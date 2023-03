Deutsche Leoparden in der Ukraine angekommen: Die Ereignisse des 27. März

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 27. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 27. März.

Beginn der Übersetzung:

Die Ankunft der Leopard 2 aus Deutschland und die „Entrussifizierung“ von Odessa: Die Entwicklungen um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben am Montag Donezk und Melitopol mit dem US-amerikanischen HIMARS-Mehrfachraketenwerfersystem beschossen. Der Beschuss führte zu Opfern und Schäden an Wohnhäusern und Gebäuden, in denen Bildungseinrichtungen untergebracht sind.

Deutschland hat 18 Leopard-2-Panzer an Kiew übergeben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Stadtverwaltung von Odessa hat eine Gedenktafel zu Ehren des russischen Kommandeurs Aleksandr Suworow entfernt, die an einer der zentralen Straßen der Stadt angebracht worden war.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Infolge der aktiven Operationen der Einheiten der Südgruppe der russischen Truppen bei Donezk beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte am vergangenen Tag auf mehr als 400 Soldaten und Söldner, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Ihm zufolge verloren die ukrainischen Streitkräfte über 85 Mann bei Krasnoliman, bis zu 65 Mann bei Kupjansk, bis zu 30 Mann bei Cherson und etwa 40 Mann bei Süd-Donezk und Saporoschje.

Außerdem wurden mehrere selbstfahrende Artillerieeinheiten und verschiedene gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Ein ukrainischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 wurde in der Nähe des Dorfes Temirowka in der Region Saporischschja abgeschossen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Militäroperation 404 Flugzeuge, 226 Hubschrauber, 3.600 Drohnen, 414 Boden-Luft-Raketensysteme, 8.421 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.074 Mehrfrachraketenwerfer und 4.447 Feldartillerie- und Mörseranlagen zerstört.

Zwischenfälle in den neuen Regionen

Die ukrainischen Streitkräfte haben Donezk am Montagmorgen zweimal beschossen. Nach Angaben von Alexej Kulemzin, des Bürgermeisters der Stadt, wurde im Stadtteil Kalininsky, der von HIMARS-Mehrfachraketenwerfern beschossen wurde, eine Person getötet. Schul- und Kindergartengebäude sowie Wohngebäude wurden beschädigt.

Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf Melitopol wurden vier Menschen verletzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde eine Reihe von zivilen Einrichtungen beschädigt, darunter das Gebäude einer Fachhochschule und das Studentenwohnheim der Staatlichen Makarenko-Universität von Melitopol. Bürgermeisterin Galina Daniltschenko versprach, dass alle Folgen des Beschusses „so schnell wie möglich beseitigt werden.“

In Mariupol wurde ein Anschlag auf den Leiter der Stadtpolizei, Michail Moskwin, verübt und sein Auto in die Luft gesprengt. Nach Angaben der Stadtverwaltung erlitt Moskwin, der sich nur wenige Meter von dem Fahrzeug entfernt befand, eine leichte Gehirnerschütterung.

Sabotage der Gaspipelines

Die Sprengung von drei Strängen der Nord-Stream-Pipeline „wäre ohne die Beteiligung von Regierungen und staatlichen Geheimdiensten mit all ihren Möglichkeiten nicht möglich gewesen“, sagte Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Er wies darauf hin, dass der Westen alles daran setze, das Thema der Sabotage der Pipeline „zu verschleiern, aber Russland werde weiterhin alles tun, um das zu verhindern.“

Peskow schloss nicht aus, dass Russland, sobald alle Umstände des Terroranschlags geklärt und die Täter identifiziert sind, eine Entschädigung für den entstandenen Schaden fordern könnte.

Lage beim AKW Saporoschschje

Die Lage im Kernkraftwerk Saporoschschje sei unter zuverlässiger Kontrolle des russischen Betreibers und des Personals der Anlage, sagte Michail Uljanow, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, im Vorfeld eines für den 29. März geplanten Besuchs des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) Rafael Grossi im Kernkraftwerk.

Moskau habe keine besonderen Erwartungen an diesen Besuch, so der Diplomat. „Wir hoffen, dass die Behörde dadurch in der Lage sein wird, in ihren Berichten über die nukleare Sicherheit ein objektiveres Bild von der Lage im Kraftwerk zu zeichnen. Bisher ist in dieser Frage noch nicht alles so, wie wir es gerne hätten“, sagte Uljanow und fügte hinzu, dass die IAEO „manchmal zu sehr untertreibt.“

Panzer und Besatzungen

Die von der deutschen Regierung versprochenen 18 Leopard-2-Panzer sind nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz an die Ukraine geliefert worden. Wie der Spiegel berichtet, haben die letzten Panzer dieser Charge Deutschland Ende letzter Woche verlassen und wurden bereits an der ukrainischen Grenze übergeben. Auch rund 40 Marder-Schützenpanzer sind im Kriegsgebiet eingetroffen.

In den vergangenen zwei Monaten hat die Bundeswehr ukrainische Soldaten im Umgang mit den Fahrzeugen geschult. Auf dem Truppenübungsplatz Münster in Niedersachsen konnten die ukrainischen Soldaten mit dem Leopard auch das scharfe Schießen üben.

Ukrainische Panzerbesatzungen haben ein wochenlanges Training für den Umgang mit britischen Challenger-2-Panzern abgeschlossen und sind in ihr Land zurückgekehrt, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Es wird erwartet, dass diese Besatzungen in den kommenden Wochen bei der ukrainischen Gegenoffensive eingesetzt werden.

Nach Angaben der investigativen Journalismus-Website Declassified UK schulten die britischen Ausbilder die ukrainischen Panzerbesatzungen unter anderem im Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran.

Flugzeuge für Kiew

Die polnische Regierung beabsichtigt nicht, der Ukraine alle MiG-29-Kampfflugzeuge auf einmal zu übergeben, das Verteidigungsministerium hält genauere Informationen über den Übergabeprozess bisher geheim, so der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Jablonski.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte Mitte März, dass die Ukraine die ersten vier MiG-29-Kampfflugzeuge von Polen „in den kommenden Tagen“ erhalten werde. Polen verfügt über insgesamt 28 dieser Kampfflugzeuge.

„Entussifizierung“ von Odessa

Die Stadtverwaltung von Odessa hat eine Gedenktafel zu Ehren des russischen Kommandeurs Aleksander Suworow, die 1995 in der Primorska-Straße angebracht wurde, entfernt. Wie die Lokalzeitung Dumskaja erinnerte, war die Straße von 1969 bis 1995 nach dem russischen Kommandeur benannt.

Letztes Jahr haben die Behörden von Odessa im Rahmen einer umfassenden „Entstalinisierungskampagne“ ein Denkmal für Suworow und für Katharina II, die Gründerin von Odessa, entfernt. Mehr als 200 Straßen in der Stadt, deren Namen mit Russland in Verbindung stehen, wurden umbenannt, und die Bäckerei von Odessa benannte das Potemkin-Brot in „Getmansky“ um.

Ende der Übersetzung

