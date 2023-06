Desinformation durch Weglassen: Wer nichts erfahren will, der liest den Spiegel

Angriff auf Kramatorsk

Die russische Armee hat einen Raketenabgriff auf ein Ziel in der unter ukrainischer Kontrolle stehenden Stadt Kramatorsk durchgeführt. Hier zeige ich, was deutsche Medien verschweigen und wie sie desinformieren.

Schauen wir uns zunächst die Fakten an. Die russische Armee hat gemeldet, dass sie in Kramatorsk einen Angriff auf einen Sammelpunkt einer ukrainischen Einheit durchgeführt hat:

„Ein zeitweiser Sammelpunkt der 56. ukrainischen motorisierten Infanteriebrigade wurde in der Stadt Kramatorsk in der Volksrepublik Donezk getroffen.“

Laut der russischen Armee galt der Angriff einem militärischen Ziel. Lässt sich das überprüfen? Ja, weil die Ukrainer so freundlich sind, Bilder in sozialen Netzwerken hochzuladen. Das Video zeigt, dass dort Ausländer waren, denn mit einem der Verletzten wird Englisch gesprochen.

Interessant ist die Tätowierung seines Freundes, der sich um ihn kümmert, denn sie identifiziert ihn aller Wahrscheinlichkeit nach als Angehörigen oder Veteran des 3. US Army Ranger Battalion.

Das bestätigt nicht nur die russische Version eines Angriffs auf einen militärischen Sammelpunkt, sondern es zeigt auch, dass sich an dem ukrainischen Sammelpunkt ehemalige (oder aktive) US-Soldaten einer Eliteeinheit aufgehalten haben, die an fast allen Kriegen und Kampfeinsätzen der USA teilgenommen hat.

Damit war das ein laut Kriegsvölkerrecht legitimes Ziel für einen russischen Angriff, denn wer seine Soldaten mitten in Wohngebieten sammelt, wie es die Ukraine hier offensichtlich getan hat, der macht diese Orte zu legitimen Zielen und missbraucht die Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Das ist eine „bewährte“ Taktik der ukrainischen Armee, über die sogar deutsche Medien vereinzelt berichtet haben.

Was deutsche Medien über den Vorfall berichten

Die deutsche „Zeit“ hat unter der Überschrift „Kramatorsk – Raketen auf den Alltag“ einen besonders propagandistischen Artikel über den Vorfall veröffentlicht. Er besteht aus elf dramatischen und sehr großen Fotos und nur neun kurzen Absätzen mit Text. Der Artikel soll den Leser nicht informieren, sondern emotionalisieren: Er soll dem deutschen Leser die schrecklichen Bilder zeigen und ihn so gegen die „bösen Russen“ aufbringen.

Der Text besteht fast nur aus Augenzeugenberichten, was die mit den Bildern gewollte Emotionalisierung der Leser noch verstärken soll. Allerdings bestätigt der Text auch, dass Soldaten unter den Opfern waren. Die waren aber natürlich nur rein zufällig dort, behauptet die „Zeit“:

„Fotograf Grzedzinski fürchtet, dass die Zahl noch deutlich höher liegen dürfte, aber die Ukraine gibt offiziell nur die Zahlen toter Zivilisten raus, und in dem Restaurant saßen viele Soldaten. Ein Augenzeuge bestätigt ZEIT ONLINE, dass auch Soldaten gestorben sind. Das Lokal liegt in einem Einkaufszentrum, es ist das größte in der Stadt. „Hier treffen sich normalerweise all die Hilfsorganisationen, Journalistinnen, Soldaten und Einheimische. Es gibt gutes Essen“, sagt er.“

Wer schießt auf Zivilisten?

Im Anschluss daran schreibt die „Zeit“ sofort, damit der Leser nicht weiter darüber nachdenkt, warum dort viele Soldaten waren:

„Damit haben russische Soldaten erneut auf Zivilisten geschossen.“

Dass die Russen nicht gezielt auf Zivilisten „schießen“, weiß jeder, der sich mit dem Konflikt beschäftigt hat. Wenn ukrainische Zivilisten bei russischen Angriffen zu Schaden kommen, dann nur, wenn sie sich an Orten aufgehalten haben, die als militärische im Sinne des internationalen Kriegsrechts aufhalten, womit wir wieder dabei sind, dass die Ukraine Zivilisten gezielt als menschlich Schutzschilde missbraucht, wenn sie einen Sammelpunkt in einem Wohngebiet errichtet.

Dass ukrainische Terrorgruppen gezielt zivile Ziele in russischen Grenzregionen wie Belgorod angreifen, haben deutsche Medien durchaus mal berichtet. Der Spiegel hat Anfang Juni unter der Überschrift „Massiver Beschuss im russischen Grenzgebiet – »Über unsere Köpfe zischten die Geschosse nur so hinweg«“ über diese ukrainischen Angriffe berichtet, die keinerlei militärischen Zielen, sondern Wohngebieten gegolten haben.

Aber in solchen Artikeln fehlt jede Kritik am Vorgehen der Ukraine, stattdessen werden die Folgen der ukrainischen Terrorangriffe sachlich (und eben nicht emotional) geschildert, nur um danach davon abzulenken und die ukrainischen Angriffe als Schwäche der russischen Armee zu bezeichnen.

Dieses Mittel er Ablenkung vom eigentlichen Thema, in aktuellen Fall davon, dass der russische Angriff auf Kramatorsk einem militärischen Ziel galt, finden wir auch in dem Artikel der „Zeit“. Dort heißt es:

„Einige vor Ort spekulieren, dass Russland das benachbarte Hotel treffen wollte, weil sich dort ausländische Kämpfer aufgehalten haben sollen. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, eine „temporäre Kommandozentrale“ getroffen zu haben.“

Danach darf der „Augenzeuge“, auf den die „Zeit“ sich beruft, also der Fotograf, der die emotionalen Fotos für den Artikel gemacht hat, sofort alles bestreiten, weil das Hotel angeblich geschlossen sei und niemand mehr dort wohne.

Propaganda für die Deutschen

Außerdem schreibt die „Zeit“:

„Russland terrorisiert die Bevölkerung in der Ukraine seit Monaten mit Angriffen auf zivile Infrastruktur. Ein Hochhaus in Dnipro am Jahresanfang, Schulen in Mykolajiw, Krankenhäuser in Cherson, Bürogebäude in Kiew, Parks in Charkiw, Ferienorte bei Odessa – das ist nur eine kleine Auswahl der Orte, an denen Krater und Trümmer und Blutlachen die Attacken bezeugten.“

Dass es sich bei den genannten Vorfällen fast ausschließlich um Vorfälle handelt, bei denen die ukrainische Luftabwehr russische Raketen abgeschossen hat, deren Trümmer dann auf diese Gebäude gefallen sind, erfährt der deutsche Leser nicht. Stattdessen entsteht beim deutschen Leser der Eindruck, dass die „bösen Russen“ gezielt auf zivile Ziele in der Ukraine schießen.

Dass es im Gegenteil die Ukraine ist, die gezielt Zivile Ziele auf russischer Seite angreift, wird nicht erwähnt. Belgorod habe ich schon erwähnt. Und auch in Donezk werden ständig zivile Ziele angegriffen, seien es Märkte, Wohnhäuser, Geburtskliniken und so weiter. Aber davon weiß der deutsche Leser nichts, weil die deutschen Medien das verschwiegen.

Alte Lügen wiederholen

Am Ende des Artikels der „Zeit“ erfahren wir noch:

„Im April 2022 schlug eine Rakete in der Nähe des Bahnhofs ein und traf eine Evakuierungsaktion. Dabei sind mindestens 50 Menschen gestorben, darunter fünf Kinder.“

Hier wiederholt die „Zeit“ eine ukrainische Lüge, die schon am Tag des Angriffes im letzten Jahr aufgeflogen ist. Der Angriff erfolgte am 9. April 2022 und im Netz tauchten viele Bilder der Raketentrümmer auf. Auf den Bildern war die Seriennummer der Rakete deutlich zu erkennen und die Seriennummer belegte, dass die Ukraine selbst den Bahnhof in Kramatorsk beschossen hat.

Kiews Taktik: Zivilisten für Propaganda töten

Wenn Sie sich fragen, warum die Ukraine Kramatorsk damals selbst beschossen haben sollte, ist die Antwort schnell gegeben. Am 29. März 2022 gab es bei Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau einen Waffenstillstand. Kiew selbst machte dabei den Vorschlag, die Krim als russisch anzuerkennen und eine Verhandlungslösung für den Donbass zu finden. Außerdem hat Kiew zugesagt, keine ausländischen Truppen mehr in seinem Land zu stationieren und nicht NATO-Mitglied zu werden.

Am 3. April 2022 erschienen die Meldungen von angeblichen Massakern der russischen Armee in Butscha, die sich jedoch schnell als False-Flag-Operation herausstellten. Dennoch wurde Butscha als russisches „Verbrechen“ bezeichnet und in den Medien breit behandelt, während die mögliche Verhandlungslösung, die nur Tage zuvor erreicht worden war, kein Thema in den Medien war.

Großbritannien ist ebenfalls nicht auf die erreichte Verhandlungslösung eingegangen, sondern hat der Ukraine stattdessen am 8. April 2022 Militärhilfe in Höhe von 100 Millionen Pfund für die Fortsetzung des Kampfes gegen Russland versprochen.

Einen Tag später, am 9. April 2022, reiste der britische Premierminister Johnson nach Kiew und sprach mit Selensky, der das ukrainische Angebot im Anschluss an diese Gespräche zurückzog und stattdessen verkündete, die Entscheidung müsse auf dem Schlachtfeld erfolgen.

Und just an dem Tag, als Selensky verkündete, dass es keine Verhandlungen mit Russland geben könne, sondern dass die Entscheidung auf dem Schlachtfeld erfolgen müsse, hat die ukrainische Armee Kramatorsk mit einer Rakete beschossen und Russland den Angriff mit 50 Toten angehängt.

Spiegel-Leser erfahren gar nichts

Es sei daran erinnert, dass der Spiegel als das führende deutsche „Nachrichtenmagazin“ gilt. Daher sollte man meinen, im Spiegel sehr viele Informationen zu finden. Früher war das auch mal so, heute hingegen liefert der Spiegel seinen Lesern weniger Informationen als die meisten anderen deutschen Medien.

Während die „Zeit“ und andere deutsche Medien zumindest über tote Soldaten in Kramatorsk und über die russische Erklärung, der Angriff habe einem militärischen Sammelpunkt gegolten, berichten (um das danach sofort als unwahr darzustellen), erfährt der Spiegel-Leser darüber gar nichts.

Im Spiegel gab es zum Beschuss von Kramatorsk zwei Meldungen. Die erste war eine Kurzmeldung im Newsticker zur Ukraine-Krise und die zweite war ein ebenfalls sehr kurzer Videobeitrag. In beiden Spiegel-Meldungen wurden die russische Erklärung, dass der Angriff einem militärischen Ziel galt, und die Tatsache, dass dort ukrainische Soldaten waren, verschwiegen. Stattdessen hat der Spiegel die Aussagen aus Kiew über „russischen Terror“ und die Aussagen schockierter Augenzeugen zitiert.

So funktioniert die deutsche Propaganda: Die Leser und Zuschauer werden mit hochemotionalen Beiträgen gegen Russland aufgehetzt und was nicht ins gewollte Bild passt, wird verschwiegen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



