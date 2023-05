Der Spiegel und die abgeschossenen Hyperschallraketen

Kriegspropaganda

Kiew meldet den Abschuss von gleich sechs russischen Hyperschallraketen vom Typ "Kinzhal" über Kiew. Westliche Medien greifen das begeistert auf. Besonders der Spiegel sticht durch Kriegspropaganda hervor. Was die deutschen Medien alles nicht berichten.

Die Nacht auf den 16. Mai war unruhig in Kiew, denn es gab einen heftigen Luftangriff. Die Ukraine hat daraufhin gemeldet, alle russischen Raketen abgeschossen zu haben. Der Spiegel schrieb unter der Überschrift „Vermeintliche »Wunderwaffe« womöglich mehrfach abgewehrt – Ukraine will Putins »Dolch« erneut unschädlich gemacht haben“ begeistert:

„Am Morgen vermeldete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, man habe nicht nur sechs iranische Drohnen des Typs Shahed-136/131 sowie drei russische Aufklärungsdrohnen unschädlich gemacht, sondern insgesamt 18 Flugkörper unterschiedlicher Bauart. Alle anfliegenden Ziele. Besonders dabei: Abgeschossen wurden demnach neben neun »Kalibr«, die von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer gestartet waren, sechs der von Russland als Wunderwaffe angepriesenen Hyperschallraketen des Typs Kinschal(»Dolch«). Diese seien zuvor von russischen MiG-31-Kampfflugzeugen gestartet worden.“

Russland hingegen meldet, alle Raketen hätten ihre Ziele erreicht. Außerdem sei auch eine Patriot-Flugabwehrbatterie von einer Kinzhal zerstört worden. Aber der Spiegel wiegelt ab und feiert stattdessen die Patriot als Wunderwaffe:

„Zwar kursiert im Netz ein Film, der einen Treffer auf eine Flugabwehrstellung der Ukrainer zeigen soll. Zudem behauptete der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag, Moskau habe mit einem Kinschal-Präzisionsschlag ein Patriot-System in Kiew vernichtet. Doch weder lässt sich die Echtheit des Films prüfen, noch gibt es andere Beweise für solch eine Aktion.

Hoffmann hat an den Behauptungen ernsthafte Zweifel: »Wäre eine Patriot-Batterie zerstört worden, würde es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich größere Anzeichen geben, die dafür sprächen.« Sein Fazit lautet daher: »Man muss sagen, dass die westliche Raketenabwehr richtig, richtig gut funktioniert hat.«“

Da stellt sich die Frage, wer recht hat – Russland oder die Ukraine?

Wieder mal ukrainische Lügen

Eines kann man schon sicher festhalten: Dass die Ukraine alle russischen Raketen abgefangen hat, ist gelogen. Mehr noch: Selbst CNN hat kurz darauf gemeldet, dass eines der Patriot-Systeme getroffen wurde. Derzeit werde der Schaden festgestellt. Es sei aber nicht zerstört worden.

Wieder einmal zeigt sich, dass die Kiewer Kriegspropaganda lügt, dass sich die Balken biegen, denn erstens wurden nicht alle russischen Raketen abgefangen und zweitens wurde tatsächlich eines der Patriot-Systeme getroffen. Ob Russland auch damit recht hat, dass es zerstört wurde, kann man nicht sagen. Aber man kann genauso wenig sagen, ob die Ukraine überhaupt etwas über Kiew abgeschossen hat.

Allerdings gibt es einen Verdacht: Möglicherweise haben die Russen einige Raketen und Drohnen „vorgeschickt“, um die Position der Patriot-Batterie festzustellen, wenn sie zu feuern beginnt. Da die Kinzhal mit Mach 8 unterwegs ist, hätte das Patriot-System keine Chance gehabt, rechtzeitig die Stellung zu wechseln, wenn die Kinzhal aus 200 oder 300 Kilometern Entfernung auf die Patriot abgefeuert wurde, denn sie würde diese Distanz in zwei bis drei Minuten zurücklegen.

Der Spiegel und seine Propaganda

Die Formulierungen im Spiegel-Artikel sind plumpe Propaganda. So schreibt der Spiegel, dass sich „die Echtheit des Films“, den die Russen präsentiert haben, nicht überprüfen lasse. Das mag stimmen, aber immerhin gibt es den Film. Und übrigens gibt es auch die Bestätigung von CNN, die der Spiegel seinen Lesern allerdings verheimlicht.

Was der Spiegel verschweigt: Aus der Ukraine gibt es nichts, was den Abschuss der Kinzhals bestätigen würde – keine Fotos, keine Videos, keine präsentierten Trümmerteile. Aber auch das muss der Spiegel-Leser ja nicht wissen, also erwähnt der Spiegel es nicht, und stellt die Meldung aus Kiew einfach als Wahrheit dar.

Außerdem erinnert der Spiegel daran, dass Kiew schon vor einigen Tagen den Abschuss einer Kinzhal gemeldet hat, obwohl die laut Russland mit der aktuellen Technik gar nicht abgefangen werden kann:

„Nach dem ersten Abschuss einer Kinschal vor rund zehn Tagen, den die USA bestätigt hatten, wären es nun Nummer zwei bis sieben von Putins viel gepriesenen Raketen, die die Ukrainer gestoppt haben. Was bedeuten würde: Der erste Abschuss war kein Zufallstreffer.“

Stimmt, der „erste Abschuss war kein Zufallstreffer“ – mehr noch: Es gab ihn gar nicht. Der Kiewer Bürgermeister hat Klitschko hat damals zwar stolz die Trümmer der angeblich abgeschossenen „Kinzhal“ präsentiert, aber das war keine Kinzhal, sondern eine Flugzeugbombe, nicht einmal eine Rakete.

Aber auch das muss der Spiegel-Leser ja nicht wissen. Der Spiegel verbreitet stattdessen weiterhin Klitschkos Lüge von der abgeschossenen „Kinzhal“.

Die Deutschen werden von ihren Medien leider dumm gehalten.

Russland lacht

In Russland schüttelt man wegen der plumpen ukrainischen Lügen nur noch den Kopf. Das war sogar im russischen Fernsehen zu sehen, denn in einer eigentlich ernsthaften Nachrichtensendung konnte man die Ironie nicht mehr zurückhalten. Russische Militärexperten sprachen davon, dass Kiew bald auch den Abschuss fliegender Gnome melden werde.

Ich habe für das deutsche Publikum hier den in Schriftform veröffentlichten Artikel zu einem russischen Fernsehbeitrag übersetzt, der anschaulich aufzeigt, wie lustig man die ukrainische Kriegspropaganda mittlerweile findet.

Beginn der Übersetzung:

Sechs auf einen Streich: Ein neuer Fake aus der Ukraine

Das russische Verteidigungsministerium hat erstmals die Zerstörung eines US-amerikanischen Flugabwehrsystems vom Typ Patriot in der Ukraine gemeldet. Es wurde in Kiew von einer Kinzhal-Rakete getroffen. Das heißt, es erwies sich – wie zu erwarten – als absolut machtlos gegen unsere Hyperschallraketen.

Aber die Erleuchteten haben natürlich ein ganz anderes Bild von den Ereignissen. Auf Betreiben der Führung der ukrainischen Streitkräfte griffen die Medien die phantastische Geschichte auf, wonach die russischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht nicht weniger als sechs „Kinzhals“ synchron auf die ukrainische Hauptstadt abgeschossen hätten. Und jede von ihnen wurde vom Patriot-System angeblich problemlos abgeschossen.

Das, so muss man vermuten, ist eine direkte Fortsetzung des vorigen aufsehenerregenden Fakes, bei dem die Propagandisten ein Fragment einer gewöhnlichen Flugzeugbombe als abgefangene Hyperschallrakete präsentiert haben. Das Ausmaß der Lügen ist danach sogar noch erheblich gewachsen. Mehr noch, die Medien des Gegners haben der Öffentlichkeit blauäugig versichert, dass die Gegner von nun an keine Angst mehr vor den „Kinzhals“ haben, obwohl die Fakten das genaue Gegenteil beweisen, wie unser Experte nun erklärt.

Sechs auf einen Streich! Das ist nicht nur ein Fake, sondern wirklich grotesk. Warum haben sie sich auf nur sechs beschränkt? Warum nicht 10 oder 15? Wenn man schon spielt, dann doch im großen Stil. Um den Geist von Kiew in Rente zu schicken, denn wozu braucht man ihn, wenn es so eine Luftabwehr gibt?! (Anm. d. Übers.: Der berühmte „Geist von Kiew“ hat vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht. Damals haben ukrainische Medien und Militärs ein ukrainisches Fliegerass gefeiert, das angeblich massenhaft russische Flugzeuge abgeschossen hat. Dabei war es offensichtlich, dass alle dazu veröffentlichten Bilder aus Videospielen stammten. Die Geschichte war frei erfunden, wurde in der Ukraine aber einige Zeit verbreitet)

Die ukrainischen Militärs und Beamten haben begonnen, energisch über ihre fantastisch erfolgreiche Leistung zu berichten. Die wichtigsten Medien der Welt, wie zum Beispiel Reuters, zitierten diese Fakes über die abgeschossenen „Kinzhals“.

Als ob er den Verlust des Patriot-Systems, das laut Reuters mehr als eine Milliarde Dollar kosten könnte, rechtfertigen wollte, listet Oberbefehlshaber Saluzhny in sozialen Netzwerken das Sortiment der angeblich abgeschossenen Raketen auf, als ob er Zigarettenetuis und Wildlederjacken zählen würde: sechs Hyperschallraketen, neun Kalibr…

Die Worte des ukrainischen Oberbefehlshabers wurden von der BBC aufgegriffen, die Informationen über 18 abgeschossene Raketen verbreitete, darunter nicht nur Iskander, sondern sogar S-400. Als ob das moderne russische Luftabwehrsystem keine anderen Aufgaben hätte.

Die Sensation mit den sechs „Kinzhals“ hat jedoch nicht geklappt. Es gibt keine Fotos oder Videobeweise – nur Angeberei mit Infografiken und Aussagen ukrainischer Militärfunktionäre. Und danach ihr betretenes Schweigen auf die Bitte um Stellungnahme zu den russischen Behauptungen, die Ziele des Nachtangriffs seien erreicht worden.

Aber dieser Strom von Lügen hat die erwartete Reaktion hervorgerufen. In sozialen Medien werden bereits Vorhersagen darüber gemacht, wie die Wrackteile der sechs abgeschossenen „Kinzhals“ aussehen werden.

Ende der Übersetzung

Die im russischen Internet umhergehenden „Vorhersagen“ darüber, wie die Wrackteile der sechs abgeschossenen „Kinzhals“ aussehen dürften, zeigen das Bild von Klitschko bei seiner Präsentation der letzten „abgeschossenen Kinzhal“ – und zwar gleich sechs Mal.

Für deutsche Medien wie den Spiegel dürfte das Beweis genug für die ukrainischen Behauptungen sein.

