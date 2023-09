Der G20-Gipfel in Neu-Delhi war ein Wendepunkt: Er bestätigte die Absicht der Länder des Globalen Südens, ihre Position zu stärken, und erinnerte den Westen an seine Versprechen und an die Unmöglichkeit, die globale Hegemonie zu halten, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Veranstaltung.

Lawrow hob besonders die Rolle Indiens bei der Veranstaltung hervor. Das Land habe „seine Aufgabe mit Ehre erfüllt und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Grundlage für die weitere Arbeit zur Demokratisierung der internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu legen.“

Die TASS hat die wichtigsten Thesen des Ministers zusammengestellt.

Der Wendepunkt-Gipfel

Auf dem G20-Treffen erinnerten die Länder des Globalen Südens an die Versprechen des Westens, „die Weltwirtschaft mit einem Interessenausgleich zu versehen“, und „forderten sehr deutlich und nachdrücklich die Berücksichtigung ihrer Interessen“. Die G20 befänden sich in einer „inneren Reform“: Die Länder des Globalen Südens „wollen ihre Rolle in den Mechanismen der Weltordnung stärken, und zwar nicht zum Nachteil des Westens“ – es sei wichtig, dass „der Westen die richtigen Schlüsse zieht“. „Alle sind daran interessiert, zusammenzuarbeiten. Aber fair zusammenzuarbeiten.“

Zwar sei „der Weg noch lang“, aber das sei die Leitlinie der Gipfelerklärung: Die Reformen des Internationalen Währungsfonds, „wo die Amerikaner für eine faire Verteilung von Quoten und Stimmen keine Blockademöglichkeit mehr haben sollten“, die WTO und der Technologietransfer in die Länder des Globalen Südens.

Um all diese Ziele zu verfolgen, wird Indien bis Ende des Jahres einen Online-Gipfel einberufen. Dieser wird voraussichtlich Ende November stattfinden.

Mögliche G20-Erweiterung

Der Beitritt der Afrikanischen Union zu den G20 „spiegelt die bestehenden Trends wider“: Die Arabische Liga und die Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) könnten das in Zukunft ebenfalls tun.

„Vielleicht wird irgendwann auch die Eurasische Wirtschaftsunion als eine dieser regional strukturierten Teilnehmer in Betracht gezogen“.

Das Ende der Hegemonie

Angesichts der Entstehung neuer Zentren der globalen Entwicklung „wird der Westen nicht in der Lage sein, der Hegemon zu bleiben“ und sollte darüber nachdenken, inwieweit er in der Lage ist, „seine Linie der Dominanz fortzusetzen“. Er sollte sich „von kolonialen Gewohnheiten befreien“.

Dem Westen ist es nicht gelungen, die G20-Erklärung zu „ukrainisieren“ (entgegen den Einschätzungen der westlichen Medien gibt es darin nicht einmal eine Andeutung auf eine „Verurteilung“ Russlands), der entsprechende Absatz ist als Aufruf zur Beendigung aller weltweiten Konflikte auf der Grundlage der Prinzipien der UN-Charta formuliert. Gleichzeitig sei „das richtige Verständnis für das, was [in der Ukraine] passiert, unter den Entwicklungsländern in den G20 offensichtlich“. „Ich bin sicher, dass auch einige unserer westlichen Kollegen alles sehr gut verstehen.“

Die westlichen Länder mussten „einer ernsthaften Änderung ihrer Position zustimmen“ und der von Russland unterstützten Aufforderung zustimmen, „die Angriffe und die Zerstörung kritischer energie- und landwirtschaftsbezogener Infrastrukturen zu stoppen“ – darunter „die Terroranschläge auf die Nord Streams, die Angriffe auf die Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa, die Angriffe auf das Wasserkraftwerk Kachowska, die ständigen Drohnenangriffe auf das Kernkraftwerk Saporoschje.“

Der russische Außenminister sagte, er habe auf dem Gipfel nicht nach Kontakten mit Vertretern westlicher Länder, einschließlich der USA, „gesucht“. „Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Diejenigen, die mit uns sprechen wollten, haben das getan. Und diejenigen, die es vorziehen, sich über diplomatische Feinheiten zu stellen, das ist ihre eigene Entscheidung“. „Wenn sie neue Gedanken hätten, hätten sie einen Weg gefunden, sie irgendwie zu vermitteln. Aber da sie das nicht tun, haben sie keine solchen Gedanken.“

Strategische Stabilität

Verhandlungen über strategische Stabilität sind derzeit unmöglich. Der START-Vertrag „wurde unter völlig anderen Bedingungen in [anderen] Beziehungen zwischen Moskau und Washington und auf internationaler Ebene geschlossen.“

Nichtsdestotrotz wird sich Russland bis zum Auslaufen des Vertrages an dessen Parameter halten, „vor allem an die Zahlen zur maximalen Anzahl relevanter Waffen.“

Die Beziehungen zu Indien

Aufgrund der Sanktionen und des sich abzeichnenden Prozesses des wechselseitigen Handels in nationalen Währungen hat die Russische Föderation „sehr viele Milliarden Rupien angehäuft, die noch keine Verwendung gefunden haben“. „Unsere indischen Freunde haben versichert, dass sie vielversprechende Bereiche vorschlagen werden, in denen sie investiert werden können.“

Die Frage der gegenseitigen Abrechnungen werde die militär-technische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern nicht beeinträchtigen, „alle Vereinbarungen, einschließlich derjenigen über die militär-technische Zusammenarbeit, bleiben in vollem Umfang in Kraft.“

Die Beziehungen zu Armenien

Russland hofft, dass die Bündnisverpflichtungen Moskaus und Jerewans „dennoch Wirkung zeigen und sich in der armenischen Außenpolitik durchsetzen werden.“ Die Entscheidung des Landes, gemeinsame Übungen mit den USA abzuhalten, sowie andere „Aktionen der armenischen Regierung“, seien „bedauerlich“. „Das haben wir gesagt.“

„Wir sehen nichts Gutes darin, dass ein aggressives NATO-Land versucht, in den Transkaukasus einzudringen“, sagte er. „Wo immer die Amerikaner auftauchen, und sie haben Hunderte von Stützpunkten auf der ganzen Welt, führt das nirgendwo zu etwas Gutem“, „im besten Fall sitzen sie ruhig da.“

Moskau kann der Behauptung, „Russland habe Berg-Karabach an Aserbaidschan übergeben“, nicht zustimmen: Sowohl Jerewan als auch Baku erklärten, dass sie „die Erklärung von Alma-Ata von 1991 anerkennen“, wonach das Autonome Gebiet Berg-Karabach Teil der Aserbaidschanischen SSR war. Die von Moskau vermittelten Vereinbarungen vom 10. November 2020 „sagen überhaupt nichts über den Status von Berg-Karabach aus, und zu diesem Zeitpunkt gingen alle drei Staatschefs davon aus, dass weitere Verhandlungen über dessen Status noch bevorstehen würden.“ „Man muss sich vor seinem eigenen Volk selbst verantworten.“

Der UN-Generalsekretär wird benutzt

Der Brief von UN-Generalsekretär António Guterres an Lawrow „erweckt den Eindruck, dass man leider wieder versucht, den Generalsekretär zu benutzen.“ „Der ganze Sinn seines Appells ist, dass man dringend den ukrainischen Teil des Getreideabkommen wieder aufnehmen soll, und dass man im Gegenzug dafür innerhalb eines Monats irgendetwas tun wird.“

Berichte über angebliche westliche Angebote, die Rosselсhozbank wieder an das SWIFT-System anzuschließen, seien unwahr: Das habe „niemand versprochen, auch nicht Herr Guterres“. „Sie versuchen, uns zu überreden, einem völlig unrealistischen Plan zuzustimmen, wonach eine Filiale der Rosselсhozbank in Luxemburg diese Funktion übernehmen soll. Aber diese Filiale hat keine Lizenz für Bankoperationen, sie hat ihre Möglichkeiten dort bereits ausgeschöpft, sie wird dort geschlossen werden.“

Russland schätzt die Bemühungen des UN-Generalsekretärs, glaubt aber, dass sie „in einer Situation, in der der Westen nur Versprechungen macht, zum Scheitern verurteilt sind.“

Die Ausarbeitung der Abschlusserklärung

Die Arbeit am Text des Dokuments war von außen nicht zu sehen: „Die Leute, die daran gearbeitet haben – das sind sowohl die Sherpa Swetlana Lukasch als auch der stellvertretende Botschafter Marat Berdjew – wurden abgeführt und eingesperrt.“ „Sie wurden irgendwo in über 100 Kilometern Entfernung eingesperrt, wie bei der Papstwahl, allerdings gab es keinen Rauch, sondern es gab, meine ich, einen sehr positiven Ausgang.“

99 Prozent der Arbeit wurde im Vorfeld des Gipfels erledigt. „Als wir hierher kamen, gab es noch ein paar letzte Feinheiten, an deren Abstimmung ich ein wenig beteiligt war, aber indirekt.“

Allen Sherpas und Vertretern der Länder könne man „für diese ehrliche Arbeit“ nur danken. „Sie kommunizieren sehr gut miteinander, das heißt, wenn der Druck da ist, können sie das.“

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

