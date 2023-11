Zerfallserscheinungen in Kiew

Der Machtkampf in der Ukraine zwischen Präsident Selensky und Armeechef Saluzhny wird immer offener ausgetragen. Der Riss geht sogar durch Selenskys eigene Regierungspartei.

Vor einigen Tagen habe ich bereits über den Streit zwischen Präsident Selensky und Armeechef Saluzhny in Kiew berichtet, der immer offener ausgetragen wird. Inzwischen gibt es eine Fortsetzung der Geschichte.

David Arahamiya, Fraktionsvorsitzender der Pro-Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ in der Werchowna Rada, hat in einem Interview erzählt, dass Boris Johnson bei seinem Besuch am 9. April 2022 in Kiew Selensky dazu gebracht hat, den schon ausgehandelten Frieden mit Russland abzulehnen. Das war auch Thema in der letzten Folge von Anti-Spiegel-TV, in der wir gezeigt haben, zu welchen günstigen Bedingungen Kiew damals einen Frieden hätte bekommen können. Viel mehr als einen Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft wollte Russland nicht, es war sogar bereit, den EU-Beitritt der Ukraine zu fördern.

Was Arahamiya mit dem Eingeständnis bezweckt hat, ist Spekulation, aber sollte der ukrainischen Öffentlichkeit bewusst werden, dass es bereits im April 2022 einen Frieden zu guten Bedingungen hätte geben können, die heute nicht mehr realistisch sind, was bedeuten würde, dass hunderttausende ukrainische Soldaten noch leben könnten, und dass es Selensky war, der das abgelehnt hat, dann dürfte es viele Ukrainer geben, die ganz und gar nicht gut auf Selensky zu sprechen sind. Das Eingeständnis von Arahamiya war also entweder dumm oder gegen Selensky gerichtet.

Die ukrainische Abgeordnete Mariana Besuglaja, ebenfalls von Selenskys Partei, forderte wegen eines „fehlenden Aktionsplans für 2024“ den Rücktritt von Armeechef Saluzhny. Wenn die militärische Führung kein Konzept für 2024 vorlegen könne und alle ihre Vorschläge zur Mobilmachung darauf hinausliefen, dass mehr Leute gebraucht würden, ohne Vorschläge für Änderungen im System der ukrainischen Streitkräfte zu machen, „dann sollte diese Führung gehen“, schrieb sie auf Telegram.

Arahamiya hatte sich einige Tage zuvor ähnlich geäußert und erklärt, es sei Sache der Armeeführung, einen Plan für die Mobilmachung und auch für die Rotation der teilweise seit anderthalb ununterbrochen kämpfenden ukrainischen Soldaten zu erarbeiten. So einen Plan gibt es jedoch nicht.

Interessanterweise verurteilte Fjodor Venyslavsky, Selenskys Vertreter in der Werchowna Rada, Besuglajas Äußerungen und erklärte, dass ihre Anwesenheit im Rada-Ausschuss für nationale Sicherheit und Verteidigung „die nationale Sicherheit der Ukraine gefährden könnte“. Da auch Venyslavsky von der Präsidentenpartei Diener des Volkes ist, wird offenbar, dass es offenbar auch innerhalb der Selensky-Partei Streit gibt.

Vor dem Hintergrund des katastrophalen Scheiterns der Gegenoffensive, der ausgelaufenen und nun fehlenden US-Finanzierung, der Ungewissheit über die Finanzierung aus der EU für 2024, der Blockade ukrainischer Lastwagen an der polnischen Grenze, der Wahlsiege von Gegnern der Hilfen für Kiew in der EU – es sei nur an die Wahlen in der Slowakei und den Niederlanden erinnert – und den anstehenden Europawahlen scheint Selenskys Team auseinanderzubrechen. Offenbar machen sich dort schon viele über die Zeit nach Selensky Gedanken und testen aus, was machbar ist, um auch nach einem Machtwechsel in der Nähe Macht und den Futtertrögen zu bleiben.

Arahamiya hat erklärt, dass es im Falle von Friedensverhandlungen mit Russland, bei denen die Ukraine zu Gebietsabtretungen gezwungen ist, seiner Meinung nach ein Referendum über diese Frage abgehalten werden solle. Wenn wir das zu seiner aktuellen Äußerung über den abgelehnten Frieden vom April 2022 hinzunehmen, dann könnte das der Versuch sein, die Verantwortung für die von ihm mit getragenen Entscheidungen, die die Ukraine in die Katastrophe Katastrophe geführt haben, allein auf Selensky abzuwälzen.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Alexej Danilow, gilt in Kiew als einer der mächtigsten Leute hinter den Kulissen. Er verhält sich in dem Streit in der Öffentlichkeit bisher neutral und erklärte im Gespräch mit der Times, dass die Spaltung zwischen Selensky und Sluzhny das Werk von „Putins schlafenden Spionen“ sei. Demnach „versuchen russische Agenten“, die „sogenannten Spannungen zwischen Selensky und Saluzhny auszunutzen“. Sie würden „falsche Erzählungen verbreiten, um einen Keil zwischen die politische und die militärische Führung zu treiben“.

Man kann wohl derzeit nur eines über die politische Lage in Kiew sagen: Die Lage ist vollkommen chaotisch und es ist schwer zu prognostizieren, wie es ausgeht. Aber es ist offensichtlich, dass in Kiew ein Machtkampf entbrannt ist und dass einige anscheinend vorsichtshalber schon mal versuchen, die Schuld für die hunderttausenden sinnlos gestorbenen Soldaten alleine auf Selensky zu schieben, während andere versuchen, Saluzhny kalt zu stellen.

