Deutsche Panzer im März, USA unterstützen Angriffe auf die Krim: Die Ereignisse des 17. Februar

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 17. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 17. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Die BRD will Kiew im März Panzern liefern, die USA unterstützen Angriffe auf die Krim: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Ohne Russland kann es keinen „nachhaltigen und vollständigen Frieden“ in Europa geben, aber die Zeit für einen Dialog ist noch nicht gekommen, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der EU-Justizkommissar Didier Reynders berichtete über die Arbeit zum Aufspüren und Einfrieren von Vermögenswerten russischer Unternehmen und Personen, der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius versprach, dass deutsche Leopard-Panzer „spätestens in der letzten Märzwoche“ an die Ukraine geliefert werden, während die US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland erklärte, dass Washington die Angriffe der Ukraine auf russische Militäreinrichtungen auf der Krim unterstützt.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Entwicklungen in der Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben am 16. Februar einen konzentrierten Schlag mit präzisionsgelenkten Langstreckenraketen gegen Unternehmen geführt, die die ukrainischen Streitkräfte mit Treibstoff und Munition versorgen. Alle anvisierten Objekte wurden getroffen, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Freitag. Er sagte, der Angriff habe „die Versorgung der von Gruppen der ukrainischen Streitkräften mit Treibstoff unterbrochen und die Fähigkeit der Ukraine, Sprengstoff, Schießpulver und festen Raketentreibstoff zu produzieren, erheblich eingeschränkt“.

Als Ergebnis der russischen Offensive bei Donezk habe die ukrainische Armee bis zu 200 Verluste erlitten, teilte Konaschenkow mit. Er fügte hinzu, dass der Gegner bei den Angriffen, die das russische Militär weiterhin bei Saporoschschja, Krasnolimansk, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk durchführt, mehr als 270 weitere Menschen verloren hat.

Russische Luftabwehrkräfte schossen einen ukrainischen Mi-8-Hubschrauber ab. Mehrere Schützenpanzer wurden zerstört, die Gesamtzahl der zerstörten Panzer und anderen gepanzerten Kampffahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte übersteigt 7.900, fügte Konaschenkow hinzu.

„Es ist nicht die Zeit für einen Dialog“

Die Zeit für einen Dialog mit Russland über die Lage in der Ukraine sei noch nicht gekommen, sagte der französische Präsident. „Wir müssen die Kraft und den Mut haben, den Dialog wieder aufzunehmen, um eine nachhaltige Lösung zu finden. Aber es ist klar, dass jetzt nicht die Zeit für einen Dialog ist“, sagte Macron.

Das Dilemma, vor dem Europa seiner Meinung nach stehe, „besteht darin, dass es keinen dauerhaften und umfassenden Frieden“ auf dem Kontinent geben werde, „wenn man nicht in der Lage ist, die russische Frage einzubeziehen, aber auf der Grundlage einer nüchternen Bewertung und ohne jegliche Nachsicht“.

Der französische Regierungschef fügte hinzu, dass er „keine Sekunde lang“ an die Möglichkeit eines Machtwechsels in Russland glaube. „Über welche Art von Wechsel sprechen wir, wer soll den Staffelstab übernehmen, welcher Führer, wie soll er umgesetzt werden? Wir haben bereits Regimewechsel unterstützt, aber das ist immer gescheitert“, sagte er.

Neue Sanktionen

Die EU-Außenminister wollen bei einem Treffen in Brüssel am 20. Februar das zehnte Sanktionspaket gegen Russland erörtern, das bis zum 24. Februar eingeführt werden soll, so eine Quelle im außenpolitischen Dienst der EU.

Einer anderen Quelle zufolge war die EU nicht in der Lage, Beschränkungen für den Export von russischem Kernbrennstoff und Diamanten im Wert von fast zwei Milliarden Euro pro Jahr in das neue Paket aufzunehmen, da die Frist bis zum 24. Februar eingehalten werden musste.

Zuvor hatten Ursula von der Leyen, die Leiterin der EU-Kommission, und EU-Chefdiplomat Josep Borrell erklärt, das zehnte Sanktionspaket werde Ausfuhrbeschränkungen im Wert von rund 11 Milliarden Euro enthalten, die sich in erster Linie auf elektronische Bauteile und Dual-Use-Geräte beziehen, die zur Herstellung von Waffen verwendet werden könnten.

Darüber hinaus werden neue Sanktionen gegen russische Medien und mehrere Banken verhängt und rund 100 Personen und Einrichtungen auf die schwarze Liste gesetzt.

Beschlagnahmung von Vermögenswerten

Die EU hat bisher Vermögenswerte russischer Unternehmen und Einzelpersonen im Wert von 21,5 Milliarden Euro ausfindig gemacht und eingefroren, sagte Reynders. Er sagte, die EU arbeite weiter daran, russische Gelder ausfindig zu machen und einzufrieren, und suche nach einer legalen Formel, um diese Gelder in die Ukraine zu transferieren, und arbeite intensiv daran, Gelder der russischen Zentralbank ausfindig zu machen und zu blockieren.

Die russische Regierung prüft „alle möglichen rechtlichen Mechanismen, um wieder Zugang zu eingefrorenen russischen Auslandsguthaben zu erhalten“, sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Sie betonte, dass Russland für den Fall, dass seine Vermögenswerte im Westen beschlagnahmt werden, „zu allen Schritten zum Schutz des nationalen Eigentums bereit ist, bis hin zur Anwendung von gleichwertigen Ausgleichsmaßnahmen“.

Waffen für Kiew

Pistorius sagte, die Leopard-Panzer würden „spätestens in der letzten Märzwoche“ an die Ukraine geliefert. Gleichzeitig sagte er, dass die Lieferung von Patriot-Raketenabwehrsystemen durch Berlin an die Ukraine derzeit nicht möglich sei, da die Bundesrepublik Deutschland nur über ein solches System verfüge.

Die EU-Außenminister werden über die Ausweitung der Europäischen Friedensfazilität über die im Dezember vereinbarten zusätzlichen zwei Milliarden Euro hinaus beraten, um die militärischen Lieferungen an Kiew zu sichern, so eine Quelle im Auswärtigen Dienst der EU. Diese Notwendigkeit ergebe sich aus der Tatsache, dass die EU bereits mehr als zwei Drittel des Fünf-Milliarden-Dollar-Budgets des Fonds für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ausgegeben habe.

Die Offenheit von Nuland

Die USA unterstützen Angriffe der Ukraine auf militärische Einrichtungen auf der Krim, sagte Nuland. „Das sind legitime Ziele. Die Ukraine greift sie an. Und wir unterstützen das“, sagte sie bei einem Auftritt bei der Carnegie-Stiftung. (Anm. d. Übers.: Das war ein interessanter Auftritt, über den ich bereits berichtet habe)

Laut Nuland wird die Ukraine „nicht sicher sein, solange die Krim nicht zumindest entmilitarisiert ist“. Die stellvertretende US-Außenministerin betonte, der Westen müsse einen langfristigen Plan zur umfassenden Stärkung der militärischen Fähigkeiten Kiews haben. Die Ukraine sollte dabei unterstützt werden, „langfristig ein integriertes Luftverteidigungssystem, hochmoderne Grenzverteidigungskräfte sowie die Fähigkeit zu Patrouillen auf dem Meer und so weiter aufzubauen“.

Nulands „verblüffende und absurde“ Erklärungen „stacheln das Kiewer Regime zu einer weiteren Eskalation an, einfach um den Krieg auf unser Land zu tragen“, antwortete Sacharowa. Sie betonte, dass die NATO-Länder auf maximalem Niveau an dem Konflikt in der Ukraine beteiligt seien.

Ende der Übersetzung

