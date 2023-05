Deutschland schließt russische Konsulate: Warum nicht gleich die Beziehungen abbrechen?

Deutsch-russische Beziehungen

Die deutsche Regierung treibt die Konfrontation mit Russland weiter voran und beschneidet die diplomatischen Kontakte weiter.

Die deutsche Regierung hat beschlossen, drei der vier russischen Generalkonsulate in Deutschland bis Ende des Jahres zu schießen, und auch die Schließung von drei deutschen Generalkonsulaten in Russland angekündigt. Der Spiegel berichtet, dass Deutschland Russland der Eskalation beschuldigt:

„Der Außenamtssprecher warf Russland eine Eskalation vor. »Diese ungerechtfertigte Entscheidung zwingt die Bundesregierung zu einem sehr erheblichen Einschnitt in allen Bereichen ihrer Präsenz in Russland«, sagte der Sprecher.“

Wie immer ist zum Verständnis die Chronologie wichtig.

Ich habe im April 2022 in zwei Artikeln (hier und hier) dokumentiert, wie die EU-Staaten Dutzende russische Diplomaten unter weit hergeholten Vorwänden ausgewiesen haben. Russland reagiert auf so etwas immer „gespiegelt“, weist also als Antwort die gleiche Zahl von Diplomaten aus. Wichtig ist hierbei, dass es immer die Staaten des Westens waren, die als erste russische Diplomaten ausgewiesen haben. Russland hat darauf immer nur reagiert, war jedoch nie der Initiator.

Der Trick mit der Kultur

Der Westen wendet gerne einen Trick an, um Einfluss in anderen Ländern auszuüben. Dazu werden kulturelle Organisationen genutzt, Deutschland nutzt zum Beispiel die Goethe-Institute oder deutsche Schulen in Russland oder andere staatsnahe deutsche Stiftungen, um die Zahl der in Russland arbeitenden deutschen Staatsbediensteten zu erhöhen. Da wir inzwischen in einer offenen Konfrontation zwischen dem Westen und Russland angekommen sind, ist das zu einem Problem geworden.

Ich habe Anfang Mai darüber berichtet, dass ein vom deutschen Staat bezahlter deutscher Lehrer aus Russland ausgewiesen wurde, der an russischen Bildungseinrichtungen in Russland verbotene Inhalte aus deutschen Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache gelehrt hatte. Dabei ging es um LGBT-Propaganda, die zu unterrichten in russischen Schulen verboten ist.

Russland hat solche kulturellen Einrichtungen nicht in Deutschland (und erst recht in dieser großen Zahl, wie Deutschland sie in Russland betreibt), weshalb Russland sich hier im Nachteil sah. Also hat Russland, als Deutschland im Frühjahr mal wieder eine neue Runde von Ausweisungen russischer Diplomaten aus Deutschland verkündet hat, reagiert und nicht nur die gleiche Anzahl deutscher Diplomaten ausgewiesen, sondern die Anzahl der deutschen Staatsbediensteten in Deutschland generell an die Zahl der in Deutschland tätigen russischen Staatsbediensteten angeglichen – es sind nun jeweils 350.

Da Deutschland auf seine „kulturelle“ Einflussnahme in Russland nicht verzichten will, bleiben viele Goethe-Institute in Russland in Betrieb und auch einige deutsche Lehrer sollen bleiben. Für den diplomatischen Dienst stehen daher entsprechend weniger deutsche Staatsbedienstete zur Verfügung.

Die Abwärtsspirale in den Beziehungen

Die deutsch-russischen Beziehungen waren mal vorbildlich und einer der wichtigen Grundsteine für die Beendigung des Kalten Krieges. Obwohl Deutschland damals ein – sogar offiziell – von den USA besetztes Land war, ist es erstaunlich, dass die Kanzler Brandt und Schmidt gegen den Wunsch der US-Regierung die „neue Ostpolitik“ begonnen haben, die Kohl dann fortgesetzt hat.

Der Kern dieser Politik war ein geheimer Gesprächskanal zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Kreml, für den eine wichtige Regel galt: Man ist ehrlich zueinander. Auch wenn die politische Situation harte Worte und sogar Beschimpfungen in Richtung der anderen Seite nötig machten, wurde über diesen Kanal jahrzehntelang ein vertrauensvoller Kontakt gepflegt, der wohl auch unter Kanzler Schröder erhalten blieb.

Diese Geschichte ist bekannt, weil Egon Bahr und Horst Teltschik inzwischen offen über den Kanal gesprochen haben. Unter Kanzlerin Merkel dürfte der Kanal irgendwann abgeschaltet worden sein, spätestens als Merkel Russland in Sachen Nawalny belogen hatte, woraufhin sich der russische Außenminister sehr deutlich zu den deutsch-russischen Beziehungen geäußert hat. Wahrscheinlich werden wir die Details erst in Jahrzehnten erfahren, wenn die Zeitzeugen alt sind und darüber zu reden beginnen.

Deutschland außenpolitisch ins Abseits manövriert

Die deutschen Regierungen der letzten Jahre haben die erfolgreiche Ostpolitik beendet, die seit 50 Jahren eine der größten Stärken der deutschen Außenpolitik war, weil sie zeigte, dass Deutschland bei Konflikten Brücken bauen konnte. Deutschland ist inzwischen international als Vermittler nicht mehr gefragt, oder können Sie einen internationalen Konflikt der letzten, sagen wir, fünf Jahre nennen, bei dem Deutschland als von allen Seiten respektierter Vermittler tätig war?

Diese Rolle haben jetzt andere Länder übernommen, zum Beispiel die Türkei im Ukraine-Konflikt oder China im Nahen Osten. In Deutschland ruft niemand mehr an, weil Deutschland in den internationalen Konflikten zu einem Teil des Problems geworden, anstatt als Vermittler tätig werden zu können.

Die Zerstörung der diplomatischen Beziehungen

Schon unter Merkel begann Deutschland im großen Stil russische Diplomaten auszuweisen, was in Russland zu den „gespiegelten“ Reaktionen geführt hat. Es war immer die deutsche Regierung, die den ersten Schritt zu einer weiteren Schwächung der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gemacht hat.

Wer Krisen – und die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind unbestritten in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten – lösen will, der muss miteinander reden. Das ist in der internationalen Politik die Aufgabe der Diplomaten. Wenn die Bundesregierung die Zahl der russischen Diplomaten reduziert, dann sagt sie damit direkt und deutlich: Ich will nicht mit Euch reden!

Wenn der deutsche Vorwand, all die ausgewiesenen russischen Diplomaten seien in Wahrheit russische Geheimdienstagenten, ernst gemeint wäre, könnte Deutschland die entsprechenden Diplomaten ja ausweisen, es Russland aber erlauben, diese Stellen neu zu besetzen. Das tut Deutschland aber nicht. Stattdessen reduziert es unter dem – offensichtlich erfundenen – Vorwand, russische Spione auszuweisen, die diplomatische Präsenz in Deutschland. Deutlicher kann die Bundesregierung nicht mitteilen, dass sie an einer Entspannung mit Russland nicht interessiert ist, sondern lieber weiter eskaliert.

Wie geht es weiter?

Die Bundesregierung wird irgendwann demnächst wieder unter einem Vorwand weitere russische Diplomaten ausweisen und Russland wird wieder genauso antworten. Das ist bei der derzeitigen Bundesregierung nur eine Frage der Zeit.

+

Russland hat dabei jedoch noch eine „Waffe“, die es bisher nur bei den USA genutzt hat: Westliche Botschaften und Konsulate in Russland beschäftigen lokale – also russische – Mitarbeiter, weil das billiger ist als deutsche Diplomaten zu entsenden. Russland tut das umgekehrt in Deutschland nicht.

Russland könnte die Zahl der in Russland für den deutschen Staat arbeitenden Menschen also weiter reduzieren und an die Zahl der in Deutschland für den russischen Staat arbeitenden Menschen angleichen, indem es die Arbeit russischer Staatsbürger in deutschen Vertretungen verbietet. Bei den USA hat Russland diesen Schritt bereits getan.

Russland könnte aber auch ein Zeichen setzen und die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abbrechen, denn letztlich gibt es mit der deutschen Regierung nichts mehr zu besprechen, weil ohnehin die USA für sie die Entscheidungen treffen.

Da Russland aber nie der Part war, der weiter eskaliert hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Russland diesen Schritt geht. Aber ausgeschlossen ist er auch nicht, wie der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu NATO durch Moskau gezeigt hat.

