverständigung unterstützen, darum ist Fairness besonders wichtig. Und Völkerverständigung ist immer dann besonders wichtig, wenn es Streit gibt. Wenn sich sowieso alle lieb haben, ist Völkerverständigung kein Kunststück. Gerade jetzt hätte der Sport die Aufgabe, Gräben zu schließen und nicht, sie zu vertiefen. So war es zumindest bisher.

Aber heute ist alles anders, denn es ist dem Westen gelungen, in den internationalen Sportverbänden seine Vertreter an Schlüsselstellen zu installieren, weshalb Russland und Weißrussland aus politischen Gründen von Wettkämpfen ausgeschlossen wurden und ihre Sportler bestenfalls noch als neutrale Sportler antreten dürfen.

Wie mächtig der Westen dabei ist, zeigte sich schon am nächsten Tag, denn der Fechtverband änderte kurzerhand seine Regeln, schaffte den obligatorischen Handschlag ab und nahm die Disqualifikation der Ukrainerin zurück. Der Spiegel berichtete über die neuen Regeln:

„FIE-Exekutivkomitee-Mitglied Bruno Gares zufolge soll der Handschlag künftig durch einen einfachen Gruß ersetzt werden: »Am Ende des Kampfes kehren die Athleten in eine En-Garde-Position zurück und grüßen ihre Gegner, den Kampfrichter und das Publikum mit ihren Waffen. Dies ist das Ende des Kampfes«, zitierte die Stellungnahme gegenüber dem SPIEGEL den Funktionär.“

Damit wurde die Idee der sportlichen Fairness und der Völkerverständigung, der der Sport mal dienen sollte, vom Westen ein weiteres Mal vergewaltigt. Der von den westlichen Medien gesäte Hass hat seine Früchte getragen.

Und die gesamte russische Welt hat eine weitere Bestätigung dafür bekommen, dass im Westen der gleiche Faschismus wieder sein Haupt erhoben hat, den man 1945 für besiegt gehalten hat.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



