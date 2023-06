Desinformation in deutschen Medien über den afrikanischen Friedensplan

Ukraine-Krise

Die afrikanischen Staaten haben einen eigenen Friedensplan ausgearbeitet und in Kiew und Moskau über den Plan gesprochen. Was deutsche Medien darüber berichtet haben, war wieder einmal Desinformation in Reinkultur.

Als ich am Abend des 17. Juni über den afrikanischen Friedensplan berichtet habe, habe ich aufgezeigt, was die deutschen Medien in dem Zusammenhang alles verschwiegen haben (zum Beispiel den Skandal um das von Polen festgesetzte Flugzeug mit den Leibwächtern des südafrikanischen Präsidenten) und auch behauptet, dass deutsche Medien über den Plan und die Besuche der hochrangigen afrikanischen Delegation in Kiew und Moskau praktisch nicht berichtet haben.

Auch letzteres stimmte, auch wenn manche Leser mir geschrieben haben, es gebe doch deutsche Berichte. Ja, aber wenn man auf die Uhrzeit von deren Veröffentlichung schaut, dann stellt man fest, dass viele der Berichte erst nach dem Erscheinen meines Artikels veröffentlicht wurden. Zu dem Zeitpunkt, als ich berichtet habe, also einen Tag nach dem Besuch der Afrikaner in Kiew, gab es noch immer fast keine Berichte in deutschen Medien. Der Spiegel-Artikel zu dem Thema ist beispielsweise erst etwa drei Stunden nach meinem Artikel erschienen. Das ist merkwürdig, immerhin arbeite ich im Ein-Mann-Betrieb von meiner Küche aus, während die Medien Redaktionen Dutzende von Mitarbeitern zur Verfügung haben.

Noch dreister war jedoch die Desinformation, die deutsche Medien, als sie endlich darüber berichtet haben, verbreitet haben. Daher schauen wir uns einmal an, was deutsche Leser in ihren Medien erfahren und was nicht.

„Russland beschießt Kiew während des Besuchs“

Die tagesschau war eine der wenigen Medien, die schon vor mir berichtet haben. Sie berichtete am Morgen des 17. Juni unter der Überschrift „Afrikanische Delegation in der Ukraine – Auf der Suche nach Frieden“ über den Besuch der afrikanischen Delegation in Kiew.

Dass es Kiew nicht um sachliche Verhandlungen geht, sondern um reine Propaganda, zeigte sich schon daran, dass die Afrikaner zuerst den obligatorischen Besuch in Butscha absolvieren mussten, weil Kiew ihnen zeigen wollte, wie böse die Russen sind. Das dürfte keine große Wirkung gehabt haben, denn die Afrikaner informieren sich auch außerhalb der westlichen Medienblase und wissen daher, wie schwach die ukrainische Version über angebliche russische Kriegsverbrechen in Butscha ist. Auch dass Kiew keine unabhängige Untersuchung der Ereignisse in Butscha zulässt und noch nicht einmal eine Liste mit den Namen der angeblich von den Russen ermordeten Einwohner veröffentlicht hat, ist den Afrikanern natürlich bekannt.

Anschließend sind sie dann nach Kiew gefahren, wo ein weiterer Teil der obligatorischen ukrainischen Show abgezogen wurde. Die tagesschau schreibt:

„Während des Besuchs der Afrika-Delegation beschießt Russland Kiew einmal mehr mit Raketen, Explosionen sind in der Stadt deutlich zu hören – infolge erfolgreicher Flugabwehr, wie es heißt. Ramaphosas Kommentar dazu klingt wie leichte Kritik am Kreml: „Wir haben heute Raketenbeschuss vernommen. Solche Aktivitäten sind für den Frieden nicht förderlich.““

Russland beschießt Kiew nie, wenn ausländische Delegationen in der Stadt sind, weil der Schaden für Russlands internationales Image viel zu groß wäre, wenn einem der internationalen Gäste etwas zustoßen würde. Die Äußerung, die der südafrikanische Präsident laut tagesschau von sich gegeben hat, dürfte den Emotionen geschuldet gewesen sein, die normal sind, wenn man laute Explosionen hört.

Dass das nur eine Show war, dürften die Afrikaner spätestens danach von ihren Experten erfahren haben, denn erstens hat Kiew sich nicht einmal die Mühe gemacht, einen Luftalarm auszurufen, um die Geschichte vom russischen Beschuss glaubwürdiger zu machen, zweitens gab es keine Meldungen von Schäden durch den russischen Beschuss oder abgeschossene russische Raketen.

Ich war inzwischen mehr als zehn Mal im Kriegsgebiet im Donbass und eine der ersten Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, war, wie verstörend Luftabwehr ist. Die Abschüsse von Luftabwehrsystemen sind extrem laut und wer das noch nie gehört hat, der hält das für heftige Explosionen von einschlagenden Geschossen. Was Kiew getan hat, war nichts anderes, als die Luftabwehr ein paarmal in die Luft schießen zu lassen, um den gewollten Effekt zu erzielen.

Diese „Luftalarm-Show“ ist fester Bestandteil fast aller Besuche ausländischer Gäste in Kiew. Manchmal werden die Gäste dann sogar „aus Sicherheitsgründen“ in einen Luftschutzbunker gebracht, wo praktischerweise schon Journalisten und Zivilisten warten, um schöne Bilder von dem hochrangigen Gast im Gespräch mit einfachen Ukrainern im Luftschutzbunker zu produzieren.

Der Luftalarm bei Besuchen ausländischer Delegationen in Kiew ist reine Show, darf aber fast keinem Besuch fehlen.

Wer nicht verhandeln will

Die westlichen Medien erwecken gerne den Eindruck, dass Russland Verhandlungen ablehnt. Leser des Anti-Spiegel wissen, dass das Blödsinn ist, denn ich übersetze ständig Aussagen von Lawrow, Putin und anderen, die ihre grundsätzliche Gesprächsbereitschaft jedes Mal wiederholen. Sie sind nur nicht bereit, sich den Forderungen des Westens bedingungslos zu unterwerfen. In meinem Interview mit Maria Sacharowa, der Sprecherin von Lawrow, haben wir darüber ausführlich gesprochen.

Dass es in Wahrheit die Ukraine ist, die jede Art von Gesprächen ablehnt, erfahren deutsche Leser nur indirekt. Dass Selensky Ende September 2022 ein Dekret unterschrieben hat, das jede Art von Verhandlungen mit Russland unter Strafe stellt, war nie ein Thema in deutschen Medien.

Die umgehen das Thema stattdessen geschickt, die tagesschau zum Beispiel schreibt:

„Selenskyj lehnte Verhandlungen abermals ab, solange Russland seine Truppen nicht zumindest aus der Ukraine abzieht.“

Das klingt für den westlichen Leser verständlich. Dass Selensky jede Art von Gesprächen mit Russland unter Strafe gestellt hat, muss der westliche Leser ja nicht erfahren.

Genauso war es auch im Spiegel-Artikel, der am Abend des 17. Juni unter der Überschrift „Ramaphosa bei Treffen mit Putin in St. Petersburg – »Dieser Krieg muss enden«“ erschien. Dort erfuhr der Spiegel-Leser:

„Putin, der den Einmarsch ins Nachbarland am 24. Februar 2022 selbst angeordnet hatte, gab einmal mehr der Ukraine die Schuld daran, dass es derzeit keine Friedensverhandlungen gibt. Kiew wiederum machte immer wieder klar, dass ein Abzug der russischen Besatzer eine Bedingung für Gespräche sei.“

Der Hinweis, dass Putin „Einmarsch ins Nachbarland selbst angeordnet hatte“ suggeriert dem Spiegel-Leser, dass Putin gar nicht verhandeln will und sowieso lügt, wenn er „der Ukraine die Schuld daran (gibt), dass es derzeit keine Friedensverhandlungen gibt“. Dadurch, dass deutsche Leser vieles schlicht nicht wissen, weil ihre Medien es ihnen verschweigen, brauchen westliche Medien oft nicht einmal zu lügen, um ihre Leser zu desinformieren. Es reicht, wenn sie ihre Artikel so formulieren, dass die Leser die gewollten Schlüsse ziehen.

Das Getreideabkommen

In allen deutschen Artikeln, die ich gesehen habe, war auch das Getreideabkommen ein Thema, denn der Zugang zu Getreide und Düngemitteln ist für Afrika lebenswichtig. Allerdings kennt man in Afrika, im Gegensatz zu den Lesern westlicher Medien, die Vorgeschichte des Getreideabkommens, denn es war ja nicht so, dass Russland den Export von ukrainischem Getreide verhindert hat, sondern dass Kiew das verhindert und die Frage als Druckmittel genutzt hat, um mehr Waffen aus dem Westen zu bekommen.

Und als das Abkommen geschlossen war, ging das ukrainische Getreide nicht etwa nach Afrika, sondern in die EU. Auch das wissen die Afrikaner natürlich. Und sie wissen, dass der Westen einen Teil des Abkommens nicht umsetzt, weil er den Export von russischem Getreide und russischen Düngemitteln verhindert. Deshalb hat Putin längst zugesagt, den afrikanischen Abnehmern von russischem Getreide das Getreide notfalls zu schenken, sollte der Westen den Export, also vor allem die Bezahlung des russischen Getreides, weiterhin durch seine Sanktionen behindern.

Weil der Westen seinen Teil des Abkommens nicht umsetzt, hat Russland angekündigt, das Abkommen nicht weiter zu verlängern. Das werden die westlichen Medien natürlich gegen Russland benutzen, denn die westlichen Medienkonsumenten wissen von all dem nichts, weil die westlichen Medien erzählen, Russland habe das Getreide – und damit den weltweiten Hunger – als Druckmittel genutzt.

Wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie diese Formulierung der tagesschau auf den deutschen Leser wirken muss:

„Allesamt eint die Sorge um die Lebensmittelversorgung. Dass das labile Getreideabkommen zwischen Kiew und Moskau bestehen bleibt, ist ein Hauptanliegen der Afrikaner.“

Ohne das explizit zu sagen, suggeriert die tagesschau, dass Russland daran schuld sei, dass das Getreideabkommen „labil“ ist. Auch der Spiegel nutzt die Uninformiertheit seiner Leser, die er selbst mit seiner Berichterstattung geschaffen hat, und schreibt:

„Sowohl die Ukraine als auch Russland sind international wichtige Produzenten von Weizen und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, darunter Dünger. Ramaphosa forderte nun, alle Hindernisse für das unter internationaler Vermittlung zustande gekommene Getreideabkommen aus dem Weg zu räumen. Putin sagte den afrikanischen Delegierten, dass die derzeitigen ukrainischen Getreideexporte die Schwierigkeiten Afrikas mit den hohen Lebensmittelpreisen nicht lindern würden, da sie größtenteils an reiche Länder gingen.“

Die Formulierungen im Konjunktiv suggerieren dem Leser, dass Putin sowieso lügt. Der Spiegel hätte auch schreiben können, dass all das, was Putin gesagt nun einmal die Wahrheit ist. Spiegel-Leser wissen das nicht, die afrikanischen Politiker hingegen schon.

Erfundene Äußerungen von Putin

Auch der Deutschlandfunk hat so berichtet und mit seinen Formulierungen suggeriert, Putin würde lügen:

„Ein weiterer Konfliktpunkt beim Treffen Putins mit den afrikanischen Staatschefs waren die gestiegenen Lebensmittelpreise. Daran seien westliche Staaten schuld, so Putin. Vor allem ärmere afrikanische Länder leiden unter den hohen Preisen, weil sie auf Lebensmittelimporte angewiesen sind. Der südafrikanische Präsident und Delegationsleiter, Ramaphosa, appellierte an Russland, Getreideexporte über das Schwarze Meer weiter zu ermöglichen. Putin konterte, die derzeitigen ukrainischen Getreideexporte würden die Schwierigkeiten Afrikas nicht beheben – die Ausfuhren gingen größtenteils an reiche Länder.“

Noch dreister war jedoch die Überschrift des eben zitierten Artikels vom Deutschlandfunk. Sie lautete „Afrikanische Vermittlungsversuche – Putin kritisiert Vorschläge als „fehlgeleitet““, wobei im Artikel dann aber nicht gesagt wird, was Putin als „fehlgeleitet“ bezeichnet haben soll. Meines Wissens hat Putin das nicht gesagt und der Deutschlandfunk gibt für seine Behauptung auch keine Quelle an.

Ich habe über die Reaktionen der russischen Vertreter auf die afrikanische Initiative berichtet und alle waren der Meinung, dass der afrikanische Vorschlag insgesamt einen gangbaren Weg zeigt. Davon, dass Putin oder andere russische Vertreter ihn als „fehlgeleitet“ bezeichnet haben, habe ich nichts gesehen.

Aber mit der Überschrift suggeriert der Deutschlandfunk, Putin fände die afrikanischen Vorschläge schlecht. Dass das ohnehin Unsinn ist, kann man erkennen, wenn man sich die zehn Vorschläge anschaut. Über den Inhalt der afrikanischen 10-Punkte haben deutsche Medien übrigens nur selektiv oder gar nicht berichtet.

Dabei sind die zehn Punkte des afrikanischen Plans so, dass Russland dem Großteil davon zustimmen dürfte und die restlichen Punkte gute Grundlagen für echte Gespräche bilden. Das ging, wie gesehen, auch aus dem Kommentaren der russischen Vertreter bei dem Treffen hervor.

Aber das muss der deutsche Leser ja nicht wissen, der soll weiterhin glauben, Putin wäre ein brutaler und blutdurstiger Kriegstreiber, also lassen die deutschen Medien alles weg, was nicht ins gewollte Bild passt.

