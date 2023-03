Der Spiegel fragt: „Ist die Gaskrise endgültig vorbei?“

Entlarvender Artikel

Der Spiegel hat einen Artikel zur Gaskrise veröffentlicht, der die Leser beruhigen soll. Allerdings steht zwischen den Zeilen deutlich zu lesen, dass die deutsche Wirtschaft gerade vor die Hunde geht und dass die Gaskrise ein Dauerzustand ist.

Der Spiegel hat einen Artikel mit der Überschrift „Volle Speicher, fallende Preise – Ist die Gaskrise jetzt endgültig vorbei?“ veröffentlicht, der die Leser beruhigen soll. Die Einleitung klingt so:

„Die kalte Jahreszeit endet, und von Gasmangel ist keine Spur in Deutschland. Die Speicher sind voll, die Preise fallen: Warum es trotzdem für Endverbraucher noch mal richtig teuer werden könnte.“

Die Gaskrise ist zwar nicht ganz vorbei, aber ernsthafte Probleme gibt es nicht, die Regierung hat es unter Kontrolle – so würde ich die Grundaussage des Artikels zusammenfassen. Der Artikel ganz offensichtlich für Leute geschrieben, die keine Ahnung von der Materie haben, was ja auch in Ordnung ist. Nur sollte man dann auch das ganze Bild aufzeigen. Das jedoch tut der Spiegel nicht, sondern er desinformiert durch Weglassen entscheidender Informationen.

Das wollen wir uns im Detail anschauen.

Der Spiegel-Artikel beginnt mit der guten Nachricht: Die Katastrophe im Winter ist ausgeblieben, die Gasspeicher sind zum Ende des Winters so voll, wie selten in der Vergangenheit, alles ist gut. Zumindest fast, denn der Spiegel sagt auch, dass die Preise für Strom und Heizung sehr hoch sind und erst einmal hoch bleiben. Dann verspricht der Spiegel, auf die wichtigsten Fragen zu dem Thema zu antworten. Ich zitiere hier die im Spiegel genannten Punkte und gehe auf seine Antworten ein.

Mildes Wetter

Vollkommen zu recht ist das erste, was der Spiegel dabei erwähnt, dass der Winter extrem mild war. Der Spiegel sagt es zwar nicht so deutlich, aber das ist der wohl wichtigste Grund, warum die sogar von der Bundesregierung erwartete Katastrophe mit (zumindest zeitweisen) Abschaltungen von Strom und Heizung ausgeblieben ist. Dass die Katastrophe im Winter ausgeblieben ist, war also de facto reines Glück.

Ein weiterer Punkt, den man dabei auch erwähnen müsste, ist, dass Deutschland und die EU vermehrt auf Kohle zur Stromerzeugung gesetzt haben, um die Gasreserven im Winter zu schonen. Das Wort „Kohle“ kommt in dem Spiegel-Artikel allerdings nicht einmal vor – offensichtlich soll der Spiegel-Leser möglichst nicht erfahren, zu welchem Preis der Gasverbrauch gesenkt wurde, denn der Spiegel-Leser glaubt ja fest an den angeblich menschengemachten Klimawandel und den daraus folgenden, unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang.

Hohe Preise – hohe Einsparungen

Als erstes stellt die Spiegel beim Thema Einsparungen fest, dass die Börsenpreise für Gas immer noch extrem hoch sind, auch wenn sie im Laufe des Winters gefallen sind. Dass sie unter die Marke von 100 Euro pro Megawattstunde gefallen sind, klingt im Spiegel-Artikel wie ein Erfolg, allerdings erwähnt der Spiegel auch, dass Gas früher selten mehr als 40 Euro pro Megawattstunde gekostet hat.

Zur Veranschaulichung des Problems zeige ich hier die Entwicklung der Gaspreise auf.

Das ist das Problem, das der Spiegel aber nicht nur umschifft, sondern sogar schönredet: Die Energiepreise werden dauerhaft hoch bleiben. Von nun an werden sie zwei bis dreimal so hoch sein, wie früher.

Diese Kosten vernichten den früheren Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft und sorgen dafür, dass auch die Kosten für private Haushalte dauerhaft sehr hoch bleiben. Als Alternative könnte die Bundesregierung die Preiserhöhungen dauerhaft durch Subventionen auffangen, aber das würde die Staatsverschuldung dauerhaft explodieren lassen. Die hohen Energiepreise, die durch die Russland-Sanktionen und den Verzicht auf billiges Gas und Öl aus Russland entstanden sind, sind ein echtes Problem, das bisher durch massive Erhöhungen der Staatsverschuldung kaschiert wird.

Der Spiegel redet das jedoch schön:

„Dies führte dazu, dass Betriebe das Gas durch andere Brenn- und Rohstoffe ersetzten – oder gasintensive Vorprodukte verstärkt im außereuropäischen Ausland produzieren ließen. Die BASF kündigte an, eine Ammoniak-Produktionslinie in Ludwigshafen zu schließen, womöglich für immer. Und weil Frankreichs teils marode Atomkraftwerke im Winter zum Teil doch wieder in Betrieb genommen wurden, uferte der Verbrauch von Gas zur Stromerzeugung nicht aus.“

Im Klartext hat dieser Absatz zwei Grundaussagen: Erstens, es wurde anstatt Gas mehr Kohle verfeuert (wie war das noch mit dem CO2-verursachten Weltuntergang?) und zweitens, die deutsche Wirtschaft wandert aus Deutschland ab, weil die Produktion in Deutschland zu teuer geworden ist.

In meinen Augen ist das eine Katastrophe, denn es bedeutet zwangsläufig die Deindustrialisierung Deutschlands mit den zwangsläufigen Folgen wie Arbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust. Davon aber schreibt der Spiegel kein Wort. Stattdessen formuliert der Spiegel das positiv:

„Die Einsparungen lagen meist zwischen 10 und 20 Prozent (…) Deutschland hat also nicht allein wegen der milden Witterung weniger verbraucht, sondern auch wegen zusätzlicher Einsparung in der Industrie und weil viele Menschen ihre Heizung runtergedreht haben.“

„Einsparung in der Industrie“ klingt toll, aber es ist genau das, was ich gerade erklärt habe: Die „Einsparung“ war in erster Linie die Abwanderung deutscher Industrieproduktion. Aber der Spiegel vermeidet es, das beim Namen zu nennen. Und dass „viele Menschen ihre Heizung runtergedreht haben“, klingt auch positiv. Ich allerdings finde nichts Positives daran, wenn arme Menschen in Deutschland im Winter frieren müssen, weil sie sich die Heizung nicht leisten können.

Massenhaft LNG

Der Spiegel freut sich über den Anstieg der LNG-Importe:

„Dass Russlands Gasexporte im Laufe des Jahres 2022 um mehr als 80 Prozent sanken, kompensierten die Europäer zumindest zum Teil durch andere Lieferanten. Vor allem durch Importe von Flüssigerdgas, die sich mehr als verdoppelten sowie etwas erhöhte Lieferungen aus Norwegen“

Erstens stimmt es: Die Gasimporte aus Russland konnten (und können) durch LNG nicht vollständig ersetzt werden, weil es nicht genug LNG auf den Weltmärkten gibt. Deshalb wurde die Kohleverfeuerung zur Stromerzeugung in Deutschland und Europa massiv erhöht, obwohl die ganze Welt angeblich am angeblich CO2-begründeten Klimawandel untergeht. Aber nach der Logik des Grünen Wirtschaftsministers (und des Spiegel) ist der Weltuntergang durch den Klimawandel offenbar das kleinere Übel, russisches Gas ist viel schlimmer.

Zweitens verschweigt der Spiegel ein wichtiges Detail: Europa kauft nun viel mehr LNG in Russland. Es ist also das gleiche russische Gas, das bisher durch Pipelines gekommen ist, nur ist es nun als LNG wesentlich teurer. Die USA sind zwar der große Gewinner, sie auf sie entfallen 41 Prozent der europäischen LNG-Importe, aber auf Platz zwei folgt Russland, das seine LNG-Exporte in die EU im Jahr 2022 um fast ein Drittel gesteigert hat und auf das aktuell über 15 Prozent der europäischen LNG-Importe entfallen.

Drittens ist Norwegen tatsächlich einer der ganz großen Gewinner. Norwegen exportiert Gas am Limit und konnte seine Lieferungen nach Europa nur geringfügig erhöhen. Aber dank der gestiegenen Preise bekommt Norwegen nun drei Mal so viel Geld für die fast gleiche Menge Gas. Allerdings ist Norwegen keine Lösung der Gaskrise, denn die norwegischen Gasquellen versiegen und die Gasförderung ist rückläufig.

Unterm Strich bedeutet der oben zitierte Absatz zum Thema „massenhaft LNG“ aus dem Spiegel-Artikel, dass Gas teurer geworden ist und teurer bleibt, und dass das russische Gas nicht ersetzt werden kann, sondern vermehrt andere Energieträger zur Stromerzeugung verfeuert werden müssen. Womit wir wieder bei der Kohle wären, die verstärkt verfeuert wird, aber wir wissen ja inzwischen, dass der angebliche Klimawandel-bedingte Weltuntergang weniger schlimm ist, als russisches Gas zu kaufen.

Übrigens gibt es bei dem Thema noch ein sehr interessantes Detail in dem Spiegel-Artikel, denn er verschweigt, dass die USA der Hauptprofiteur der Situation sind. In einer dazu gezeigten Grafik kann man die europäischen Gasimporte anschauen, wobei man die Daten in der Grafik nach „LNG“, „Russland“, „Norwegen“, „Algerien“ und „Sonstige“ sortieren kann. Dass die USA der große Gewinner sind, wird nicht gezeigt.

Liegt das daran, dass der Spiegel das generell verschweigen will? Oder liegt es daran, dass der Spiegel im Zusammenhang mit der Nord-Stream-Sprengung nicht daran erinnern will, weil es das Motiv der USA, die Nord Streams zu sprengen, allzu deutlich aufzeigen würde?

Sommerhamster

Die ganze Absurdität der deutschen Energiepolitik wird in diesem Abschnitt des Spiegel-Artikels deutlich, weshalb ich ihn komplett zitiere:

„Am 3. Juni begann die Firma Trading Hub Europe (THE), im Auftrag der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur massenhaft Gas aufzukaufen. Priorität war, die Speicher zu füllen. Der Preis war Nebensache. Die THE-»Hamster« erfüllten ihre Mission: Sie kauften rund fünfzig Millionen Megawattstunden ein.

Und die Speicher wurden randvoll – zu beträchtlichen Kosten. Knapp 8,7 Milliarden Euro verschlang das Kaufprogramm laut Regierungsunterlagen, die dem SPIEGEL vorliegen. Macht einen Durchschnittspreis von etwa 175 Euro je Megawattstunde.

»Deutschland hat eine Menge Gas zu den höchsten je verlangten Preisen gekauft«, sagt Tom Marzec-Manser, Marktstratege des Londoner Analysehauses ICIS. Und bei den heutigen Preisen ist dieses Erdgas nur noch etwa zwei Milliarden Euro wert.“

Zur Erinnerung: Vor der Gaskrise und den Sanktionen lag der Preis konstant unter 40 Euro pro Megawattstunde, die Bundesregierung hat die Speicher aber „zu den höchsten je verlangten Preisen“ mit Gas gefüllt, die mehr als das Vierfache der früheren Preise betrugen. Damit hat die Bundesregierung die Marktpreise sogar selbst hochgetrieben und heute ist das für 8,7 Milliarden Euro eingekaufte Gas „nur noch etwa zwei Milliarden Euro wert“.

Die Bundesregierung, also konkret das vom Kinderbuchautor und Grünen Märchenonkel Robert Habeck geführte Bundeswirtschaftsministerium, hat fast sieben Milliarden Euro aus dem Fenster geworfen. Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren galt eine Erhöhung der Mindestrenten für die ärmsten deutschen Rentner als unbezahlbar, weil sie bis zu fünf Milliarden Euro gekostet hätte.

Sogar die Spiegel-Redaktion scheint zu verstehen, dass das Gas-Kauf-Programm von Habeck kompletter Irrsinn war, denn die nächste Frage im Spiegel-Artikel lautet folgerichtig:

War der teure Großeinkauf überhaupt nötig?

Der Spiegel zitiert zu der Frage Experten, die davon reden, dass ja niemand vorhersehen konnte, dass der Winter mild würde, dass es so viel mehr LNG als erwartet geben würde, und so weiter, weshalb die Aufkäufe von Gas zu jedem Preis durchaus gerechtfertigt gewesen seien. Das klingt zum Beispiel so:

„Auch Marktexperten halten das Hamstern prinzipiell für richtig: »Wie eine Versicherung« sei das Befüllen der Speicher für Deutschlands Wirtschaft gewesen, sagt Hanns Koenig, Gasmarktexperte des Beratungshauses Aurora Energy Research, und »die 8,7 Milliarden waren die Versicherungsprämie«. Die Kosten einer Gasmangellage wären weitaus höher gewesen.“

Letzteres stimmt, allerdings wird verschwiegen, dass die Gasmangellage, wäre sie denn eingetreten, ein hausgemachtes Problem gewesen wäre. Die Gaskrise haben EU und Bundesregierung hausgemacht, indem sie selbst russisches Gas und Öl abgelehnt haben. Die Sprengung der Nord Streams hat das dann auch physisch besiegelt und die Bundesregierung zeigt keinerlei Interesse an einer Aufklärung der Explosionen

Aber das beste kommt erst noch. Der Spiegel fragt angesichts der vielen aus dem Fenster geworfenen Milliarden als nächstes:

Wer müsste diese Verluste übernehmen?

Die Kosten für diese verkorkste Politik der Hampelmänner*innen in Berlin (sorry, aber anders kann ich die wirklich nicht bezeichnen) sollen die Verbraucher tragen, wie der Spiegel schreibt:

„Vorgestreckt hat die Milliarden der Staat. Dabei soll es nach derzeitiger Gesetzeslage aber nicht bleiben. Mögliche Verluste müssten demnach die Gasverbraucher schultern: in Form einer höheren Gasspeicherumlage (…) Diese Gasspeicherumlage fällt bislang kaum ins Gewicht; pro Kilowattstunde werden zurzeit nur 0,059 Cent netto erhoben. Dieser Wert könnte sich aber vervielfachen; entsprechend würden die Verbraucherpreise steigen. Für einen Privathaushalt könnte dies Kostensteigerungen um mehr als 100 Euro per annum bedeuten.“

Aber unsere Hampelmänner*innen haben auch dafür eine mögliche Lösung, wie der Spiegel schreibt:

„Womöglich springt aber mal wieder der Staat ein. Wie zu hören ist, wird in Berlin erwogen, im Großspeicher Rehden und anderen Reservoirs gebunkerte Vorräte in eine neue nationale Gasreserve zu überführen. (…) Für die verantwortlichen Politiker hätte jenes Modell Charme: Schließlich wäre ein Gasvorrat längst nicht so ein heikles Thema wie noch höhere Verbraucherpreise.“

Damit würde – das ist das einzige, worin die Hampelmänner*innen richtig gut sind – die Auswirkung eines selbstgemachten Problems mal wieder in die Zukunft verschoben. Das bedeutet: Entweder wird das Gas aus dem „Gasvorrat“ zukünftig unter dem Preis abgegeben, zu dem es eingekauft wurde, und der Steuerzahler bleibt auf dem Milliardenverlust sitzen, oder das Gas wird eben später zu dem erhöhten Preis aus dem „Gasvorrat“ entnommen, was bedeutet, dass die Verbraucher die erhöhten Preise eben später bezahlen, wenn die Verbraucher (und Wähler!) sie nicht mehr mit der von Habeck verkorksten Politik in Verbindung bringen.

Darüber geht der Spiegel freundlich hinweg und kommt zur nächsten Frage:

Ist die Gaskrise jetzt vorbei?

Bei dieser Frage weist der Spiegel auf mögliche Probleme hin (anspringende Wirtschaft in China mit höherer Nachfrage nach LNG), freut sich aber über die hohen Speicherstände und meint, der nächste Winter würde wahrscheinlich kein Problem werden. Allerdings gibt es dabei eine Menger „Aber“, wie man auch erfährt:

„Müller bestätigt das: »Wenn wir weiter Gas sparen, die Lieferungen anhalten, die LNG-Terminals in Betrieb gehen und Petrus uns keinen Strich durch die Rechnung macht, haben wir alle Chancen, gut durch den nächsten Winter zu kommen.«“

Wieder sind Einsparungen von Gas einer Schlüssel dazu, den nächsten Winter zu überstehen. Wissen Sie noch, was „Einsparung“ bedeutet? Es bedeutet drei Dinge: Erstens abwandernde Industrie (also steigende Arbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust in Deutschland), zweitens schlecht beheizte Wohnungen für die Ärmsten in Deutschland und drittens mehr Verfeuerung von Kohle.

Die Gaskrise ist also nicht vorbei, sie ist aufgrund der erhöhten Preise für Strom im Gegenteil zu einem Dauerzustand geworden.

Viel zu viele LNG-Terminals

Der Spiegel-Artikel enthält noch eine interessante Information, denn wir erfahren dort auch:

„Selbst wenn sie einander teils ablösen oder Wasserstoff-kompatibel gebaut werden sollen, wäre der Aufbau gewaltig: 77 Milliarden Kubikmeter Kapazität pro Jahr würden so laut Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität Köln geschaffen. Obendrauf könnte Deutschland bis zu 40 Milliarden Kubikmeter aus LNG-Terminals in Nachbarländern beziehen. Zum Vergleich: Aus Russland wurden vor Kriegsbeginn etwa 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas per annum importiert.“

Im Klartext: Märchenonkel Habeck hat mehr LNG-Terminals bestellt, als gebraucht werden, obwohl diese Mengen an LNG auf den Weltmärkten gar nicht vorhanden sind. Das sollte vor allem die Wähler der Grünen interessieren, denn die Grünen, die ständig vom CO2-gemachten Weltuntergang erzählen, lassen ihren Wirtschaftsminister Habeck den Kohleverbrauch in die Höhe treiben und obwohl die Grünen immer behaupten, auch kein Gas verfeuern zu wollen, setzt Habeck alles daran, zukünftig sogar mehr Gas zu importieren, als früher aus Russland gekommen ist.

Habe nur ich das Gefühl, dass Habeck die Geschichte vom CO2-gemachten Klimawandel, der den nahen Weltuntergang bedeutet, selbst nicht glaubt? Oder ist sein Hass aus Russland so groß, dass er den Weltuntergang billigend in Kauf nimmt, wenn er vorher noch Russland schaden kann?

Figuren, die Russland so sehr gehasst haben, hatten wir in der deutschen Geschichte schon. Wie das 1945 ausgegangen ist, sollte selbst den bildungsfernsten Teilen der Grünen Wählerschaft bekannt sein…

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



