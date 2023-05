Deutschland bereitet bisher größte Waffenlieferung an Kiew vor

Geschenk zu Selenskys Besuch

Selensky ist in Deutschland angekommen, wo ihm der Karlspreis verliehen werden soll. Die Bundesregierung will ihm als Geschenk die bisher größte Waffenlieferung an Kiew mitgeben.

Der Karlspreis wird jährlich an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben sollen. Allerdings wurde der Karlspreis in letzter Zeit zu einem ziemlich plumpen Instrument der westlichen Politik. 2022 bekam zum Beispiel das Frauen-Trio um Svetlana Tichanowksaja, die mit Unterstützung des Westen die Macht in Weißrussland übernehmen sollten, den Karlspreis für ihren angeblichen Kampf für die Demokratie verliehen. Das ist eine ziemlich Orwellsche Begründung, wenn man bedenkt, dass Tichanowskaja die Wahlen in Weißrussland deutlich verloren hat, sich aber seitdem trotzdem als weißrussische Präsidentin bezeichnet.

Welche „europäischen Werte“ Selensky verteidigt

In diesem Jahr soll der ukrainische Präsident Selensky den Karlspreis bekommen. In der Begründung heißt es:

„Das ukrainische Volk verteidigt unter der Führung seines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger, sondern auch Europa und die europäischen Werte.“

Die Ukraine unterdrückt ihre nationalen Minderheiten brutal und will sie gewaltsam assimilieren, wozu ein Sprachen- und ein Rassengesetz erlassen wurden. Da Selensky die Presse in der Ukraine gleichgeschaltet und alle oppositionellen Medien verboten hat und seine Regierung ganz offiziell Nazi-Kollaborateure als Nationalhelden ehrt, wissen wir nun wenigstens aus erster Hand, was nach Meinung der Organisatoren des Karlspreises „die europäischen Werte“ sind.

Dafür schon mal herzlichen Dank.

Die bisher größte Waffenlieferung aus Deutschland

Selensky ist am Samstag in Berlin eingetroffen, wo die Bundesregierung ihn ausgiebig lobpreisen wird, bevor er den Karlspreis verliehen bekommt. Dazu hat sich die Bundesregierung auch ein Geschenk für ihn ausgedacht, denn pünktlich zu seinem Besuch hat der Spiegel gemeldet, dass Deutschland das bisher größte Paket an Waffen schicken wird. Es hat einen Wert von sage und schreibe 2,7 Milliarden Euro und im Spiegel erfahren wir darüber:

„Es ist das bisher größte Waffenpaket, das Deutschland zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn im Februar 2022 bereitstellt. (…) Die neue Waffenliste ist ziemlich lang. So soll die Ukraine 20 weitere Marder-Schützenpanzer und 30 Leopard-1-Panzer erhalten. Zudem steht die Lieferung von 18 Radhaubitzen bevor, diese war schon Ende 2022 angekündigt worden. Darüber hinaus plant die Bundesregierung die Lieferung von vier weiteren Iris-T-SLM-Flugabwehrsystemen, 12 Iris-T-SLS-Startgeräten und Hunderten Lenkflugkörpern für das System.

Iris-T gilt als eines der modernsten Flugabwehrsysteme weltweit. Zwei bereits gelieferte Iris-T-Einheiten haben in den vergangenen Monaten viele russische Raketen und Drohnen abgefangen. Zudem soll die Ukraine 15 weitere Gepard-Flugabwehrpanzer aus Industriebeständen erhalten (…) Außerdem will Berlin der Ukraine auch bei der Aufklärung von feindlichen Stellungen helfen. Geplant ist die Lieferung von bis zu 200 Aufklärungsdrohnen. Ebenso ist die Abgabe von 100 geschützten Gefechtsfahrzeugen vorgesehen, die vor allem zum Transport von Truppen an die Front dienen sollen, und von über 100 logistischen Unterstützungsfahrzeugen.“

Dafür, dass Deutschland so viel Kriegsgerät in die Ukraine schickt, anstatt mit dem Geld die sozialen Probleme in Deutschland anzugehen, freute sich auch EU-Chefdiplomat Borrell, der sich bei der Gelegenheit auch darüber freute, dass Großbritannien Langstreckenraketen an Kiew geliefert hat. Bei deren ersten Einsatz am 12. Mai wurde übrigens nach langer Zeit mal wieder die über hundert Kilometer von der Front entfernte und inzwischen eigentlich in Frieden lebende Stadt Lugansk angegriffen. Dabei wurden unter anderem sechs Minderjährige verletzt.

Sich darüber zu freuen, scheint auch Teil der heutigen „europäischen Werte“ zu sein, oder worüber hat Borrell sich gefreut?

Die Rüstungsindustrie feiert

Für die Rüstungsindustrie sind all diese Waffenlieferungen der Bundesregierung an Kiew ein Grund zum Feiern. Am 12. Mai hat der Spiegel von Großaufträgen der Bundesregierung berichtet, um die an Kiew gelieferten Waffen zu ersetzen:

„Die Bundeswehr bestellt offenbar 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard II A8 und zwölf Panzerhaubitzen 2000. (…) Die Bestellung der Leopard-Panzer kostet bis 2030 rund 525 Millionen Euro. Die Kampfpanzer sollen spätestens bis 2026 geliefert werden. Die zwölf Panzerhaubitzen haben einen Preis von gut 190 Millionen Euro. Auch sie sollen bis 2026 geliefert werden. (…) Bei den Leopard-Panzern ist zudem in einem Rahmenvertrag vereinbart, dass es eine Option für den Kauf von 105 weiteren Panzern geben soll. Umgerechnet wäre das dann ein Volumen von rund 2,9 Milliarden Euro“

Und all das Geld wird für die Verteidigung der oben genannten „europäischen Werte“ ausgegeben, anstatt zum Wohl der Menschen in Deutschland und Europa. Das ist wohl auch Teil der „europäischen Werte“: Verarmen dürfen die Menschen, aber nicht die Rüstungsindustrie.

