Die Aussichten der ukrainischen Offensive werden als gering eingeschätzt

Ukraine

Die erwartete ukrainische Gegenoffensive dürfte keine allzu nennenswerten Ergebnisse bringen, wie man aus immer mehr - auch US-amerikanischen - Quellen hört.

Ich war bekanntlich gerade im Donbass, wobei ich am Sonntag auch direkt an der Front im Bereich Saporoschje gewesen bin und viel Zeit hatte, mit den Soldaten und Kommandeuren vor Ort zu sprechen. Ich war überrascht, wie gleichgültig die Soldaten, die den Schlag im Falle einer ukrainischen Offensive als erste abbekommen, den westlichen Panzern gegenüber sind. Da sowohl Leopard-2-Panzer als auch Abrams-M1-Panzer in Syrien und im Irak zum Einsatz gekommen sind und dabei von Terroristen des IS dutzendfach abgeschossen wurden, sind deren Schwachstellen in Fachkreisen bekannt. Russische Soldaten haben mir viele Informationen darüber gezeigt, wo die wichtigsten Schwachstellen dieser Panzer sind. Einer der Soldaten nannte die Entsendung der Panzer sogar abschätzig „nur eine PR-Aktion“, was mich sehr überrascht hat.

Noch interessanter ist jedoch, dass man in den USA, wo Geheimdienste und Pentagon bestens über die Pläne der Ukraine informiert sind, weil sie daran mitgearbeitet haben, offenbar zu den gleichen Schlüssen gekommen ist: An die ukrainische Offensive werden keine großen Erwartungen geknüpft und es wird in den USA ausgeschlossen, dass die Ukraine trotz aller westlichen Waffenlieferungen den Erfolg vom letzten September, als sie in Cherson und Charkow größere Geländegewinne erzielen konnte, wiederholen kann. Das zumindest geht aus den geheimen Dokumenten hervor, die seit einigen Tagen von Unbekannten im Netz veröffentlicht werden und die von der Washington Post analysiert wurden.

Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Washington Post: Die USA glauben, dass die Ergebnisse der ukrainischen Gegenoffensive bescheiden sein werden

Prognosen zufolge wird die Ukraine nicht in der Lage sein, so viel Territorium zurückzuerobern wie im Herbst 2022

Die Ergebnisse einer ukrainischen militärischen Gegenoffensive werden bescheiden ausfallen und die USA bezweifeln, dass Kiew in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen. Das berichtete die Washington Post am Montag unter Berufung auf Einschätzungen der US-Aufklärung, die in denen im Netz durchgesickerten Dokumenten enthalten sind.

Die Zeitung beruft sich auf Daten aus einem streng geheimen Dokument, das Anfang Februar auf der Grundlage von Informationen von Geheimdiensten und Funkaufklärung zusammengestellt wurde. Es wurde wahrscheinlich mit geheimen Methoden der CIA und der National Security Agency erstellt. Das Dokument verweist auf „Mängel bei der Aufstellung und Unterstützung“ des ukrainischen Militärs und auf die Wahrscheinlichkeit, dass die ukrainische Operation nur zu „bescheidenen Gebietsgewinnen“ führen wird.

Der Zeitung zufolge heißt es in dem Dokument, die Strategie der Ukraine bestehe darin, die Kontrolle über die Gebiete im Osten wiederzuerlangen und zu versuchen, die „Landbrücke“ zur Krim zu kappen. Die US-Geheimdienste sind jedoch der Ansicht, dass die verstärkte russische Verteidigung in Verbindung mit den „anhaltenden Mängeln der Ukraine bei der Ausbildung und der Versorgung mit Munition den Vormarsch behindern und die Verluste bei der Offensive verschlimmern dürfte.“

Laut der Zeitung sind die für Kiew ungünstigen Einschätzungen des künftigen Vorgehens des ukrainischen Militärs nicht nur in dem Geheimdokument enthalten. Die Zeitung zitierte ungenannte US-Beamte mit der Aussage, dass die Ergebnisse der künftigen Offensive der ukrainischen Streitkräfte auch in einer geheimen Einschätzung des Nationalen Geheimdienstrates der USA als bescheiden bezeichnet wurden. Die Quellen sagten der Zeitung, diese Einschätzung sei kürzlich einer Gruppe von Personen im Kongress vorgelegt worden. Nach dieser Prognose ist es unwahrscheinlich, dass die Ukraine so viel Territorium zurückerobern kann wie im Herbst 2022, schreibt die Zeitung.

Der Artikel berichtet, dass US-Beamte einige Wochen nach der Erstellung des Dokuments Gespräche mit „ukrainischen Politikern“ geführt haben. Dabei wollten sie herausfinden, ob Kiews offensive Ambitionen mit seinen Fähigkeiten übereinstimmen. Ein Meinungsaustausch zu diesem Thema fand Mitte März während eines Telefongesprächs statt, an dem Vorsitzende der Stabschefs der US-Streitkräfte General Mark Milley, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden Jake Sullivan und ihre ukrainischen Amtskollegen teilnahmen.

Nach Angaben eines Gesprächspartners der Zeitung hielten US-Offizielle eine Stabsübung ab, an der auch ukrainische Militärkommandeure teilnahmen. Sie wollten die Entwicklung verschiedener Offensivszenarien demonstrieren und die Folgen einer „übermäßigen Streuung der Kräfte“ erkunden. Am Ende der Treffen hatten alle Seiten das Gefühl, dass Kiew beginnt, „die Grenzen seiner Offensivkapazitäten“ zu erkennen und sich „entsprechend“ vorzubereiten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen