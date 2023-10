Die Deutschen „fürchten düstere Zukunft“

Umfrage

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL/ntv sehen fast zwei Drittel Deutschland auf einem schlechten Weg. Und: die Befürchtung, dass es noch schlechter wird, ist groß.

RTL hat über eine Umfrage berichtet, die im Auftrag von den deutschen Fernsehsendern RTL und ntv durchgeführt wurde, die bestätigt, was ich über die die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland berichte. Ich werde die Meldung von RTL hier komplett zitieren, damit man mir nicht vorwerfen kann, ich würde etwas verdrehen oder aus dem Zusammenhang reißen, um „russische Propaganda“ zu betreiben.

Große Angst vor sinkender Lebensqualität – Deutsche fürchten düstere Zukunft

Inflation, hohe Energiepreise, fehlende Fachkräfte, Flüchtlings-Zahlen – die Liste der Krisen, die Deutschland aktuell erschüttern, ist lang. Das schlägt sich nun auch in der Stimmung der Deutschen nieder. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL/ntv sehen fast zwei Drittel Deutschland auf einem schlechten Weg. Und: die Befürchtung, dass es noch schlechter wird, ist groß.

Nur acht Prozent der Deutschen führen sich rundum wohl

Acht Prozent: Das ist der magere Anteil der Deutschen, die sich in Deutschland noch immer rundum wohl fühlen, die Deutschland auf einem guten Weg sehen. Der weitaus größere Anteil von 64 Prozent aber sagt: „Die Stimmung im persönlichen Umfeld ist schlechter als noch vor fünf Jahren.“

Besonders finster ist die Lage im Osten Deutschlands. Sieben von zehn Deutschen (70 Prozent) sind hier mit der allgemeinen Situation unzufrieden – die Stimmung kippt. Getoppt wird diese Unzufriedenheit von den Anhängern der AfD (84) und der FDP (85).

Steigende Kosten, weniger Geld, weniger Lebensqualität

Der Grund liegt auf der Hand: steigende Kosten, weniger Geld, weniger Lebensqualität. Diese Schlussfolgerung belegt auch die aktuelle Umfrage: Für gut ein Drittel der Deutschen (36 Prozent) ging es in Sachen Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren steil bergab. Zum Vergleich: Nur etwas mehr als jeder Fünfte (23 Prozent) sieht sich in einer besseren Situation als noch vor fünf Jahren.

Besonders dramatisch: Die sinkende Lebensqualität trifft vor allem die Schwächsten. Wer 2500 Euro oder weniger im Monat verdient, hat deutlich mehr an den aktuellen Krisen zu knabbern als Familien mit einem Monatseinkommen von 4000 Euro oder mehr. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Geringverdiener schätzt seine Lage deshalb als schlechter im Vergleich zu vor fünf Jahren ein.

Insbesondere die Anhänger der AfD ziehen eine negative Bilanz. Fast zwei Drittel (65 Prozent) der AfD-Anhänger sehen sich selbst in einer schlechteren Situation als noch vor fünf Jahren.

Mehrheit rechnet damit, dass es noch schlechter wird

Und der Blick in die Zukunft ist sogar noch pessimistischer. 71 Prozent der Deutschen rechnen damit, dass es uns in Zukunft schlechter gehen wird als heute. Besonders schlecht sehen die Zukunftschancen die 45-59-Jährigen. Mehr als drei Viertel gaben in dieser Altersgruppe an, dass jüngere Generation in Deutschland künftig einen schlechteren Lebensstandard haben werden als heute.

Fest machen lässt sich dieser Pessimismus unter anderem auch am schlechten Zustand (teilweise) öffentlicher Einrichtungen und Institutionen. 40 Prozent der Deutschen gaben nämlich an, sich in den vergangenen Monaten über Bus, Bahn und Zug geärgert zu haben, 30 weitere über Ämter und Behörden.

