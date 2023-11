Die „bipolare Störung“ des amerikanischen politischen Systems

USA

Der Krieg im Nahen Osten zeigt die Bruchlinien in den USA immer offener. Das russische Fernsehen spricht schon von einer "bipolaren Störung" des amerikanischen politischen Systems.

Das Weiße Haus ist auch in den USA immer isolierter. Bidens Umfragewerte sind ein Katastrophe, seine Politik in Sachen Israel und Ukraine stößt nun auch in den USA auf immer heftigere Ablehnung, weil die Kriegsverbrechen Israels allzu offensichtlich sind, aber vom Weißen Haus nicht kritisiert werden. Darum ging es im Bericht des USA-Korrespondenten, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde und den ich auch diese Woche wieder übersetzt habe.

Das amerikanische politische System hat eine bipolare Störung

In weniger als einem Jahr stehen die amerikanischen Präsidentschaftswahlen an. Nach Angaben der New York Times würde Trump, wenn die Wahl jetzt stattfinden würde, mit einem deutlichen Vorsprung von 300 zu 270 Wahlmännerstimmen gewinnen. Aber das Rennen ist noch in vollem Gange. Und obwohl Donald Trump die Debatte zwischen seinen republikanischen Rivalen traditionell ignoriert hat, war die Show eine mitreißende Angelegenheit. Die Zuschauerumfragen sahen Ron Desantis als Sieger der Debatte, aber sie bezeichneten den parteiinternen Unruhestifter Vivek Ramaswamy als den schillerndsten Kandidaten. Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Zwei Monate vor den ersten Vorwahlen, mit denen der US-Präsidentschaftsmarathon offiziell beginnt, reisen die Kandidaten bereits durch Amerika. Vivek Ramaswamy landete in einem Golfclub im Bundesstaat New Hampshire.

„Live Free or Die“ ist das Motto des Staates, das auf den Nummernschildern der Autos steht. Ramaswamys Wahlkampfmotto lautet: „Ein Wort: ‚Wahrheit‘.“ Das Lügen haben sie in der amerikanischen Provinz wirklich satt, daher war Vivek hier richtig.

Die Wähler haben die letzte Debatte der Republikaner verfolgt. Der Gouverneur von Florida, Ron De Santis, wurde zum Sieger erklärt, aber Vivek Ramaswamy war der auffälligste. Trump war nicht dabei, aber er war natürlich trotzdem da.

Vergeblich dachten die liberalen NBC-Moderatoren der Debatte, sie hätten das Feuer gelöscht, aber Vivek Ramaswamy schürte es mit neuer Kraft, indem er zur besten Sendezeit das „Wahrheitsserum“ injizierte: „Die Ukraine ist kein Musterbeispiel für Demokratie. Dieses Land hat elf Oppositionsparteien verboten. Alle Medien arbeiten für den Staat und es droht, dass es in diesem Jahr keine Wahlen abhalten wird, wenn die USA nicht mehr Geld schicken. Das ist keine Demokratie. Sie ehren Nazis in ihren Reihen. Dieser Komiker in Cargohosen namens Selensky tut das selbst. Das ist keine Demokratie.“

„Russland und China sabbern bei dem Gedanken, dass jemand wie er amerikanischer Präsident wird“, antwortete die Kandidatin Nikki Haley.

Ist er wirklich so, fragen wir Ramaswamy danach: „Wenn Sie Präsident der USA werden, werden Sie sich mit Wladimir Putin treffen und was werden Sie ihm sagen?“

„Wir brauchen eine vernünftige Politik, die die Interessen der USA in den Vordergrund stellt. Das ist meine moralische Verpflichtung als Präsident. Wir brauchen einen vernünftigen Weg zu einem Friedensabkommen, das mit Verpflichtungen auf allen Seiten verbunden ist. Die NATO muss zusagen, dass sie die Ukraine nicht in das Bündnis aufnehmen wird. Das ist eine grundlegende Verpflichtung. Die NATO muss sie geben, die USA müssen sie bekräftigen. Russland muss sich aus seinem Militärbündnis mit China zurückziehen. Wir müssen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Amerika und Russland wiederherstellen. Die militärische Präsenz in der westlichen Hemisphäre muss abgebaut werden. Das ist der Weg, um den Frieden und die amerikanischen Interessen zu fördern. Das ist meine Verantwortung. Wir dürfen unsere Truppen nicht einsetzen, um die Grenzen anderer zu verteidigen, wenn sie nicht die unseren verteidigen. Das ist mein Standpunkt“, antwortete mir Vivek Ramaswamy.

Ramaswamy hat es mit so beunruhigenden Gedanken im republikanischen Chor nicht leicht. Er kritisiert die Parteiführung. Er fordert, dass Tucker Carlson und Elon Musk, und nicht der liberale Lester Holt, die Debatte leiten. Und er träumt auch nicht davon, den Gazastreifen abzuschlachten.

Nikki Haley, die frühere UNO-Botschafterin der USA, versucht es für sich selbst und für den früheren Vizepräsidenten Mike Pence. Er ist jetzt ein gefallener Falke, denn er ist aus dem Rennen ausgestiegen. Aber die Meute bemerkt den Verlust nicht. Das gilt für viele da draußen.

Vivek Ramaswamy sagte bei der Debatte: „Korrupte Politiker beider Parteien geben Billionen aus, töten Millionen, verdienen Milliarden im Irak und in Afghanistan und schicken unsere Söhne, Menschen in meinem Alter, in sinnlosen Kriegen in den Tod. Joe Biden hat unsere gesamte Außenpolitik verraten. Hunter Biden ließ sich von der Ukraine mit fünf Millionen bestechen und schickte 200 Milliarden Dollar zurück in das Land. Die Republikaner sind nicht besser. Nikki Haley wurde, nachdem sie bei der UNO gedient hatte, ein Auftragnehmer des Militärs, wurde Vorstand bei Boeing und Multimillionärin. Sie haben die Wahl zwischen einer Führungspersönlichkeit aus einer neuen Generation, für die das Land an erster Stelle steht. Oder wollen Sie Dick Cheney in zehn Zentimeter hohen Absätzen?“

Denen, die Blut vergossen haben, lässt die Art und Weise, wie die Länge ihrer Absätze gemessen wird, das Blut in den Adern gefrieren. Der Dritte Weltkrieg am Veteranentag. Das ist nicht die Art von Ehrung, die sich Dean Poirier erhoffte, als er als junger Mann an der Operation Wüstensturm teilnahm: „Lobbyisten sollten aus Washington verbannt werden, denn das Militär und die Rüstungsunternehmen haben eine Menge Lobbyisten, die sie bezahlen, um die Kriege am Laufen zu halten. Und das macht mir am meisten Angst, denn sie werden uns in einen weiteren Krieg verwickeln“, meinte Poirier.

Biden ist auch am Veteranentag in seinem Element. Er legte einen Kranz auf dem Arlington-Friedhof und am Grab des unbekannten Soldaten nieder und wusste danach nicht, wohin er gehen sollte. Also ging er zurück zum Kranz, bis ein angetretener Ehrensoldat ihm den Weg auf seinen Platz neben Kamala Harris wies.

Das war übrigens der zweite derartige Zwischenfall innerhalb einer Woche. Der erste war in einem Depot für Lokomotiven in Delaware. Dort kam ihm ein Agent des Secret Service zu Hilfe. Die Einschaltquoten sind gestiegen, die Popularität ist gesunken. Wer davon profitiert, ist nicht schwer zu erraten.

Trump sprach in New Hampshire, wo Biden vor drei Jahren deutlich verloren hatte. Aber jetzt hat sich die Wählerlandschaft dramatisch verändert. Die Swing States und die unabhängigen Wähler in diesen Staaten sind die Orte, an denen die US-Präsidenten gewählt werden. Die Republikaner wählen immer ihre Kandidaten, die Demokraten immer ihre. Bidens Problem ist jedoch, dass er unter den Seinen fast ein Fremder ist. Wie Jimmy Carter, auf den die Amerikaner 1980 wegen der Inflation und der verfehlten Politik im Nahen Osten wütend waren.

TV-Moderator Sean Hannity sagte: „Wenn die Präsidentschaftswahlen heute Abend stattfinden würden, würde Joe Biden mit großem Abstand verlieren. Das geht aus einer neuen Umfrage der New York Times hervor. Eine weitere Umfrage, diesmal von Reuters, zeigt, dass Bidens Zustimmung mit nur 36 Prozent so niedrig ist wie nie zuvor. Offen gesagt, kann ein amtierender Präsident mit solchen Zahlen einfach nicht wiedergewählt werden. Immer mehr Demokraten, darunter auch der ehemalige demokratische Kongressabgeordnete und Senatskandidat Tim Ryan, flehen Biden an, aus dem Rennen auszusteigen. Doch Joe Biden klammert sich mit aller Kraft an die Kandidatur. Wie immer stellt Biden seine eigene Eitelkeit über alles andere.“

Parteifunktionäre sehen den Kern der Sache. Diejenigen, die ihm vor drei Jahren den Sieg gesichert haben sollen, wenden sich von ihm ab.

„Umfragen zeigen, dass Biden bei der Wirtschaft als schwach gilt, er verliert an Unterstützung bei Schwarzen und Hispanics, bei jungen Wählern. Das sind die Schlüsselkomponenten der demokratischen Koalition. Die Basis der Demokraten ist in Gefahr“, so ein Experte.

Auch die Verbündeten wenden sich ab. CNN berichtet von alarmierenden Telegrammen von US-Diplomaten, die in der arabischen Welt tätig sind, an das Weiße Haus. Wegen seiner bedingungslosen Unterstützung für Israel riskiert Washington, die arabische Gesellschaft für die nächsten Generationen zu verlieren. Das passiert bereits.

Demonstranten, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, drangen bei Bidens Treffen mit Gewerkschaftsaktivisten in Illinois ein. Und in Chicago wurde der US-Präsident mit anti-israelischen Plakaten begrüßt, dabei ist das eine Hochburg der Demokratischen Partei. Obama stammt von dort.

Dann gingen Demonstranten zu Bidens Haus in Delaware. Sie haben ihn nicht getroffen, aber sie haben etwas Lärm gemacht. Eine Menschenmenge ging vor dem Haus des Präsidenten in Delaware spazieren und forderte einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen.

Jede Nacht gibt es neue Proteste in den liberalsten Städten Amerikas. Sie versuchten wieder, die Grand Central Station zu stürmen. Sie brachen Türen auf. Sie kämpften mit der Polizei und legten den Bahnhof, der täglich 750.000 Menschen empfängt und weiterleitet, lahm.

Auch die Redaktion der New York Times hielt nicht stand. Demonstranten, die der Zeitung eine zu neutrale Berichterstattung über die Angriffe auf Gaza vorwarfen, besetzten die Lobby des Hauptsitzes. Mit palästinensischen Fahnen und Schildern mit der Aufschrift „Cease Fire Now!“ verlasen sie die Namen der Getöteten.

Auch das Gebäude hat etwas abbekommen, die Fassade war mit pro-palästinensischen Slogans bemalt, und auch die Polizei: ein Streifenwagen ging verloren.

Aber wenigstens wurde in New York niemand verstümmelt. So weit ist es auch schon gekommen, in Kalifornien. In Los Angeles haben sich pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten vor dem Museum of Tolerance versammelt. Dort wurde ein Film über den Angriff der Hamas vorgeführt.

Es gibt erste Todesopfer. Ein älterer Mann wurde bei dem Handgemenge getötet. Der 70-jährige Herr Kessler kam mit einer israelischen Flagge zu der Kundgebung. Loay Alnaji, der an einem Community College Informatik unterrichtet, mit einer palästinensischen und einem Megaphon. Bei der Konfrontation schlug er seinen Gegner auf den Kopf. Der fiel mit dem Hinterkopf auf den Beton. Daraufhin ist der durchschnittliche Hasspegel in Amerika noch weiter gestiegen.

Selbst hochrangigen Politiker ist unwohl. Pro-palästinensische Demonstranten stürmten das Büro von Senator Cory Booker in Newark. Sie forderten einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen. Booker, der sich am 7. Oktober in Israel aufhielt, ist ein Freund von Biden. Ebenso die Abgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan. Doch Tlaib ist palästinensischer Abstammung. Ihre Kollegen entzogen ihr wegen ihrer Äußerungen das Wort.

„Das palästinensische Volk ist kein Verbrauchsmaterial. Wir sind auch Menschen wie alle anderen auch. Die Schreie von palästinensischen und israelischen Kindern klingen für mich gleich. Aber ich verstehe nicht, warum die Schreie für Sie unterschiedlich klingen“, sagte Tlaib unter Tränen im Parlament.

„Frau Tlaib hat wiederholt entsetzliche Äußerungen gegen unseren Verbündeten Israel und zur Unterstützung der Terrorgruppe Hamas gemacht. Frau Tlaib hat unglaubliche falsche Anschuldigungen gegen unseren wichtigsten Verbündeten erhoben“, reagierte der Kongressabgeordnete Rick McCormick.

Demokratie ist also nicht mehr bloß für Demokraten, sondern für Demokraten mit der richtigen Meinung. Die Spaltung könnte Biden teuer zu stehen kommen. Er wirkt bereits wie Lyndon Johnson auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs. Selbst Getreue halten das nicht aus. Auch Josh Paul, ein Veteran des Außenministeriums, hat die Tür zugeschlagen. Der Beamte, der für die Überwachung von Waffentransporten zuständig war, hat einfach aufgehört, zu verstehen, wer die Guten und wer die Bösen sind: „Wenn Russland Krankenhäuser bombardiert, verurteilen wir das und nennen das ein Kriegsverbrechen. Wenn Russland das Stromnetz eines Landes lahmlegt, verurteilen wir das und nennen das ein Kriegsverbrechen. Aber wenn Israel das tut, schicken wir ihm Bomben“, erklärte Josh Paul.

Das politische System hat eine bipolare Störung. Was wäre eine passendere Diagnose dessen, was in den USA vor sich geht…?

Sarah Sanders eröffnete Trumps Kundgebung in Florida. Sie war die Pressesekretärin des US-Präsidenten, jetzt ist sie Gouverneurin von Arkansas. Wäre sie nicht eine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft? Trump hat aber noch andere Möglichkeiten.

„Würden Sie Tucker Carlson als Ihren Vizepräsidentschaftskandidaten in Betracht ziehen?“

„Ich denke schon, denn er ist ein Mann des gesunden Menschenverstands“, sagte Trump.

Tucker Carlson und sein Gast Glenn Greenwald, ein bekannter Journalist und Unterstützer von Edward Snowden, versuchten, in dem Vorgehen der USA in der Ukraine einen Sinn zu finden.

„Ich denke, vieles davon war der Wunsch, sich an Russland zu rächen, weil sie glauben, dass es Donald Trump geholfen hat, Hillary Clinton bei der Wahl 2016 zu besiegen. Und sie waren bereit, ein ganzes Land zu opfern und Zehntausende von jungen Menschen zu töten, die nicht in den Krieg ziehen wollten, um ihr politisches Ziel zu erreichen, sich an Russland zu rächen und Russland zu schwächen“, sagte Greenwald.

Der, wegen dem sie sich rächen wollen, will übrigens einfach nicht verschwinden. Clinton ist besessen von Trump. Allerdings wird es für solche wie sie in Amerika etwas ungemütlicher. Zum Beispiel scheinen Hunter Biden und Bidens Bruder James aufgeholt zu haben, denn die Republikaner im Oversight Committee haben ihnen Vorladungen zukommen lassen.

Ob das zu einem Amtsenthebungsverfahren führen wird, ist die Frage. Aber die Untersuchung wird Bidens Umfragewerte garantiert noch weiter senken.

Trump sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung: „Bidens Bananenrepublik wird im November 2024 enden. Biden verteidigt die Demokratie. Was ist Demokratie? Die Vorsilbe ‚demokratisch‘ macht machthungrige Regime nicht demokratisch. Unter mir gab es Frieden in Israel, in der Ukraine, in der Welt. Jetzt ist Schrecken im Nahen Osten. Das Gleiche passiert hier wegen des korrupten Joe Biden. Das erste, was ich tun werde, ist die Grenze zu schließen und die größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte zu starten“, sagte Trump.

Geld zur Sicherung der Grenze zu Mexiko ist für die Republikaner ein Muss. Sollte sich das Weiße Haus weigern, wird der US-Regierungsapparat am 17. November kein Geld mehr haben. Die Ratingagentur Moody’s hat den Ausblick der US-Regierung bereits auf negativ herabgestuft. Zu all den Problemen, die Biden hat, kommt nun auch noch der Shutdown hinzu.

